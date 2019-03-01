"30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении", - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "1 + 1".

По его словам, за весь период работы САП и Национального антикоррупционного бюро было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 производств закрыто, а 4 производства направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий отметил, что не может комментировать решение КС, но он не соглашается с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакой тяжести доказывания на фигурантов дела", - отметил он.

Как сообщалось, 28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пензеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.