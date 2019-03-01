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 Политика Украины, Экономика
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 После строительства "Северного потока-2" РФ может организовать новую газовую войну, - Климкин

После строительства "Северного потока-2" Россия уже не будет соблюдать никакие правила.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение выразил Польскому радио глава МИДа Украины Павел Климкин.

"Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если "Северный поток-2" будет построен. Она использует любые средства, будь то внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только "Северный поток-2" будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", - сказал он.

По словам Климкина, строительство "Северного потока-2" представляет опасность для всего региона: "Очень велика угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает по отношению нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?", - сообщил он.

Министр также добавил, что в предотвращении этих угроз Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей: "Строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о соединении энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Есть довести их до конца. Украина и Польша - они особые стратегические партнеры во всем. Но в том числе и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень многое будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в ближайшие годы", - сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко

Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2" строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его протяженность составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.

Источник: https://censor.net.ua/n3114366
 
   
 Топ комментарии
 
Вот с биогазом у власти сейчас порядок. бздят перед выборами. Після спорудження "Північного потоку-2" РФ може організувати нову газову війну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1139
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Так ведь газ у ахрессора давно не покупается, чего боятся,а Климкин?
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нынешняя власть под патриотическими гаслами , сделала все, чтобы слить газовую трубу.
а теперь вопрос.
кто у нас агент крембля?
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поздняк метаться...большой вонючей кацапской трубе быть...
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Кацап клімкєн звіздить шопопало, але ніколи по ділу. А говорити треба про те, що кагал діє по відношенню о українського народу як окупант, вводячи великі побори без згоди парламенту, адже підвищення цін на газ - це фактично новий податок.
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В таежном союзе коммуналка очень дорогая.
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Ну да, сравни цены на газ, в Украине в 4 раза дороже чем в этом союзе
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Да мне все равно на цены на газ.
Я знаю что в целом коммуналка у них очень дорогая.
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Просмотрел все тарифы, у них одинаково или чуть меньше
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Я начал обсуждать это: "...без згоди парламенту..."

