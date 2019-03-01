EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  5672  288
Материалы по теме:
Все про:выборы (21203) Тимошенко (24168)

 Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что власти уничтожают предприятия ее сторонников, поэтому те делают пожертвования на ее избирательную кампанию от имени других людей.

Украинские бизнесмены финансируют партию "Батькивщина" через подставных лиц. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя вопрос журналиста программы "Наші гроші" Дениса Бигуса, что на ее избирательную кампанию внесли очень крупные суммы безработные или кассиры супермаркетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы ценим работу журналистов-расследователей. И мы всегда благодарны за их работу. Их работа опасна, и вы знаете, сколько журналистов пострадали и сколько журналистов убили. Поэтому мы очень внимательно относимся к любым расследованиям, в том числе касающимся нашей команды", – заявила Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Она сообщила Бигусу, что ознакомилась с его материалами, после чего штаб связался с некоторыми регионами, чтобы проверить, откуда взялись крупные пожертвования.

"Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают по всей стране, – они не могут этого сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирают у них все, что у них есть. И это террор, который идет по всей стране", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее словам, бизнесмены "находят своих родственников", которые не являются предпринимателями, и перечисляют деньги от их имени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины"

Напомним, 28 февраля 2019 года "Наші гроші" опубликовали расследование о фейковых донорах партии "Батькивщина". Журналисты опросили людей, которые пожертвовали большие суммы на партию. Кассир Наталья Зубар, перечислившая на счета партии около 1,5 млн грн за полгода, заявляла, что передавала свою банковскую карту племяннице. Сотрудница автомойки сначала сказала, что не слышала о взносе, позже заявила, что перечисленные 460 тыс. грн – это были ее личные накопления. Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях. Тимошенко в комментарии "Нашим грошам" выдвинула версию, что это может быть результатом деятельности спецслужб. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114369
 
 
 Топ комментарии
 
бизнесмены подставляют своих родственников что бы их убили... Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о фейковых спонсорах "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 5826
Юля..., - давай что то другое...
 показать весь комментарий
 
Какого терора? Большинство каналов обсирают Петю а ей терор мерещица
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Депутат БПП: $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки "Кварталу 95"
8

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявляє, що 41 мільйонів доларів з "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

"Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній", - пише він у Facebook.

Ар'єв не називає джерела, але викладає номери контрактів і дати банківських трансферів.

За його словами, "відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками".

"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" та ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", - пише нардеп.

"Керівником "Укртранснафта" на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват", - зазначає він.

"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", - заявляє Ар'єв.

"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника", - стверджує він.

За словами нардепа БПП, це - ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" та директором ряду компаній групи Приват.

"Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", - заявляє соратник Порошенка.

Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:

• Dr. Robert Walz (DE)

• Pinehill Investment Holdings Inc.

• Lacront Unitrade Llp (Uk)

• Piper Smith Watton Llp (Uk)

• Candlewood Investments Limited

• Triapos Limited, Cyprus

• SHSN Limited, Belize

• Atrazon Limited LTD, Cyprus

• Maintrade Limited, Seychelles

• Panevest End Co S.A., Panama

• Aldorante Limited, Cyprus

• Film Heritage Lnc, Belize

"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначення 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", - заявляє Ар'єв.

Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".

"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", - заявляє Ар'єв.

Напередодні він писав про "$6 млн "перекупних" на канал "1+1", які через схеми від банку Коломойського надійшли на рахунок фірми Green Family Ltd.
 показать весь комментарий
 
 
ще з 2000-х гуляє анекдот, на вірменському радію запитують, як дізнатись коли Тимошенко бреше, - дозвонювач - у неї губи рухаються
 показать весь комментарий
 
 
Теперь я знаю, она им в рыло сцыт, а они ее боготворят.
 показать весь комментарий
 
 
Юлька, я раньше переживал, когда ты сидела в колонии. Теперь переживаю еще больше, что ты не досидела.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь родственникам бизнесменов грозит тюрьма , они не указали в декларации свои миллионы . Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 7371 .
 показать весь комментарий
 
а що у нас всі громадяни подають декларації?)
 показать весь комментарий
 
"Теперь родственникам бизнесменов грозит тюрьма , они не указали в декларации свои миллионы" - ці люди державні службовці що повинні подавати декларації?
 показать весь комментарий
 
А кто те люди , вы всех их знаете .? И знаете то все они ( эти " спонсоры" ) НЕ госслужащие .? Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1189 .
 показать весь комментарий
 
а що вам дає підстави вважати по іншому?) вона не при владі стільки років, всі "розумні" кинули її ще у 2014 - тому не розумію такої реакції - чому тільки про неї мова? а інші? а посадовці-альфонси, а "лотерейні" щасливці....
 показать весь комментарий
 
не розумію такої реакції - чому тільки про неї мова?
Потому что тема этой ветки - про неї .. Если мова была бы о ком то другом , говорили бы о нём .. .
 показать весь комментарий
 
не підприємці і не фопи не подають.

