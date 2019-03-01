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 Политика Украины
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Все про:ВР (22678) Кабмин (10859) украинский язык (620)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение языкового закона

Верховная Рада на заседании 1 марта планирует продолжить рассмотрение законопроекта о языке.

Этот вопрос включен в повестку дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству.

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После этого повесткой дня предусмотрено продолжение рассмотрения законопроекта №5679-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщалось, проект закона о языке в первом чтении был принят 4 октября 2018 года. Документ предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Подготовка проекта ко второму чтению продолжалась около четырех месяцев. За это время комитет ВР по вопросам культуры и духовности обработал около 2,5 тысячи поправок к этому документу, поступивших от депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114367
 
 
 Топ комментарии
 
Как выборы так мова-язык вылазит! По реальным вопросам. проблемам людей это во ВТОРОЙ десятке! Разделяй и властвуй? Так Донбасс будем объединять возвращать и Крым?
Негодяи Лжепатриоты хреновы.
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В Украине должно быть столько же русских школ, сколько и украинских в РФ. Надо быть справедливыми. Нельзя угнетать русский язык!
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а как с таежного союза можно оказаться на Майдане? или вы имеете местный майдан ввиду. Вы же только что рассказывали о прелести цен в таежном...
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З півсотні депутанів будуть тинятися до обіду в залі сесійних засідань.
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На Лазурном берегу деревья цветут, свежие устрицы. шопинг....Самолёты уже тю тю.....
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Женя, не завидуй! Депутаты працюють, а не сидят на Цензоре, как мы с тобой.
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Пока что на Цензоре и не только. Потом возможно на Майдане......
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а как с таежного союза можно оказаться на Майдане? или вы имеете местный майдан ввиду. Вы же только что рассказывали о прелести цен в таежном...
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порхоботное отвали в сумрак.
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Сумрак это Мордор с его таежными братьями.
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Женя, помнишь страну, которая за 10 с небольшим лет пережила 3 революции? И шо? Она таки исчезла, а население получило эмиграцию,гражданскую войну и голод. Боюсь, и мы этим закончим.эмиграция у нас уже есть.
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вот в этом и соль вопроса Сколько уже можно мусолить закон и не довести до венецианского анализа
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Валя, сколько нужно, столько и можно! Им же не мова нужна, а совсем другое. Я без всякого закона в день раз 10 говорю, читаю, слушаю на разных языках, в зависимости от собеседника и источника информации и ничего, нормально.
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Потому что рыги спекулировали за рюсский
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Это не Порошенко нужно это нужно для украинцев
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Как выборы так мова-язык вылазит! По реальным вопросам. проблемам людей это во ВТОРОЙ десятке! Разделяй и властвуй? Так Донбасс будем объединять возвращать и Крым?
Негодяи Лжепатриоты хреновы.
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Скоро парламентські вибори. Можна їх всіх поміняти Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжить рассмотрение языкового закона - Цензор.НЕТ 9937
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Не МОНА, а НУНА! Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжить рассмотрение языкового закона - Цензор.НЕТ 1445
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Який дивний збіг - тільки наближаються вибори, одразу піднімається мовне питання! .Цікаво, яому б це?
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Друге читання. Чув? Згадай під яким тиском громадськості перше було ...
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сейчас опять срач начнется, надо же отвлекать внимание от коррупции
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В Украине должно быть столько же русских школ, сколько и украинских в РФ. Надо быть справедливыми. Нельзя угнетать русский язык!
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Щодо мовного закону. Вважаю, що якщо якась країна висуває претензії, щодо вивчення її мови в Україні - нехай у себе встановлюють для української мови такі ж умови, яких вимагають для своєї в Україні.
Між виборами, питання мови займає десь 18-20 місце в інтересах громадян України. І лише перед виборами падлюки від політики починають його роздмухувати.
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Я кстати малёха ошалел, когда узнал, что 70% защищающих с оружием в руках на востоке - рускоговорящие. Не зря пропагандон кремлёвский Марков говорил, мокши не хотят с украинской армией воевать - там русская речь. В городах его вообще не используют. За десять работы в Киеве ни разу не слышал на работе и в быту украинской речи. Киев - это почти пять лямов жильцов и тотально русскоговорящий, на рынках, базарах, бывает в магазинах продавцы попадаются украиноговорящие. Патриотизм не измеряется языком! А то у нас язык и вышиванка стали бронежилетом для коррупционеров. И с вышиванкой и с мовой теперь плохие ассоциации
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Это ты еще в 14 году в АТО не был, тогда на русском еще больше было! И ничего, страну отстояли. Сейчас - да, потихоньку переходят на украинский, слава Богу.
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Если власть запускает очередную дымовую завесу "про мову", значит что-то наметила спи#дить по-крупному. Рада сьогодні заслухає Кабмін і продовжить розгляд мовного закону - Цензор.НЕТ 6629
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опосля всєх поправок мова прєвратіца в йєзик. Єслі на государствєном уровні не начнеця защіта мови, то вона ісчезне як пєрєжіток дєрєвєнского бита.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение языкового закона
 
 
 
 
 
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