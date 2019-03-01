 США продолжат финансовую и военную помощь Украине, - конгрессмен Фитцпатрик

Об этом в кулуарах "Десятого диалога США-Украина по вопросам безопасности" в Вашингтоне заявил американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпартрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно обеспечить мощную финансовую поддержку для Украины в контексте ситуации на Донбассе, ситуации в Крыму", - сказал член американского Конгресса на вопрос о том, как Соединенные Штаты планируют организовать поддержку Украины в этом году.
По его словам, это также предусматривает двустороннее взаимодействие в различных сферах. Речь идет об обмене разведывательной информацией о военной ситуации в регионе, взаимодействие по линии кибербезопасности. "Мы получаем лучший опыт Украины, как противостоять этому", - подчеркнул конгрессмен.
Он отметил, что Конгресс США уже инициировал ряд законодательных инициатив, направленных на усиление киберзащиты, среди которых Закон о взаимодействии в кибербезопасности между США и Украиной.
Конгрессмен также напомнил о внесении проект закона H.R.596 о непризнании оккупации Крыма. "Он отмечает, что ни одна федеральная организация или агентство правительства США не может оказывать никаких действий или оказывать поддержку усилиям по признанию де-юре суверенитета Российской Федерации над Крымом и территориальных вод", - уточнил Фитцпатрик.
В четверг в Вашингтоне состоялся ежегодный форум по вопросам безопасности, в котором традиционно принимают участие политики, эксперты, журналисты и активисты из Украины и США.
«Разведка США выяснила размер доходов Путина.
В палате представителей подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина, пишет портал Newsru.com.
Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.
Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации. »
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