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 В 2018 году за использование служебного положения в преступных целях было задержано 40 сотрудников Госпогранслужбы, - Слободян

В 2018 году в рамках уголовных производств задержано около 40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных целях.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На содействии в контрабанде табачных изделий и товаров народного потребления в прошлом году разоблачен 21 военнослужащий.

За два последних года подразделениями внутренней безопасности Госпогранслужбы задокументировано 425 преступлений, из которых 273 коррупционной направленности. В 2019 году задокументировано 50 уголовных дел.

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По словам Слободяна, работа подразделений внутренней безопасности носит и превентивный характер. Как результат, в 2018 году зафиксировано более 780 отказов персонала от получения взяток, из которых только по сообщениям подразделений ВБ начато 108 уголовных производств.

Источник: https://censor.net.ua/n3114357
 
 
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