Следующим вопросом был бы вопрос - А референдумы по каждому экономическому решению правительства не проводят?
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Але!,Это ты звиздишь что попало, деньги за понос на Порошенко будешь на другой новости отрабатывать ,а здесь - читай тему.
Климкин правильно говорит об подлости рашки, кацап -это ты ,пытаешься увести от темы, в нужное тебе русло- убрать Пороха ,он ведь путлеру мешает. Не флуди, провокатор.
Хорошо, что можно просмотреть лайкнувших тебе ,вся шобла ольгинская как на ладони.
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Напрасные сомнения. Путину надо много денег на производство ракет, танков, самолетов. Поэтому он будет использовать все возможности для прокачки газа в неимоверных количествах. Как учит народная мудрость, никто не режет курицу, несущую золотые яйки.
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Коли говорять, що українська труба залишиться потрібною для транзиту навіть після запуску обхідних маршрутів Сєвпотоку-2 та Турєцпотоку - забувають, що рашка нарощує виробництво на експорт ЗПГ. Тому завантаження українського маршруту може скоротитись навіть швидше.
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Це ж "підла рашка" десятиліттями не проводила ремонти та модернізації наших підземних сховищ газу. Так, що навіть з обвалившимся вдвічі від рівнів 15-літньої давності споживанням газу в Україні - вони не можуть забезпечувати в мороз попит, навіть якщо поточні запаси є більшими ніж в будь-якій іншій країні Європи. Тому й виникає писк бариг на трубі, коли їм хочеться і транзитувати по максимуму і тут напарювати з маржею 300%, але технічної спроможності немає, а вкладувати в модернізацію ГТС "за свої" - релігія не дозволяє.
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Для тебя подлая рашка в ковычках?Ну о чем тода можно говорить с кацапом.
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Прибежал тут отмазывать рашку и на Пороха гнать, именно из за "ремонта " кацапы лишают Украину ГТС, бреши ,тут есть ватоголовые что тебе поверят,надеюсь их не много.
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З соєвим порнокопитним мені "вдаватись" в полеміку теж немає бажання, обтікай.
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Обтекать?Ахахах.
кацапское тупое "вяличие " поперло.
Мне с тобой "лапотный ,тоже не интересно, максимум ты создан чтобы беседовать с нашей ватой.
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Кацап ,твои "аргументы " в виде оскорблений ,меня не удивляют, огромный дурдом "рашка " - твоя альма матер.
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Это ты верещишь, чтобы Украина стала кацапией ,выключи в своем дурдоме интернет и иди на процедуры.Только кацапская сволочь не хочет признавать ,что нельзя было лишать Украину ГТС во время оккупации Украины,и строить с мировым террористом общие проэкты.
Еще одно оскорбление ,и я пишу админу, кацап.
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конечно может.........от этих вЯликих всего можно ожидать......
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Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.
З газПрем по Стогольскому суду , выигранной за 500 тыщ английской юридической фирмой. еще не взято ни копейки а премиальные миллионы долларов, уже у мамы в США.
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А ты тестю генералу в Рашку позвони и попроси чтоб он словечко путлеру замолвил...
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После первого апреля мы это чучело больше не увидим, недолго осталось потерпеть
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Климкин, может хватит "говорить, говорить"? Делайте уже что-то, говоруны. Увеличьте добычу собственного газа, займитесь энергоеффективностью, биогаз наконец!
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Вот с биогазом у власти сейчас порядок. бздят перед выборами.
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месторождения украинские давече через подставных лиц, типа фукса, давече слили газпрому.
это о том кто агенты *******.
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и они специально не разрабатываются, пустота....а другие Кононеко отжал с Офшоренко.
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вы думаете, что немцы так долго и упорно поддерживающие северный будут молча слушать и смотреть? Думаю, что нет. С момента запуска этого газопровода именно немцы могут диктовать условия, но не кацапы...Даже в ценообразовании не будет решающим голос мордора.
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А через транзит они не могут перекрыть ?
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конечно могут, поэтому никто цену диктовать и не будет.
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вы бы прочли решение Евросоюза по этому вопросу.
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а в каком городе Германии вы живете ,в Питере на улице Оптиков?
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ну пускай попробуют. а вы чего флажок то сменили, так хамить проще
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Что за детские бредни,они уже пробовали,когда была война в Грузии отключали газопровод с целью как бы ремонта,кстати как погода в Питере,не дует?
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Вы только не учли что Украина очень много потеряет из за того что Германия поддержала кацапов во время оккупации Украины.
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Валя, зимой без газа будете диктовать условия Після спорудження "Північного потоку-2" РФ може організувати нову газову війну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6713 примерно как Юля, когда тот "кабальный" контракт заключала. Не даст моль газ и Анжела что бы не заморозить нежное подбрюшье бюргеров на пузе станцует.
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Так ведь газ у ахрессора давно не покупается, чего боятся,а Климкин?
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С 1 апреля газ подешевеет.
Юлия Владимировна обещала.
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Что Юля пообещает , понимай на оборот, даже в мирные дни она сделала для Украины газ дороже чем во всей Европе.
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Словацкий, Венгерский, Швейцарский...как и уголь Белорусский...........Граждане этих стран даже не знают что у них есть такие ископаемые! А чиновники Украины нащли его и закупают через ПРОКЛАДКИ!
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Непосредственно у производителя в два раза дороже закупать.
Спросите у Владимировны по чем она контракт заключала.
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по её контракту суд выиграли в Стокгольме и кто то даже 42 миллиона премий себе украл. А рашка сейчас в среднем по 200 у.е. продаёт.....
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И что ?
Она когда Украине по 500 продавала,остальным по 200.
Лучше брать по 230 у перекупов чем у кидал по 500.
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По 500 НИКОГДА не было. Не юродствуйте и не передёргивай. Я , кстати. не фанат бабы Ю. Но работаю в энергетическом секторе. И сейчас газ "типа не рашисткий" покупается через прокладки на 100 у.е. дороже Газпромовской цены для стран Восточной Европы.
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Как это не было?
Ты скидку считаешь?
А с чего это вдруг?
Ее что просто так дали или за продление временного пребывания ЧФ РФ?
Ты декларацию о независимости читал?
Украина обязуется стать постоянно ней тральным государством?
Украинцы на референдуме высказались против этих ваших баз.
Вы насрали на волю народа и получили за это скидку.
И теперь не 500 цена.

Да учитывая последствия триллиардные убытки и война там не 500 цена получается,а 3 500.
Когда вы уже прекоатите дурить народ?
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Скидку подписывал Януковощ с министром экономики Поршенко, который был ОЧЕНЬ рад что ЧФ до 2047 года в Крыму.
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Ты кто по специальности и где работаешь? Выбрось методичку и не смотри ПРЯМОЙ канал помойку Гавнапольского.
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Будучи вице-премьером в правительстве Украины, Юлия Тимошенко в 2000-м году уже даже подготовила документы о передаче магистральных газопроводов Украины в концессию российско-украинскому совместному предприятию, в котором у Газпрома будет 51% акций, т.е. по сути готовилась передать украинскую ГТС в собственность России. Более того, в 2008-м году, будучи уже премьер-министром, Тимошенко снова поднялавопрос передачи России украинской газотранспортной системы.

Вам даны ссылки.
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"покупается через прокладки на 100 у.е. дороже Газпромовской цены для стран Восточной Европы."
Хіба що порівняно з ціною для Білорусі
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В данный момент Лука продал путлеру Беларусь, сделал ее военной базой рф ,там цена покруче была ,там всю страну продали за дешевый газ, я вижу - что тебе это понравилось бы.
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Уже продана или скоро продадут? что-то я запутался или это абы ляпнуть?
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Истинный беларус ,глядя на марионеточного Луку ,такого бы не спросил,а с оккупантом Беларуси я общаться не желаю.
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Тогда вопрос, почему, когда Янык посадил Юлю за этот контракт, вся прогрессивная общественность, в том числе западная, объявила её политзаключенной. жертвой режима и т.д.?
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Потому что Юлия Владимировна находилась под давлением экономическим.
Не она,а Украина,она премьер министр.
Западная общественность лучше бы будапештский меморандум выполняла.
Надо было консультации собирать потому что россия его нарушила.

