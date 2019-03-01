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 Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки

Киевский городской совет утвердил правила использования электронного билета в столичном пассажирском транспорте

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Киевгоргосадминистрации.

"Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой. Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет. Поэтому, детально выписаны пункты оплаты е-билетом, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров при предоставлении транспортных услуг", - говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Подчеркивается, что Кyiv smart card действует и в метрополитене, и в наземном коммунальном транспорте. На данный момент система тестируется.

Приобрести электронный билет и пополнить его можно на станциях метро или в личном кабинете киевлянина, а также в терминалах самообслуживания Іbox, Еasypay и 2click. Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного в метро - до 10 поездок по 8 гривен, от 50 и более поездок по 6,5 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Электронный билет заработал в тестовом режиме в общественном транспорте Киева. ФОТО

В КГГА добавили, что для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установили специальные считывающие устройства - валидаторы. "Пассажиру достаточно просто приложить е-билет к системе - проезд оплачен. Контроллеры имеют отдельные устройства для проверки регистрации электронного билета", – сказано в сообщении.

Правила проезда в городском пассажирском транспорте утвердил 61 депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3114360
 
 
 Топ комментарии
 
Так там и зарплата в евро а не в гривнах, если сравниваешь цены, то сравнивай и зарплаты, а то кривобоко как-то получается, нехорошо вводить людей в заблуждение. Да, транспорт там дороже нашего, зато всё остальное, одежда, продукты, во многом дешевле у них, да и качественней.
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Главное в слове е-билет теперь дефис не пропускать...
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Я тільки надіюсь, що маршрутки вимруть як динозаври. Даякі до такого стану доведені, та й на дорогах що вони витворяють. Вони як Шумахери, тільки не їздять а доведуть до коми.
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Гепа рассказывал, что Харьков будет первый смарт-город. Ну-ну... Языком трепать - это не работу делать.
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А ти звідки? Ти в Києві давно був? Це електронний квиток, для безконтактного розрахунку в транспорті, тому у всьому наземному транспоті, комунальному, у Києві безкоштовний Wi-Fi, він потрібен для роботи системи карток. Це також прибере хамовитих кондукторів і знизить вартість проїзду, одне хреново, що його майже рік вводять.
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)))трохи))), але пенсам пенсії зараз піднімуть і тоді вже точно в Європі!
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При чому тут Європа, чи ті хочеш ціни на проїзд як у Європі? Там проїзд коштує 1,5-2,5 євро, чи ми їздимо за 0,3 євро, чувак де твоя логіка, чи тобі потрібно зранку просто десь висратись. Так що не пинди.
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Так там и зарплата в евро а не в гривнах, если сравниваешь цены, то сравнивай и зарплаты, а то кривобоко как-то получается, нехорошо вводить людей в заблуждение. Да, транспорт там дороже нашего, зато всё остальное, одежда, продукты, во многом дешевле у них, да и качественней.
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Віталька, ти не просто дурачок ти довбо@б, іди проспись, чи похмелись. Ти явно з якихось ******, не домбасявських часом (я ж тебе питав звідки ти, а тобі мабьуть і відповісти нема чого)? Де такі мавпи як ти розмножуються?
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вы забыли добавить сюда европейские расходы (сьем жилья, оплата счетов, оплата страховок, обслуживание автомобиля), здесь нет субсидий
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Там нет субсидий потому что коммуналка не превышает среднюю пенсию и не составляет более половины средней зарплаты. Вы так пишите вроде в Украине нет таких же расходов, буд- то бы мы оплачиваем исключительно проезд в общественном транспорте. Если здесь такой Рай, то почему тогда украинцы бегут из этого Рая? Не потому ли, что здесь, работающие, не ворующие, и, тем более, пенсионеры, находятся у черты бедности, а зачастую и за её чертой. ?
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вы прочитали слово "субсидия" но пропустили слово "сьем жилья", а это большая часть расходов, или вы думаете, что у всех украинцев, кто работает в Европе свое жилье? заплатил 350 евро в месяц по счетам и всьо?
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Ой, вот только не надо мне ля-ля, я в курсе всех расходов и там и тут, только вот там, у людей, даже работающих простыми рабочими, после оплаты счетов,жилья и т.д., остаются деньги на еду, одежду, и в Украину ещё отправляют, а тут нихрена а не остаётся, а даже ещё и не хватает.