але для оформлення субсидій вже потрібно.
 показать весь комментарий
 
"Спонсоры"- родственнички на которых имущество воров переписано??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В ОТНОШЕНИИ ТИМОШЕНКО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ И ДОВЕДЕНО ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ

НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОЧЕМУ МОЛЧАТ СМИ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЦЕНЗОР.НЕТ О СПОНСИРОВАНИИ ПАРТИИ ПОРОШЕНКО

https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2018/04/vchytelko_moja_sponsor_bpp/

ВЕДЬ ЭТИ 2 СИТУАЦИИ АБСОЛЮТНО АНАЛОГИЧНЫЕ!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОРОХОБОТЫ КОТОРЫХ ПРИГНАЛ МИНСТЕЦЬ МОЧИТЬ КОНКУРЕНТКУ ПОРОШЕНКО

И КОТОРЫХ НА ЭТОЙ ТЕМЕ 99%

ПОРОХОБОТЫ СПРОСИТЕ У СВОЕГО ХАЗЯИНА КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ?


http://ua1.com.ua/politics/sponsorami-bpp-viyavilisya-vchiteli-yaki-nichogo-ne-znayut-pro-finansuvannya-partiji--42328.html
 показать весь комментарий
 
 
У нас більшість можновладців( з їх декларацій) - альфонси і утриманці, проте мають доступ до державного майна і це чомусь не викликає такого обурення!
 показать весь комментарий
 
 
Свaрливая старуха тимошенчиха с очередным весенним обострением и такое чудо с диктаторскими замашками за булвой подпрыгивает. Достаточно вспомнить закон запрещающий журналистам критиковать бeздарный "уряд Тимошенко" чтобы послать эту истеричную старуху с косой подальше.
 показать весь комментарий
 
 
Свaрливая старуха тимошенчиха с очередным весенним обострением и такое чудо с диктаторскими замашками за булвой подпрыгивает. Достаточно вспомнить закон запрещающий журналистам критиковать бeздарный "уряд Тимошенко" чтобы послать эту истеричную старуху с косой подальше.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера Дубинский уже прокомментировал эту ситуацию. Ничего нового в этом нет. Это технология привлечения денег в партию существует абсолютно для всех партий в стране. И у порошенко, и у Гриценко, абсолютно у всех.
Но канал Коломойского вбрасывает дерьмо на главного конкурента "Зуб даю".
 показать весь комментарий
 
«Зуб даю».... Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 5366 . Ви уявляєте таку риторику на міжнародних переговорах? З Меркель, Макроном, Мей, Туском, Трампом? З Путіним? Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 8106 .
Даю голову, а не зуб, на відсіч, що Путін був би щасливий мати такого « преЗЕдента України».

Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 4087 .
 показать весь комментарий
 
 
Шапки срывать, за нос дергать, с плачущими мальчиками селфиться, посылать в церковь, отсекать гражданских т.п. для тебя норма？
 показать весь комментарий
 
Ты его и не выключал Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 8389 ... Шо те надо от меня , урюк ?
 показать весь комментарий
 
А и то. Тогда нормально, пусть все привлекают деньги так, как смогут.
Вот когда придет она к власти - тогда и сделает соблюдение законов нормой жизни. А пока все нарушают - зачем ей соблюдать? Если Юля будет сейчас соблюдать законы - как тогда она сможет после обеспечить законность? Это просто деловая мера.
 показать весь комментарий
 
 
тяжелый случай - можно еще добавить)
 показать весь комментарий
 
 
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!"
 показать весь комментарий
 
"Мы ценим работу журналистов-расследователей. И мы всегда благодарны за их работу. Их работа опасна, и вы знаете, сколько журналистов пострадали и сколько журналистов убили. Поэтому мы очень внимательно относимся к любым расследованиям, в том числе касающимся нашей команды", - заявила Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3114369
_____________________________________________________________
Правильно намекнула. Вы, мол, расследуйте да не зарывайтесь. Внимательно, сказала, относимся. Никто не ускользнет. Знаете, говорит, сколько ваших уже убили?
У нашей Юлички длинные руки, и хорошо ухоженные ногти.
 показать весь комментарий
 
 
- Изя, а в Украине реальная демократия?
- Конечно, Сёма. Там даже шут гороховый или фальшивая колясочница могут попытаться прорваться в президенты 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
ага, именно в таких выражениях евреи будут говорить о евреях вы уже заврались в своей нелепой брехне, кацапы
 показать весь комментарий
 
Очень интересно получается, для Бутусова именно это является главной темой вчерашнего эфира "Право на владу"???!!!
 показать весь комментарий
 
Для Бутусова это тоже важно. Там Пастор "кровавый" легко может оказаться "вороватым", а это нехорошо, все же личный друг... а так, вроде, какое-то "оправдание". Гладковский же заместитель Пастора, он не мог не знать про темные дела зама.
 показать весь комментарий
 
 
терор..зрада..зубожіння...

які КРАСИВІ ТА ГУЧНІ слова.. Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 8523
 показать весь комментарий
 
Хочу пойти работать кассиром на автомойку! может хоть трошки тогда помогу политикам!
 показать весь комментарий
 
Теперь для этих подпольных миллионеров вполне могут отменить субсдии и другие социальные выплаты.
Кто им это компенсирует, "бизнесмены-родственники" или партия Батькивщина?

 показать весь комментарий
 
 
субсидій вонии скоріше всього не мають..
загроза найбільша що юлєчка їх прокине ,як завжди прокидувала соратників,компаньйонів....

несплатою податку.
18 відсотків для автомийниці від 1.5 ляма це 270 тис.грн
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов? Пинчук? Фирташ? Коломойский?Модет быть кто угодно, и обещания за их поддержку тоже, поэтому оправдания мутным деньгам не может быть, и это касается любой полит силы. Только почемуто Самопомочь, как пример не использует такие мутные схемы, даже не смотря на то что они в парламенте не имеют такого %. Коррупции и грязи оправданий быть не должно.
 показать весь комментарий
 
 
Українські бізнесмени фінансують партію "Батьківщина" через підставних осіб.

ддержаву повинно цікавити одне..
чи задекларували "родичі полохливих бізнесменів" ці доходи і сплатили з них податки. Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 6598
ні? стаття ухилення від сплати податку.

зараз,правда ,вже не сядуть.за"незаконне збагачення"

придурки і уйопки з БПП через КС "підсобили")
 показать весь комментарий
 
 
ответ Дубинского на этот вопрос.Можут порохоботы и другие успокоются https://www.youtube.com/watch?v=uolhJUPjB_I
 показать весь комментарий
 
Это тот который вчера "блестел" знаниями по технике ВСУ на уровне с бигусом с его бтр 72 Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 8302
 показать весь комментарий
 
 
Да,это он же и задал этот вопрос Тимошенко .На который сам же и ответил потом.
 показать весь комментарий
 
мне сей клоун Дубинский не антиресен Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 2458
 показать весь комментарий
 
Она народ Украины за идиотов считает? Более глупой отмазки и не придумаешь
 показать весь комментарий
 
 
естественно, считает. И к сожалению она права.
 показать весь комментарий
 
Знов засмерділо жидівське болото(Лина Костенко)
 показать весь комментарий
 
СвынЮЛЯ и офшорный хрюкающий подсвинок ЗЕЛЯ"3уб Даю!" последняя надежда окупантів.
 показать весь комментарий
 
К сожалению не последняя. Пропаганда работает. Трудно подсчитать песионеров кому попало в ухи НЕ ТО, за кого проголосуют?
 показать весь комментарий
 
Где Злой крот? Будите крота! Его Жуля жидко обгадилась, срочно подтитать надо.
 показать весь комментарий
 
Пусть назовет хоть один конкретный пример открытия УД против тех кто ее официально проспонсировал. А так это пустое бла-бла что бы прикрыть не понятное происхождения бабла.
 показать весь комментарий
 
 
"...мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирают у них все, что у них есть. И это террор, который идет по всей стране." Терррор! ААА! Она на митинге говорила, что дрон, который летал тогда над толпой - это, якобы, СБУ за ней следит. Боже, каким же надо пыть тупорылым, что-бы верить такому примитивной болтовне?Источник: https://censor.net.ua/n3114369
 показать весь комментарий
 
 
Их работа опасна, и вы знаете, сколько журналистов пострадали и сколько журналистов убили. Поэтому мы очень внимательно относимся к любым расследованиям, в том числе касающимся нашей командыИсточник: https://censor.net.ua/n3114369 Ця інвалідка - калясочниця вже відкрито погрожує журналістам,зовсім ******!!!
 показать весь комментарий
 
Жуля боты, ваша Жуля даже будки в Украине не построила.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский или Тимошенко - выбирайте
 показать весь комментарий
 
Зеленского босс тоже кроме стадиона нечего полезного для Украины не построил... И даже со строителями не полностью рассчитался.
 показать весь комментарий
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ПОРОХОБОТЫ ПОНОСЯТ ВСЕХ КАНДИДАТОВ, даже вскользь, иногда представителей бывших рыгоаналов. А все украинцы, только представителей нынешней власти, что вполне природно, только власть, может улучшить или ухудшить жизнь народа, простому не заинтересованному украинцу, нет причины поносить оппозицию, даже "папередников", не говоря уже за попередников попередников. Но что интересно, практически нет, грязи между приверженцами, всех оппозиционных партии. Наверное, очень плохи реальные дела у власть держателей, КРУГОМ ВРАГИ, аж целых 42 миллиона украинцев.
Р.$. Больше чем уверен, много порохоботов низшего состава, пенсионеры, домохозяйки, студенты, не будут голосовать за Порошенко. И скоро, когда рухнет верхушка и прекратится финансирование, мы узнаем, много чего интересного и услышим много откровений от бывших платных троллей минстеця.
 показать весь комментарий
 
С порохоботами то ясно, а как с тобой, Пригожинским ботом, дела обстоят? Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1556
 показать весь комментарий
 
 
Скажи куратору...что у тебя ус отклеился...прокси слетело...😀
 показать весь комментарий
 
 
Представителей нынешней власти поносят сепары и москали. Так что полезного для Украины построила твоя Жуля. Будку хоть собачью построила?
 показать весь комментарий
 
 
Она может только в аренду взять..и будку...и собаку...у нее ведь все в аренде...она же нищая...😀
 показать весь комментарий
 
один відомий персонаж ще в середині 20 століття сказав "
"Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят."
дивлячись на те як порохоботи без кінця повторюють "тимошенко воровка, аферистка і рвется к власти" зрозуміло звідки кукловоди пороховодів черпають "натхнення".
ще декілька:
"Мы добиваемся не правды, а эффекта."
- Йозеф Геббельс

"Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм."
- Йозеф Геббельс

"Отними у народа историю - и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом."
- Йозеф Геббельс

"Моя партия - моя церковь."
- Йозеф Геббельс

"Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней."
- Йозеф Геббельс

"Собственность обязывает и крепко привязывает."
- Йозеф Геббельс

"Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды."
- Йозеф Геббельс

"Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами."
- Йозеф Геббельс

де тут про путина, а де про порошенка?
 показать весь комментарий
 
Чёй-то баба Йуля мутит... это что за Гюльчатай боится показать личико?
Скорее всего: Медведчук, Курченко и стоящее за их спинами *****...

 показать весь комментарий
 
Ту тимошенчиха , ну і дрянь така. Бреше і не червоніє. Переплюнула триндичиху на всі сто. От президент будЕ, не дай господь люди здуріють і таке трапиться.
 показать весь комментарий
 
 
У кампанії зі зниження тарифів співпрацюють люди Тимошенко й Новинського - «Схеми».Олексій Кучеренко, який є довіреною особою кандидатки на посаду президента України Юлії Тимошенко, проводить кампанію за зниження тарифів спільно із заступником голови «Партії миру» Вадима Новинського, йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tymoshenko-novynskyy/29796721.html
 показать весь комментарий
 
Шо оно вообще несет? Так Беню, или там Живаго Костю затерроризировали, что аж кушать не могут.
 показать весь комментарий
 
 
Я от такого *****..жа аж онемел.
Есть такой стереотип - "политика - грязное дело", который должен это все оправдывать.
Я с этим не согласен.
Что может создать насквозь лживый человек?
 показать весь комментарий
 
с каких это пор владимир владимирович решил заняться мелким бизнесом в украине)))
 показать весь комментарий
 
Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 7812

ДАВАЙТЕ ПОТЕРПИМ, ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"
 
 
 
 
 
 вверх