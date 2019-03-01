 Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Киевгоргосадминистрации.
"Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой. Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет. Поэтому, детально выписаны пункты оплаты е-билетом, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров при предоставлении транспортных услуг", - говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.
Подчеркивается, что Кyiv smart card действует и в метрополитене, и в наземном коммунальном транспорте. На данный момент система тестируется.
Приобрести электронный билет и пополнить его можно на станциях метро или в личном кабинете киевлянина, а также в терминалах самообслуживания Іbox, Еasypay и 2click. Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного в метро - до 10 поездок по 8 гривен, от 50 и более поездок по 6,5 гривен.
В КГГА добавили, что для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установили специальные считывающие устройства - валидаторы. "Пассажиру достаточно просто приложить е-билет к системе - проезд оплачен. Контроллеры имеют отдельные устройства для проверки регистрации электронного билета", – сказано в сообщении.
Правила проезда в городском пассажирском транспорте утвердил 61 депутат.
Наявність єдиного квитка. В основному тарифи єдині для всіх видів транспорту. Квиток на одну поїздку буде дійсний для всіх видів громадського транспорту, включаючи пересадки. Час дії такого квитка 1-2 години. Тобто, якщо вам потрібно дістатися до необхідного місця з використанням декількох видів транспорту, то ви купуєте лише один квиток. На початку поїздки квиток необхідно прокомпостувати, на ньому проб'ється час початку користування квитком. Після закінчення двох годин квиток стає недійсним.
читай - Квиток на одну поїздку буде дійсний для всіх видів громадського транспорту, включаючи пересадки. Час дії такого квитка 1-2 години. Тобто, якщо вам потрібно дістатися до необхідного місця з використанням декількох видів транспорту, то ви купуєте лише один квиток. На початку поїздки квиток необхідно прокомпостувати, на ньому проб'ється час початку користування квитком. Після закінчення двох годин квиток стає недійсним.
чи ти кацап, тебе випорожнення), цікавлять?
а те шо це творча переробка), того шо є на Заході -то от "Наявність єдиного квитка. В основному тарифи єдині для всіх видів транспорту. Квиток на одну поїздку буде дійсний для всіх видів громадського транспорту, включаючи пересадки. Час дії такого квитка 1-2 години. Тобто, якщо вам потрібно дістатися до необхідного місця з використанням декількох видів транспорту, то ви купуєте лише один квиток. На початку поїздки квиток необхідно прокомпостувати, на ньому проб'ється час початку користування квитком. Після закінчення двох годин квиток стає недійсним."
але в Європі то так !
За неделю, за месяц, за год ? Плюс видеокамеры внутри транспорта.
Как прикольно. С бумажнм талончиком на душе как-то свободнее.
А от 11 до 49 включительно по сколько?
Там нижче на сторінці вказано.