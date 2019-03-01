 После строительства "Северного потока-2" РФ может организовать новую газовую войну, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение выразил Польскому радио глава МИДа Украины Павел Климкин.
"Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если "Северный поток-2" будет построен. Она использует любые средства, будь то внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только "Северный поток-2" будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", - сказал он.
По словам Климкина, строительство "Северного потока-2" представляет опасность для всего региона: "Очень велика угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает по отношению нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?", - сообщил он.
Министр также добавил, что в предотвращении этих угроз Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей: "Строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о соединении энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Есть довести их до конца. Украина и Польша - они особые стратегические партнеры во всем. Но в том числе и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень многое будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в ближайшие годы", - сказал Климкин.
Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2" строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его протяженность составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.
Украина выступает против строительства "Северного потока-2". Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.
25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.
Я знаю что в целом коммуналка у них очень дорогая.
Следующим вопросом был бы вопрос - А референдумы по каждому экономическому решению правительства не проводят?
Климкин правильно говорит об подлости рашки, кацап -это ты ,пытаешься увести от темы, в нужное тебе русло- убрать Пороха ,он ведь путлеру мешает. Не флуди, провокатор.
Хорошо, что можно просмотреть лайкнувших тебе ,вся шобла ольгинская как на ладони.
кацапское тупое "вяличие " поперло.
Мне с тобой "лапотный ,тоже не интересно, максимум ты создан чтобы беседовать с нашей ватой.
Еще одно оскорбление ,и я пишу админу, кацап.
З газПрем по Стогольскому суду , выигранной за 500 тыщ английской юридической фирмой. еще не взято ни копейки а премиальные миллионы долларов, уже у мамы в США.
это о том кто агенты *******.
Юлия Владимировна обещала.
Спросите у Владимировны по чем она контракт заключала.
Она когда Украине по 500 продавала,остальным по 200.
Лучше брать по 230 у перекупов чем у кидал по 500.
Ты скидку считаешь?
А с чего это вдруг?
Ее что просто так дали или за продление временного пребывания ЧФ РФ?
Ты декларацию о независимости читал?
Украина обязуется стать постоянно ней тральным государством?
Украинцы на референдуме высказались против этих ваших баз.
Вы насрали на волю народа и получили за это скидку.
И теперь не 500 цена.
Да учитывая последствия триллиардные убытки и война там не 500 цена получается,а 3 500.
Когда вы уже прекоатите дурить народ?
Вам даны ссылки.
Хіба що порівняно з ціною для Білорусі
Не она,а Украина,она премьер министр.
Западная общественность лучше бы будапештский меморандум выполняла.
Надо было консультации собирать потому что россия его нарушила.
Не тогда когда она совершила акт агрессии с угрозой яо,а тогда когда она нарушила меморандум.
А у западной общественности реакция как у эстонцев.
Когда надо собирать консультации они не видят,когда надо генеральную ассамблею ООН собирать,они консультации собирают.
или противостояла одной из с огромнейших армий мира?
При янукодло тебе .конечно,больше нравилось.
А казовый контракт ,подписанный Тимохой - кабальный ,это даже международный суд признал.
а теперь вопрос.
кто у нас агент *******?
Вместе с Германией.
Всё это стало возможным при иммитации защиты интересов Украины дип. корпусом во главе с зятем активиста "русского мира" Климкиным,откровенной коррупции новоназначенного президента Порошенко и разворовывания средств иностранных государств,пожертвованных на реформе в Украине,которые никто и не собирался выполнять.
Таким образом,Украина времён Януковича продолжила существовать в самой уродливой своей форме,а запад "устал" от Украины.Теперь ,если честно,мы остаёмся сам -на -сам с противодействующим врагом на границах и в оккупированных территориях,с растворённым во власти "русским миром" внутри страны,с нескрывающими теперь истинное лицо "друзьми" ,типа Меркель...