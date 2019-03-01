EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  3379  15
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5483) Киев (17232) скорая (212)

 В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

В четверг около полуночи на Броварском проспекте в Киеве при столкновении автомобиля Peugeot скорой медицинской помощи и легковушки ZAZ Vida погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, потребовалась помощь спасателей ГСЧС.

В скорой, кроме водителя находилось двое медиков и пациент, которого везли в больницу.

Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева получили по 10 лет тюрьмы (обновлено)

В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 01
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 02
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 03
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 04
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 05

Источник: https://censor.net.ua/n3114377
 
 
 Топ комментарии
 
У большинства отсутствует чувство самосохранения и заботы про жизнь своих близких.
 показать весь комментарий
 
Якби на ТАЗі, то напевно виїхав бі позаду буса без криші і голів.
 показать весь комментарий
 
ан пав - "...автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую". Бидло повинен був надати перевагу "швидкій"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот вам и отечественный автопром ZAZ,а кто то нажился на втюхивании фуфла народу,конечно нарушение ПДД тоже присутствует,куда то опаздывали,нарушали и успели
 показать весь комментарий
 
 
Якби на ТАЗі, то напевно виїхав бі позаду буса без криші і голів.
 показать весь комментарий
 
 
не неси херни Кузьма ехал на тойоте и погиб
 показать весь комментарий
 
херню как раз несешь тут утверждая что надежность ЗАЗ и Тойоты одинакова
 показать весь комментарий
 
Что ты несёшь?!!
ZAZ Vida - это, по сути, Chevrolet Aveo в кузове Т250.
 показать весь комментарий
 
Водій самовбивця. Якщо жона на міск капала, то доньку за що зі собов забрали...

Земля вам пухом. Там ви всі єдині вже.
 показать весь комментарий
 
за последние 2 недели это второе ДТП в этом месте... в первом нет погибших только по счастливой случайности...
 показать весь комментарий
 
Ну и опять водители виноваты, это ясно у нас всегда так. А подробней нельзя? Или всё готовы уже списать на погибших?
 показать весь комментарий
 
ан пав - "...автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую". Бидло повинен був надати перевагу "швидкій"
 показать весь комментарий
 
 
Alex Firman: на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую.Источник: https://censor.net.ua/n3114377 Это полнее. И где написано что ЗАЗ "повинен був надати перевагу "швидкій"" И поэтому быдло скорее вы с теми мусорами которые там организовывали безопасность движения.
 показать весь комментарий
 
Мені шкода водія та лікаря з швидкої В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали - Цензор.НЕТ 4396
 показать весь комментарий
 
У большинства отсутствует чувство самосохранения и заботы про жизнь своих близких.
 показать весь комментарий
 
 
Організація руху ніяка. Я б сказав, злочинна недбалість виконавців шляхових робіт та патрульної служби поліції.
 показать весь комментарий
 
Сочувствую, но судя по повреждениям и последствиям, погибшие были не пристегнуты.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх