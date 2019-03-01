 Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"

Украинские бизнесмены финансируют партию "Батькивщина" через подставных лиц. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя вопрос журналиста программы "Наші гроші" Дениса Бигуса, что на ее избирательную кампанию внесли очень крупные суммы безработные или кассиры супермаркетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы ценим работу журналистов-расследователей. И мы всегда благодарны за их работу. Их работа опасна, и вы знаете, сколько журналистов пострадали и сколько журналистов убили. Поэтому мы очень внимательно относимся к любым расследованиям, в том числе касающимся нашей команды", – заявила Тимошенко.
Она сообщила Бигусу, что ознакомилась с его материалами, после чего штаб связался с некоторыми регионами, чтобы проверить, откуда взялись крупные пожертвования.
"Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают по всей стране, – они не могут этого сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирают у них все, что у них есть. И это террор, который идет по всей стране", – подчеркнула лидер "Батькивщины".
По ее словам, бизнесмены "находят своих родственников", которые не являются предпринимателями, и перечисляют деньги от их имени.
Напомним, 28 февраля 2019 года "Наші гроші" опубликовали расследование о фейковых донорах партии "Батькивщина". Журналисты опросили людей, которые пожертвовали большие суммы на партию. Кассир Наталья Зубар, перечислившая на счета партии около 1,5 млн грн за полгода, заявляла, что передавала свою банковскую карту племяннице. Сотрудница автомойки сначала сказала, что не слышала о взносе, позже заявила, что перечисленные 460 тыс. грн – это были ее личные накопления. Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях. Тимошенко в комментарии "Нашим грошам" выдвинула версию, что это может быть результатом деятельности спецслужб.
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Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявляє, що 41 мільйонів доларів з "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
"Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній", - пише він у Facebook.
Ар'єв не називає джерела, але викладає номери контрактів і дати банківських трансферів.
За його словами, "відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками".
"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" та ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", - пише нардеп.
"Керівником "Укртранснафта" на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват", - зазначає він.
"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", - заявляє Ар'єв.
"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника", - стверджує він.
За словами нардепа БПП, це - ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" та директором ряду компаній групи Приват.
"Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", - заявляє соратник Порошенка.
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co S.A., Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначення 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", - заявляє Ар'єв.
Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", - заявляє Ар'єв.
Напередодні він писав про "$6 млн "перекупних" на канал "1+1", які через схеми від банку Коломойського надійшли на рахунок фірми Green Family Ltd.
Потому что тема этой ветки - про неї .. Если мова была бы о ком то другом , говорили бы о нём .. .
але для оформлення субсидій вже потрібно.
за законом МОЖНА..
НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОЧЕМУ МОЛЧАТ СМИ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЦЕНЗОР.НЕТ О СПОНСИРОВАНИИ ПАРТИИ ПОРОШЕНКО
https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2018/04/vchytelko_moja_sponsor_bpp/
ВЕДЬ ЭТИ 2 СИТУАЦИИ АБСОЛЮТНО АНАЛОГИЧНЫЕ!!!
И КОТОРЫХ НА ЭТОЙ ТЕМЕ 99%
ПОРОХОБОТЫ СПРОСИТЕ У СВОЕГО ХАЗЯИНА КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ?
http://ua1.com.ua/politics/sponsorami-bpp-viyavilisya-vchiteli-yaki-nichogo-ne-znayut-pro-finansuvannya-partiji--42328.html
Но канал Коломойского вбрасывает дерьмо на главного конкурента "Зуб даю".
Даю голову, а не зуб, на відсіч, що Путін був би щасливий мати такого « преЗЕдента України».
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Вот когда придет она к власти - тогда и сделает соблюдение законов нормой жизни. А пока все нарушают - зачем ей соблюдать? Если Юля будет сейчас соблюдать законы - как тогда она сможет после обеспечить законность? Это просто деловая мера.
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Правильно намекнула. Вы, мол, расследуйте да не зарывайтесь. Внимательно, сказала, относимся. Никто не ускользнет. Знаете, говорит, сколько ваших уже убили?
У нашей Юлички длинные руки, и хорошо ухоженные ногти.
- Конечно, Сёма. Там даже шут гороховый или фальшивая колясочница могут попытаться прорваться в президенты 😂😂😂
які КРАСИВІ ТА ГУЧНІ слова..
Кто им это компенсирует, "бизнесмены-родственники" или партия Батькивщина?
загроза найбільша що юлєчка їх прокине ,як завжди прокидувала соратників,компаньйонів....
несплатою податку.
18 відсотків для автомийниці від 1.5 ляма це 270 тис.грн
ддержаву повинно цікавити одне..
чи задекларували "родичі полохливих бізнесменів" ці доходи і сплатили з них податки.
ні? стаття ухилення від сплати податку.
зараз,правда ,вже не сядуть.за"незаконне збагачення"
придурки і уйопки з БПП через КС "підсобили")
Р.$. Больше чем уверен, много порохоботов низшего состава, пенсионеры, домохозяйки, студенты, не будут голосовать за Порошенко. И скоро, когда рухнет верхушка и прекратится финансирование, мы узнаем, много чего интересного и услышим много откровений от бывших платных троллей минстеця.
"Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят."
дивлячись на те як порохоботи без кінця повторюють "тимошенко воровка, аферистка і рвется к власти" зрозуміло звідки кукловоди пороховодів черпають "натхнення".
ще декілька:
"Мы добиваемся не правды, а эффекта."
- Йозеф Геббельс
"Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм."
- Йозеф Геббельс
"Отними у народа историю - и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом."
- Йозеф Геббельс
"Моя партия - моя церковь."
- Йозеф Геббельс
"Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней."
- Йозеф Геббельс
"Собственность обязывает и крепко привязывает."
- Йозеф Геббельс
"Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды."
- Йозеф Геббельс
"Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами."
- Йозеф Геббельс
де тут про путина, а де про порошенка?
Скорее всего: Медведчук, Курченко и стоящее за их спинами *****...
Есть такой стереотип - "политика - грязное дело", который должен это все оправдывать.
Я с этим не согласен.
Что может создать насквозь лживый человек?
ДАВАЙТЕ ПОТЕРПИМ, ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО.