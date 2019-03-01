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 Политика Украины
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Все про:депутат (2620) КС (1238) Холодницкий (587) незаконное обогащение (1)

 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий

Около 30 народных депутатов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "1 + 1".

По его словам, за весь период работы САП и Национального антикоррупционного бюро было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 производств закрыто, а 4 производства направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий отметил, что не может комментировать решение КС, но он не соглашается с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакой тяжести доказывания на фигурантов дела", - отметил он.

Как сообщалось, 28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пензеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: https://censor.net.ua/n3114375
 
 
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Ще одна перемога від сивочолого гетьмана
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Привет Офшоренко-мальдивскому негодяю.
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Ще одна перемога від сивочолого гетьмана
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так це зрада чи перемога?!
чи тільки суд винен? 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2819
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Перемога! У депутатів в гостях дама і вони веліли передати Холодницькому, що якщо зможуть, то не прийдуть
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Холодницький - 30!! Хто більше? Ситник - 50!!! Хто більше? Аваков - 70 !!! Хто більше? ... Тепер можна малювати будь-які цифри.
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Что значит "могли"?? Как минимум "должны были!" Или у них избирательно все?! этот нам не не нужен уже, можем и посадить?!
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нужно добавить - 1500 судей 500 прокуроров прочих казнокрадов и взяточников... 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2486
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на сегодня в украине по 20к (тыс.штук) судей и прокуроров разных рангов, поэтому ваши предполагаемые размеры "прочих казнокрадов и взяточников" явно занижены...
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Теперь быть вором не зазорно, но и почётно...
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та шо ви таке кажете, вони крадуть, шоб ***** не напало !
а як би не *****, то і не крали, ***** їх провокує!
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Ну началось, мол если бы закон не отменили то мы бы тут всех пересажали.))
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Чому це не можна розслідувати звідки у них статки коли були при владі?
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Весна вже прийшла і час саджати петрушку. Всі чекаємо!
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Квартал 95 организует свою ГПУ и расстрельную команду? Ваша наивность граничит с тупостью...
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все вірно, для бидла потрібні короткі слогани..
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Так це виходить для одних зрада, а для інших абсолютна перемога! Віват КСУ - задовільнили всіх!
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а ви бачте щось і нечути порохоботів тут. щось у них не так.
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Порохоботів мало, бо їм ніколи. Зачищають в Інтернеті лайно за собою. Шоколадне корито виявилося лайновим. Тепер треба знищити сліди. Десь знищуються легко. Десь не дуже. І то лише для звичайного користувача, який не бажає дуже колупатися. А фахівці всі сліди того, що хтось залишив у мережі, при бажанні відновляють без проблем. Недарма шоколадна банда окрисилася на ІТшників.
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Короче, дело обстояло так. Приняла ВР закон, что коррупционеры должны сами докладывать нашим антикррупционерам о своих воровских доходах. Сидят такие НАБУ, САП, ГПУ три года, на хороших окладах, в кабинетах, при машинах, в носках по 300 грв., и ждут, когда эти воры им все про себя расскажут, а те падлы не идут!? А тут еще КС такую засаду подкинул, отменил этот закон, т.е. нужно оказывается самим воров ловить! Ну такого наши розовощекие парни не ожидать, это ж какая зрада, это просто капец...
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Холодницкому и Сытнику можно было годами ни черта не делать, дожидаясь этого события, чтобы после него заявить с разыгранной удрученностью: "Ну вот, как печально! А у нас были готовы десятки и сотни дел! Ай-я-яй... теперь с нас точно взятки гладки!"

Спектакль под названием "Победа Майдана-2" закончен. Расходитесь по домам.
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Валя, - предполагаете, что они слишком перетрудились..??
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Перетрудились, друг другу микрофоны в аквариумы совать...
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Тоже команду ждал, дела повозбуждать и в сейф, и в итоге позакрывать к чертовой бабушке. Конечно же за определенный %
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По идее 30 могут не стать фигурантами, хотя не факт.
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"могли стать", но не стали... бла-бла-бла...
Одним словом, краснощекий борцун, верни деньги, которые тебе народ платил все эти годы и вали, *****, пока живэ!
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Врятувати 30 посіпак Порошенка. Він свої не кидає(
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І що? Ну мали би ми 30 рішень ЄСПЛ і 30ти чоловікам відшкодовували би моральну шкоду з бюджету.
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"30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении", - Холодницкий
Нэ а остальные 400 законно бл..ь на Мальдивы заработали - на депутатскую з/п. Шутник однако Холодницкий.
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Около 30 народных депутатов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью

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В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ПОСЛЕ ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА КОТОРЫЙ ТВОРИТ КОРРУПЦИОННЫЙ "КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД"

НА УЛИЦЫ СТРАНЫ ВЫШЛИ ЛЮДИ С МАССОВЫМИ ПРОТЕСТНЫМИ МИТИНГАМИ

НО У НАС КАК ВСЕГДА, НАРОД ПРОЯВИЛ ПОЛНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ К КОРРУПЦИИ, НА ЭТОТ РАЗ В ВЫСШЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ СТРАНЫ

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ НИКАКАЯ АМЕРИКА и ЕВРОПА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ КОРРУПЦИЮ

НАШЕМУ НАРОДУ НУЖНО ПОНЯТЬ: КОРРУПЦИЯ САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

КОРРУПЦИЯ - ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ВОРОВСТВО

И ВОРУЮТ ЧИНОВНИКИ и ОЛИГАРХИ ЭТИ ДЕНЬГИ ИЗ НАШИХ С ВАМИ КАРМАНОВ!!!

МОЛЧАНИЕ НАРОДА В ОТНОШЕНИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ В СТРАНЕ

ТЕМ БОЛЕЕ СТАНОВИТСЯ НЕПОНЯТНО, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ СИТУАЦИЮ: ВОР УКРАЛ У ВАС КОШЕЛЕК, ВЫ ЖЕ НЕ МОЛЧИТЕ?

ТОГДА ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ КОГДА У ВАС ЧИНОВНИКИ ВЛАСТИ ВОРУЮТ НА ТЫСЯЧИ ПОРЯДКОВ БОЛЬШЕ?
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Порошенко втановив світовий рекорд з помилування казнокрадів.
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А якый галас був, когда создавали НАБУ, САПУ и дальше по списку и шо, Антисуд создадут, судить некого, так на ............ они все нужны. Оставить один КС и пусть все решает."24; дол....... ба мы прокормим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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