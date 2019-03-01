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Все про:Порошенко (16462) увольнение (1521) Уманский (76)

 От Порошенко уходит советник по экономике Уманский: не согласен с политикой правительства

Бывший и.о. министра финансов, советник президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Inforesist.

По данным ТСН, Уманский не согласен с политикой, которая сейчас проводится правительством в финансовой, бюджетной и банковской сферах.

По словам экономиста, на все предложения и советы, которые он посылал Президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в АП не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил экс-первого замминистра финансов Уманского внештатным советником

"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цели, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции. Нет цели развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику менять", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3114372
 
   
 Топ комментарии
 
он не обязан садиться с Петей в тюрьму От Порошенко уходит советник по экономике Уманский: не согласен с политикой правительства - Цензор.НЕТ 75
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Після першого квітня петя взагалі залишиться лише з сімейками Луценків та Свинарчуків..
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странно...я о пете сложил свое мнение буквально через месяц его "президентства", а Уманскому для этого понадобилось...пять лет.
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То до тебе доходило як до жирафи ( без образ)
Я не вірив йому ще ДО виборів. Але остаточну точку поставив день інавгурації. Крим анексований, на Донбасі повним ходом АТО, палка промова в ВР після солдата, що впав, а потім - бухати з Ахметовим.
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назначение зубастого"министра обороны" гелетея меня убедило - украинцы опять вступили в говно...
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Міністр оборони - не нач.ген.штабу. На заході цю посаду в багатьох країнах взагалі жінки обіймають, тому це не показник. Але навіть указ про призначення міністра оборони підписав майже через місяць після інавгурації!
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ЮЛЄБОТЕ..

ВСІ ТВОЇ АРГУМЕНТИ ГІВНЯНІ.
популістичні.

вчися в Уманського Від Порошенка йде радник з економіки Уманський: не згоден з політикою уряду - Цензор.НЕТ 6234
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Обратите внимание информация от ТСН, привет от бывшего владельца приватбанка )
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Уманский - грамотный парень.Пять лет тому он работал у Юли.
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так що тут нового? Неможна розвивати економіку, а то пьютін нападе. Голодне й босе бидло повинно тікати з країни, аби не було кому будку качати.
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Соевые, отметьте в методичках, с сегодняшнего дня Уманский уже не патриот, а продажный кацапский холуй.
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интересно посмотреть на крыс, если Пороха выберут....
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А давайте просто ваш вонючий Пецякрыс повесится на воротах АП и всем сразу станет легче! Внесет так сказать свою лепту в оздоровление ситуации!
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Корабль "Шоколадная мечта" тонет, крысы покидают судно, капитан пакует чемоданы с награбленым на Ростов.
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ну это не первая крыса, первые три из фракции БПП сдрыснули - альфонс Лещенко, афганская борзая Мустафа Найем и Светлана Залищук. Залищук
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Володимир Рисенко 27 февраля в 22:37 Когда ты забронзовел от собственного мира придуманных перемог и утратил всякую связь с реальностью, то ты и нанимаешь на работу таких же пиарщиков. Вчера Юрий Бирюков вздумал отмазывать своего патрона тем, что у Бигуса ничего нового в расследовании, все это давно известно и давно расследуется. И сдуру опубликовал номера всех криминальных проваджень. А я решил проверить пару проваджень перед сном. Это беспрерывный треш. Спасибо пиарщику за информацию. Эти доблестные патриотичные "контрабандисты свинарчуки" по одному из эпизодов знаете откуда "контрабанду" тащили? Никогда не догадаетесь. С Харьковского бронетанкового завода на Харьковский бронетанковый завод! Да, блд, офигенная контрабанда. На заводе хранились запчасти принадалежавшие МОУ. Они их тупо сперли, переписали из договора хранения в договор купли-продажи и обналичили 12,5 миллионов гривен. В октябре 2015-го. Когда мы волонтерам последнее отдавали. 12,5 лямов тупо сперли в октябре 15-го года. Только по одному эпизоду. Гребаные патриоты свинарчуки. Спойлер. Четвертая серия у Бигуса будет феноменальной. Денис жги. P.S. Цитата из ухвалы "Як вбачається із матеріалів клопотання, ДП «ХБТЗ» 28.10.2015 з ТОВ «Оптимумспецдеталь» укладено договір поставки запчастин для бронетанкової техніки № 345/28, відповідно до якого на підприємство поставлено серед іншого 12 виробів 1Г42 на загальну суму 12 526 800 грн. В той же час, інформація отримана в ході проведення ревізії ДП «ХБТЗ» та досудового розслідування вказує на те, що вказані вище поставки насправді не відбувались, запчастини до бронетанкової техніки перебували у власності МОУ, знаходились на зберіганні на ДП «ХБТЗ» та були неправомірно вилучені зі зберігання посадовими особами ДП «ХБТЗ», а зазначений вище договір укладено з метою приховання неправомірного заволодіння майном МОУ шляхом імітації закупівлі продукції".
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"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цели, и мы занимаемся ..."

Источник: https://censor.net.ua/n3114372

Подменена цели.. Ну и что такое может нормальное посоветовать? Впрочем, для мальдивского главнокомандующего и советовать ничего не нужно. У него таргет один - свой собственный карман. А сбивают инфляцию только по одной причине - МВФ просто не даст новые ярды. На народ ему плевать.
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Нашли о ком писать. Как мне расказывали, Уманский всю жизнь проработал в кабмине со студенческой скамьи. По сути - жизненного опыта КАК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И БИЗНЕСМЕНА у него вообще нет.
ПРОСТО БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. Создать ничего не способен. Такие люди , типа Ревы, могут только отбирать и делить , но не приумножать
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Почти до последнего дня он пытался спасти экономику Украины. Как настоящий герой , спрыгнул в последний момент, чтоб обломками не придавило.
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Начало конца первого и последнего срока.
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А как же оглушительные победы
.Как же 144 реформы и 207 заводов.Или то все брехня.
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посмотрите ЧТО творит порохосрань в стране - доллар ИСКУСТВЕННО(по приказу) обвалили перед выборами, а печатный станок ВКЛЮЧИЛИ! в магазинах МАССОВО растут цены НА ВСЕ. банки начали МАССОВО поднимать % ставки по депозитам - верный признак, что с гривной что то не так. после выборов в стране начнется армагеддон...
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"Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування, у нас підмінено цілі, і ми займаємося незрозумілим таргетуванням інфляції. Немає мети розвитку економіки - є підмінена, штучна мета, і, на жаль, ні попередній, ні нинішнє керівництво Нацбанку й уряду не хочуть цю політику міняти"


в ТОЧКУ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт Порошенко уходит советник по экономике Уманский: не согласен с политикой правительства
 
 
 
 
 
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