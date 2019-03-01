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Все про:Говерла (37) туризм (1104) ГСЧС (1962)

 При спуске с Говерлы потерялись двое туристов, женщина - травмирована. Поисково-спасательная операция ведется со вчерашнего дня, - ГСЧС

На Закарпатье при спуске с Говерлы потерялись двое туристов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

"28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г. Говерла в сторону долины Козмещик) Раховского района травмировалась туристка. Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями г. Одесса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и г. Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

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"Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склоны, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков", - сообщили в ГСЧС.

В 07:30 на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение в ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3114370
 
 
 Топ комментарии
 
Мій співробітник був у першій хвилі мобілізації. Ні харчів, жили у мокрих палатках, отримав поранення під Амвросіївкою під час обстрілу градами. Так от, коли його провідували у Ірпіньському шпиталі, запропонували зробити в лісі шашлики. Знаєте що вінвідповів? Ненавиджу ліс, ненавиджу їжу з багаття.
І є в мене підозра, що у нього таке ж ставлення до туризму.
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Что значит не х...р ходить по Говерлам. Украину нужно знать и нужно по ней путешествовать. А вот идти в гору нужно строго по маршруту. Если не знаешь маршрута держись других групп туристов. На Говерле вообще тяжело потеряться. Туда же каждый день толпы людей ходят, а на верхушке там людей как летом на Одесском пляже. Зимой я думаю не меньше за счет лыжников.
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"Бродяжничество - это свойство души. Оно либо есть, либо нет." Олег Куваев "Территория".
Мій університетський професор одного разу в молодості у плановому турпоході переночував у наметі на льоду кавказького льодовика. І люто зненавидів гори на все життя. А я все життя ходжу в гори, кмс по альпінізму, інструктор другої категорії, більше 250 сходжень на вершини від трьох до шести кілометрів висотою. Кожному - своє.
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да горы как всегда полны сюрпризов и зачастую неприятных.
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И дибилов ищущих приключения на свою жопу.
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А де модні французькі рятувальні гелікоптери Авакова з тепловізорами, які можуть знайти людину навіть вночі на схилах гори? Навіщо вони стоять без діла під Києвом, якщо в Карпатах постійні рятувальні операції і потрібна участь гелікоптерів? Для чого купляли цей французький непотріб?
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У авакова питай і чому їх мають ганяти через якизось екстремалів , хотіли нерви полоскотати ,то мають по саме не хочу
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Мій співробітник був у першій хвилі мобілізації. Ні харчів, жили у мокрих палатках, отримав поранення під Амвросіївкою під час обстрілу градами. Так от, коли його провідували у Ірпіньському шпиталі, запропонували зробити в лісі шашлики. Знаєте що вінвідповів? Ненавиджу ліс, ненавиджу їжу з багаття.
І є в мене підозра, що у нього таке ж ставлення до туризму.
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"Бродяжничество - это свойство души. Оно либо есть, либо нет." Олег Куваев "Территория".
Мій університетський професор одного разу в молодості у плановому турпоході переночував у наметі на льоду кавказького льодовика. І люто зненавидів гори на все життя. А я все життя ходжу в гори, кмс по альпінізму, інструктор другої категорії, більше 250 сходжень на вершини від трьох до шести кілометрів висотою. Кожному - своє.
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Не х...р по всяким говерлам лазить, лучше бы книгу почитали. Сами ищут неприятностей на свой зад.
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а я б по дєвкам пройшовся. Нашо ото пертися на ті каменюки?
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мона, канєшно, і во врємя сєкса травму получіть
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Все не угомонятся)) лезут и лезут как зомби
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Что значит не х...р ходить по Говерлам. Украину нужно знать и нужно по ней путешествовать. А вот идти в гору нужно строго по маршруту. Если не знаешь маршрута держись других групп туристов. На Говерле вообще тяжело потеряться. Туда же каждый день толпы людей ходят, а на верхушке там людей как летом на Одесском пляже. Зимой я думаю не меньше за счет лыжников.
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Зимой там пусто. Лыжники (фрирайдеры) еще большая редкость, чем туристы и альпинисты. А подъемников там нет (нацпарк).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри спуске с Говерлы потерялись двое туристов, женщина - травмирована. Поисково-спасательная операция ведется со вчерашнего дня, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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