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Поменяйте работу. По потребностям. В чем проблема?
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Почему я должна менять работу? С какого перепуга? Я нахожусь на своем месте, я дипломированный специалист, и я не виновата что государство опустило всех в нищету. С сто конечно высокооплачиваемые должности, например в тафтогазе... но меня туда не возьмут по понятным всем причинам да ещё и с медицинским дипломом. Неплохие зарплаты у строителей, сварщиков и т.п., но надо же кому-то и детей учить и людей учить и хлеб выпекать и за прилавком стоять. Неужели эти люди, работая должны быть у черты бедности? Как там в Вашей методичке написано?
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ти тільки писати вмієш?!
читай - Квиток на одну поїздку буде дійсний для всіх видів громадського транспорту, включаючи пересадки. Час дії такого квитка 1-2 години. Тобто, якщо вам потрібно дістатися до необхідного місця з використанням декількох видів транспорту, то ви купуєте лише один квиток. На початку поїздки квиток необхідно прокомпостувати, на ньому проб'ється час початку користування квитком. Після закінчення двох годин квиток стає недійсним.
чи ти кацап, тебе випорожнення), цікавлять?
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Ти доволі тупуватий хам. В Парижі проїзд 1,5 євро - тобто 1/2000 частину середньої зарплати. Виділена смуга, похвилинний розклад і користування одним квитком 1,5 години. У Києві - 1/1000 середньої зарплати. Тобто вдвічі дорожче. Затори, ходіння маршрутом абияк, тиснява і хамство. Є запитання, естонець?
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А еще там есть проездные на день, два, неделю и месяц которые стоят намного дешевле чем разовые билеты. Проездной на сутки стоит 7-8 евро без ограничений на вид транспорта (автобус, трамвай, метро, пригородные поезда)
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В мене співвідношення краще за парижаніна. Працюю у Києві. Які проблеми?
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Головна перевага, що він єдиний для всього транспорту, та можна буде в майбутньому розраховуватися в маршрутнках де всі потоки грошей йшли поза бюджету міста.
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Я тільки надіюсь, що маршрутки вимруть як динозаври. Даякі до такого стану доведені, та й на дорогах що вони витворяють. Вони як Шумахери, тільки не їздять а доведуть до коми.
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Згоден маршрутки треба вже прибрати, і замінити на комунальний транспорт. Я думаю це питання часу.
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Та да. А за какие шиши повесят по две(одной) эти дурноватые гравицаппы в каждой киевской лоховозке? Второй вопрос. Кто будет контролировать провел по ним пассажир карткой или нет? Водила или контролёры госпедприятия Киевпасстранс будут втискиваться в частные чертопхайки и сканировать в тесном салоне потужни е-квытки?
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це так. Зайців збільшиться. Стоїш собі біля валідатора і чекаєш, шоб часом не зайшов контролер. Автобус їде, людей повно, кондуктора немає, а картку до валідатора не притулив ніхто...
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В Германии вопрос решается элементарно - вход через переднюю дверь автобуса, там же при водителе прикладываешь карту к валидатору либо оплачиваешь ему налом/предъявляешь проездной/льготный. В метро там контроля почти нет, но можно попасть на рейд контролеров и тогда штраф 60 Евро как с куста.
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Дякую! Поржав. У всіх країнах це називається "проїзний")))))))
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Ти точно Віталька, раніше таких як ти називали: "Ты что Вася?", а тепер ти просто Віталька Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки - Цензор.НЕТ 9536
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Ти дурник. А отже тримай свою дурість при собі, селюк.
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Вообще-то это называется City card. По мимо функций проездного может иметь варианты включающие в себя скидки на посещение местных музеев и достопримечательностей.
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Охренеть. Скоро середина 21 века, а мы проездным гордимся.
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Ты еще не понял что мы живем в 19 веке по сравнению с ЕС?
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Для всіх карток потрібний окремий гаманець.
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Главное в слове е-билет теперь дефис не пропускать...
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Тёток кондукторш с тралембусов поувольняют?
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То есть экономии от этой ришучей реформы ноль? Даже наоборот. Затраты на оборудование и переквалификацию. Плюс старые бабульки-кондукторши должны будут как сайгаки прыгать по троллейбусам, поджидая их на остановках на жаре летом и морозе зимой, а потом штрафовать амбалов и крикливых огрядных титок, пугая своей статурой?