Не тогда когда она совершила акт агрессии с угрозой яо,а тогда когда она нарушила меморандум.
А у западной общественности реакция как у эстонцев.
Когда надо собирать консультации они не видят,когда надо генеральную ассамблею ООН собирать,они консультации собирают.
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Сходиться ,не было войны,не были оккупированы угле и газодобывающие инфраструктуры.
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А что в 2009 году Украина отказывалась от кацапского газа или ,восстанавливала армию?
или противостояла одной из с огромнейших армий мира?
При янукодло тебе .конечно,больше нравилось.
А казовый контракт ,подписанный Тимохой - кабальный ,это даже международный суд признал.
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И креветки, лосось. авокадо колосится......конечно есть. но в каких количествах. Поставки в Украину увеличились в 1000 раз, КАРЛ!
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Во мокші задригались, пучить? ваше путін-***** навчило тут серти?? На мою думку, пану Клімкіну треба було домовлятись з Американськими компаніями на подальшу розробку та видуботок Сланцевого газу, а не базікати про рогатих, які вони гидкі.... ми знаємо, справу робити треба!!! Слава Україні!!!
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нынешняя власть под патриотическими гаслами , сделала все, чтобы слить газовую трубу.
а теперь вопрос.
кто у нас агент *******?
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нетперекриють, всруться, бо його тоді не буде куди діти і труба, система може бумкнути... смерть клятой расії!!!!
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Будем северный поток реверсом в Украину гнать.Но уже дороже.
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могут и будут, а когда европа в очередной раз сделает круглые глаза и рот, амеры скажут: мы предупреждали предлагали свой сжиженый по нормальной стоимости, а теперь будете покупать по двойной.
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Ты заплачь ещё, Климкин. Всё по СП-2 решено, к концу года он заработает. Твои сопли уже никому не интересны. Думай что дальше делать будешь, кем работать.
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І що він робитиме в кінці року? Пускатиме бульки на березі Балтійського моря?
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почему меня должно волновать проблемы с русским газом, мы снизили потребление а своей добычи хватает ? это волнует больше власть которая устроила деребан на газе, для простого обывателя цена русского газа зависит от жадности по его перепродажи властью нам, а жадность обитателей корыта постоянна
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Звичайно кремлядь буде вести економічні війни, для того і будує ПП-2. Це всі розуміють. Питання не в тому що кремлядь суки це, даність за замовчуванням. Що будемо робити ми аби протистояти? Ось де питання. Посилимо корупцію аби протистояти *****?
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А Ви що не в курсі, що Україна практично досягла газового самозабезпечення?
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Це в сенсі, Гройсман почав в трубу пердіти?
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Та фіг його зна що бульбашки "газіків" від шампанського символізують, може занижену калорійність того, який надходить в наші комфорки Після спорудження "Північного потоку-2" РФ може організувати нову газову війну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5993
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Не может а организует!
Вместе с Германией.
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не может,а развяжет точно.Так было и с Крымом.Сначало власть Украины дала себя уговорить без вооружённого сопротивления отдать Крым (а потом,мол,мы заставим санкциями Россию его отдать).Затем от Украины,уже имеющей развязанную войну Россией на востоке для соединения Крыма с РФ по суходолу,"западные друзья" продолжили отгораживаться "глубокими обеспокоенностями",небольшими суммами и совсем не современными единицами оружия.Типа ,помогаем тебе,Украина.И всё это ,не прекращая активное сотрудничество с РФ в бизнесе,торговле,других экономических проектов.
Всё это стало возможным при иммитации защиты интересов Украины дип. корпусом во главе с зятем активиста "русского мира" Климкиным,откровенной коррупции новоназначенного президента Порошенко и разворовывания средств иностранных государств,пожертвованных на реформе в Украине,которые никто и не собирался выполнять.
Таким образом,Украина времён Януковича продолжила существовать в самой уродливой своей форме,а запад "устал" от Украины.Теперь ,если честно,мы остаёмся сам -на -сам с противодействующим врагом на границах и в оккупированных территориях,с растворённым во власти "русским миром" внутри страны,с нескрывающими теперь истинное лицо "друзьми" ,типа Меркель...
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Так разруливай ситуацию, Паша, что ты все время только жалуешься как импотент на приеме у сексопатолога. Нахрена нам такой глава МИДа, только деньги бюджетные проедать? Вас там что, на работу с улицы по обьявлению понабирали? Ведете себя как таджики на стройке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле строительства "Северного потока-2" РФ может организовать новую газовую войну, - Климкин
 
 
 
 
 
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