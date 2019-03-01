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 Политика Украины
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 Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст

Кремль не может использовать фактор усиления вооруженной агрессии, в том числе эскалацию на море, как инструмент влияния на результаты президентских и парламентских выборов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое убеждение высказал в эксклюзивном комментарии Укринформу экс-посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Короткий ответ на это – нет. Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва совершает агрессию против Украины, и они отрицательно относятся к этому. И если так случится (произойдет новый виток агрессии со стороны РФ. – Ред.), это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

Комментируя заявления Москвы, что конфликт в Керченском проливе был "спровоцирован" нынешней властью в Киеве, Хербст отметил: "Да, они (в России – Ред.) это говорят, но люди в Украине в основном понимают, что это кремлевская пропаганда".

В то же время, по его оценкам, под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения, однако это "небольшая часть украинских избирателей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто бы ни победил на выборах президента, реформы в Украине продолжатся, - бывший посол США Хербст

Напомним, Джон Эдвард Хербст – американский карьерный дипломат, работал в Государственном департаменте с 1979 года. Он был, в том числе, генеральным консулом США в Иерусалиме, а также чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане (с 2000 по 2003 гг.) и Украине (2003-2006 гг.). Сейчас он возглавляет Евразийский центр имени Дину Патричиу при влиятельном аналитическом центре "Атлантический совет" США.

Источник: https://censor.net.ua/n3114362
 
   
 Топ комментарии
 
Шапкокрад Второй уже третий в рейтинге,
Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7580
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та яке воно там третє.. після того як воно бухе хапало за носа людей та зривало шапки я б йому й 1% не ризикнув дати Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7334
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Это намек заднепроходному самовысуванцю, мол хорош бухтеть шо путен-вот-вот-нападьот. Второй раз мансы с введением потужного военного положения не прокатят
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Цього і непотрібно. Достатньо скористуватися маніпуляціями в політичній сфері.
Ми ще не знаємо, звідки певні кандидати взяли фінансування під вибори.
Якась частина точно з рф.
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там он точно дал ответ рейтингам-подавляющее большинство Украины и вчера другой американец тоже сказал о пророссийских кандидатах. Так что можно дискутировать здесь с ботами до ...это далеко от реальности в миру.
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Шапкокрад Второй уже третий в рейтинге,
Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7580
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А шо Мороз хиба лезет в президенты? Кремль не сможет повлиять на выборы в Украине путем усиления вооруженной агрессии, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 83
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Він Безсмертного прикриває, кажуть його креатура.
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та яке воно там третє.. після того як воно бухе хапало за носа людей та зривало шапки я б йому й 1% не ризикнув дати
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Для донецкой области очень не плохой Петра результат.
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Это намек заднепроходному самовысуванцю, мол хорош бухтеть шо путен-вот-вот-нападьот. Второй раз мансы с введением потужного военного положения не прокатят
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Всьо прокатіт! Гівно-командувач ще 20 моряків відправить на смерть до Керченської протоки (бо попередні, гади, вижили). І буде ще один військовий стан. У бариги дах геть поїхав. Щоб утриматись в троні, воно здатне на все. Для країни дуже небезпечно мати неадекватного командуаача ЗСУ під час війни
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сомнительное заявление. Если сильно захочет - сможет
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в предверии смены власти в Украине доллар вновь подорожал.
При той которая все вкрала, ежемесячные инвестиции в экономику Украины были больше, чем за всю каденцию порошенка.
Всего за ее премьерства в Украину пришло 37 миллиардов долларов инвестиций. Об этом проболтался ее злейший враг иуда ющенко.
При ней темпы роста экономики были не менее 7%, пенсия выросла с 50 до 500 гривен, ежегодно покупалось более 700 тысяч новых машин.
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извиняюсь доллар подешевел в предчувствии смены власти.
привык что при будкостроителях только все дорожает, и только жизнь обесценивается.
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Так офшорник зеленский с старухой тимошенко еще путинские "тугрики" не отработали.
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З доказами - в СБУ!
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В Кривому Розі таких місць два - "Большевик" та Гейківка. Міський ПНД та районний інтернат для психів з алкашами. Скоріше, він звідти.
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кремлисты в курсе ,кто в Украине на монету жадный,а посему "кошельки куйла" его купили давно и с потрохами...
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вся страна знает что кум **йла не вылазит с Банковой.
а кто его кормит, тот его и танцует.
даже фирташ в Вене под присягой в суде подтвердил.
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Вам, злопыхатели, иуды,
Пора от склочности остыть.
Пока у власти Петя будет,
Украйне долго не прожить
(С)
"Роттердам+", "Дюссельдорф+", и другие ништяки от будкостроителей доканают страну.
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кибервойска сша атаковали российскую базу в петербурге в ноябре.могут повторить и заблокировать все что угодно.
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Хлопцы! Смотрите только, что бы Барыга не утек в США, или куда нибудь еще! В день выборов, оцепите все аэропорты, и проведите жесткий контроль всех улетающих, особенно в женских платьях!
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В США буде з Лазаренком перестукуватись. Воно йому потрібно?
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а в Израиль? Израиль то своих не выдает, вот в чем проблема!
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Можливо. Хоча, з такими статками скоріше якийсь острівець прикупив, де сам собі хазяїн.
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Ізраїль своїх не видає, а бариг на ура до сотні на рік, а іноді і більше. Нафіга їм бариги треба, аби арабам зброю постачали? Ізраїль видає за 4 умов:
1) Правильно оформлений запит (українська прокуратура часто умисно допускає помилки аби не видали);
2) відсутність смертної кари по статті;
3) стаття має передбачати сроки не більші ніж в Ізраїлі;
4) договір про взаємну видачу.
В кінці-кінців можна домовитися аби злочинець сидів в Ізраїлі, там надійніші судді ніж у нас, якщо посадять то вже до кінця сроку сидітиме.
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в США свои люди.
как его другана и подельника фирташа никак не дождутся, чтобы усадить обеих на шконку.
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А если он выиграет? Удавитесь, бульбаш?
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паперу не вистачить, щоб стільки грошей надрукувати
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Ти собі вже купив труси для садомазо? Чи "зайчиків" бракує?
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для россии наступили тяжелые времена.пора уговоров закончилась.
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"И если так случится (произойдет новый виток агрессии со стороны РФ. - Ред.), это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве, - отметил бывший высокопоставленный дипломат.Источник:https://censor.net.ua/n3114362"
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*****-кацяпам нема чого ловити в Україні!
всі дії мокшанців дадуть протилежний результат, чоколяні,
як же з тим, шо каже ваше божество))?!
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кацапы поняли, что можно просто втайне продавать все в пять раз дороже по соглашению с Барыгой и его окружением, деля прибыль (то бишь деньги народа Украины) пополам, что дает гораздо больший гешефт, чем агрессии.
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шо ти будку сліпого траста хитаєш?! не заважай гроші рахувати!
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украинцы громили русских их же оружием.забавно.
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неплохо устроились, неправда ли? Кто то бабки делит, а кто то в друг друга стреляет
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матиос и военная прокуратура расследовала это дело.ничего там нет.сотрясение воздуха для дураков кремля.
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матиос полиграфом для сепаров занят, как он мог успеть? Тут со дня на день деоккупация Донбасса ожидается, а ничего еще не готово!
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В США помогли Бушу!
Запустив в день выборов учебную ракету в сторону США.
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не погоджуюся: петро програє 1 тур - путіннапав - військовий стан - петро президент...

хоча з шоколадною командою в цвк петро не програє ні перший, ні другий тур.
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