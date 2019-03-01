 От Порошенко уходит советник по экономике Уманский: не согласен с политикой правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Inforesist.
По данным ТСН, Уманский не согласен с политикой, которая сейчас проводится правительством в финансовой, бюджетной и банковской сферах.
По словам экономиста, на все предложения и советы, которые он посылал Президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в АП не реагировали.
"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цели, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции. Нет цели развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику менять", - сказал он.
Я не вірив йому ще ДО виборів. Але остаточну точку поставив день інавгурації. Крим анексований, на Донбасі повним ходом АТО, палка промова в ВР після солдата, що впав, а потім - бухати з Ахметовим.
ВСІ ТВОЇ АРГУМЕНТИ ГІВНЯНІ.
популістичні.
вчися в Уманського
Источник: https://censor.net.ua/n3114372
Подменена цели.. Ну и что такое может нормальное посоветовать? Впрочем, для мальдивского главнокомандующего и советовать ничего не нужно. У него таргет один - свой собственный карман. А сбивают инфляцию только по одной причине - МВФ просто не даст новые ярды. На народ ему плевать.
ПРОСТО БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. Создать ничего не способен. Такие люди , типа Ревы, могут только отбирать и делить , но не приумножать
.Как же 144 реформы и 207 заводов.Или то все брехня.
"Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування, у нас підмінено цілі, і ми займаємося незрозумілим таргетуванням інфляції. Немає мети розвитку економіки - є підмінена, штучна мета, і, на жаль, ні попередній, ні нинішнє керівництво Нацбанку й уряду не хочуть цю політику міняти"
в ТОЧКУ..