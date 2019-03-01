 Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое убеждение высказал в эксклюзивном комментарии Укринформу экс-посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.
"Короткий ответ на это – нет. Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва совершает агрессию против Украины, и они отрицательно относятся к этому. И если так случится (произойдет новый виток агрессии со стороны РФ. – Ред.), это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.
Комментируя заявления Москвы, что конфликт в Керченском проливе был "спровоцирован" нынешней властью в Киеве, Хербст отметил: "Да, они (в России – Ред.) это говорят, но люди в Украине в основном понимают, что это кремлевская пропаганда".
В то же время, по его оценкам, под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения, однако это "небольшая часть украинских избирателей".
Напомним, Джон Эдвард Хербст – американский карьерный дипломат, работал в Государственном департаменте с 1979 года. Он был, в том числе, генеральным консулом США в Иерусалиме, а также чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане (с 2000 по 2003 гг.) и Украине (2003-2006 гг.). Сейчас он возглавляет Евразийский центр имени Дину Патричиу при влиятельном аналитическом центре "Атлантический совет" США.
Ми ще не знаємо, звідки певні кандидати взяли фінансування під вибори.
Якась частина точно з рф.
При той которая все вкрала, ежемесячные инвестиции в экономику Украины были больше, чем за всю каденцию порошенка.
Всего за ее премьерства в Украину пришло 37 миллиардов долларов инвестиций. Об этом проболтался ее злейший враг иуда ющенко.
При ней темпы роста экономики были не менее 7%, пенсия выросла с 50 до 500 гривен, ежегодно покупалось более 700 тысяч новых машин.
привык что при будкостроителях только все дорожает, и только жизнь обесценивается.
а кто его кормит, тот его и танцует.
даже фирташ в Вене под присягой в суде подтвердил.
Пора от склочности остыть.
Пока у власти Петя будет,
Украйне долго не прожить
(С)
"Роттердам+", "Дюссельдорф+", и другие ништяки от будкостроителей доканают страну.
1) Правильно оформлений запит (українська прокуратура часто умисно допускає помилки аби не видали);
2) відсутність смертної кари по статті;
3) стаття має передбачати сроки не більші ніж в Ізраїлі;
4) договір про взаємну видачу.
В кінці-кінців можна домовитися аби злочинець сидів в Ізраїлі, там надійніші судді ніж у нас, якщо посадять то вже до кінця сроку сидітиме.
как его другана и подельника фирташа никак не дождутся, чтобы усадить обеих на шконку.
100%
*****-кацяпам нема чого ловити в Україні!
всі дії мокшанців дадуть протилежний результат, чоколяні,
як же з тим, шо каже ваше божество))?!
Запустив в день выборов учебную ракету в сторону США.
хоча з шоколадною командою в цвк петро не програє ні перший, ні другий тур.