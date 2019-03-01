 Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое убеждение высказал в эксклюзивном комментарии Укринформу экс-посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Короткий ответ на это – нет. Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва совершает агрессию против Украины, и они отрицательно относятся к этому. И если так случится (произойдет новый виток агрессии со стороны РФ. – Ред.), это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Комментируя заявления Москвы, что конфликт в Керченском проливе был "спровоцирован" нынешней властью в Киеве, Хербст отметил: "Да, они (в России – Ред.) это говорят, но люди в Украине в основном понимают, что это кремлевская пропаганда".

В то же время, по его оценкам, под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения, однако это "небольшая часть украинских избирателей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст

Напомним, Джон Эдвард Хербст – американский карьерный дипломат, работал в Государственном департаменте с 1979 года. Он был, в том числе, генеральным консулом США в Иерусалиме, а также чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане (с 2000 по 2003 гг.) и Украине (2003-2006 гг.). Сейчас он возглавляет Евразийский центр имени Дину Патричиу при влиятельном аналитическом центре "Атлантический совет" США.