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ти і тут будку хитаєш, неможна))) так, бо ***** нападе!
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Просто думаю кто-то хорошо нажился на этой сфере. У меня ищо есть вопросы. Напрыклад, шо делать приезжему? Покупать е-квыток на одну поездку?
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Вы хотите сказать шо некий таджик, снимающий квальтиру на Троещине, может доехать, например, на Борщагивке за 8 гривен, если уложится в 2 часа, если билет при пересадке -троллейбус-метро-трамвай, не требует допоплат? Шось не верю, что соя хоть где-то наступила на свои интересы
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Кондуктора останутся, они будут торговать билетами. Поэтому приезжий просто купит билет. Единственное, билет похоже не будет стоить 8 грн., а в районе 10 грн. Такое хрен их КМДА рассказывал.
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Эта херня позволит ослеживать все перемещения гражданина на городском транспорте ?
За неделю, за месяц, за год ? Плюс видеокамеры внутри транспорта.
Как прикольно. С бумажнм талончиком на душе как-то свободнее.
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Господи, який же ти...... Для покупки проїзного не потрібно документів, не потрібно вказувати своє прізвище, лише потрібно придбати сам проїзний, та поповнити його на необхідну кількість поїздок.
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Некислая схема получить в пользование деньги населения без процентов для шахер-махеров
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Так в усіх цивілізованих країнах робиться, тим паче ви маєте знижку.
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Ви можете розраховуватися своєю банківської карткою, як в метро наскільки відомо, якщо вас не влаштовує.
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А теперь ещё раз прочтите коммент Кольта про отслеживание перемещений Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки - Цензор.НЕТ 8978
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А тепер ще раз прочитайте коментар, про проїзний квиток, банківською картою вам не влаштовує, проїздний теж, то є третій варіант для переляканих одноразовий на папірці, таких як ви. Вам запропоновано багато варіантів, на вибір. Але все одно, щось не так.))))
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Так если останутся папэрови квыткы и компостеры, следовательно останутся и кондукторы в каждом автобусе и трамвае. Тогда объясните экономический смысл этой потужной реформы?
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Які компостери, там qr code на квитку, відсканували і все. Оце бомбить вас, як ви хочете довести зраду і зубожіння)))
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Повторяю вопрос. Если останутся кондукторши, продающие квытки, какой экономический эффект от этой "реформы"?
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А тепер вже про компостер ви не пишете))) Карл квиток у водія придбаєте, у водія Карл, і небуде сенсу в квитках, таких людей буде мало, хіба що такі як ви перелякані залишаться )))Не здавайтеся продовжуйте))
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Пжытнутыц по-новому, я могу привести море аргументов против этой дури. От увольнения бабулек (очень они будут благодарны на выборах твоему соевому хозяину) до полной экономической дурни. Итак после идиотского повышения цен в общественном транспорте ездят только пенсионеры и мусора, так исчезнет последний действенный контроль. Все будут везькать по гравицаппам только когда зайдет контроль.
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А ще економічний сенс для киян і зручність, один проїзний на всі види зі знижкою, і кияни цім скористаються, як би ви тут не напружувалися.))) Але ви не здавайтеся доводячи зраду і зубожіння.))
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Скажу більше, я впевнений, що більшість киян придбає такий проїзний, і буде їм користуватися, бо їм так буде зручно, і те що ви тут по написали на їх вибір ніяк не вплине.
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Я добре пам"ятаю, як за Андропова ходилипо кінотеатрах і ловили в робочий час людей, а тут добре проінформований керівник відразу побачить, що ти на лікарняному, а в метро їздиш.
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Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного в метро - до 10 поездок по 8 гривен, от 50 и более поездок по 6,5 гривен

А от 11 до 49 включительно по сколько?
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https://transport.kyivcity.gov.ua/4/
Там нижче на сторінці вказано.
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На е-билеты будут записываться не деньги, а е-балы (т.е. поездки). Оплочивая в кассе проезд каждый пассажир получит по е-балу.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет утвердил правила использования единого е-билета. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки
 
 
 
 
 
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