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 США продолжат финансовую и военную помощь Украине, - конгрессмен Фитцпатрик

Соединенные Штаты намерены продолжать финансовую, военную и другие виды поддержки Украины на фоне агрессии против нее со стороны Российской Федерации.

Об этом в кулуарах "Десятого диалога США-Украина по вопросам безопасности" в Вашингтоне заявил американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпартрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно обеспечить мощную финансовую поддержку для Украины в контексте ситуации на Донбассе, ситуации в Крыму", - сказал член американского Конгресса на вопрос о том, как Соединенные Штаты планируют организовать поддержку Украины в этом году.

По его словам, это также предусматривает двустороннее взаимодействие в различных сферах. Речь идет об обмене разведывательной информацией о военной ситуации в регионе, взаимодействие по линии кибербезопасности. "Мы получаем лучший опыт Украины, как противостоять этому", - подчеркнул конгрессмен.

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Он отметил, что Конгресс США уже инициировал ряд законодательных инициатив, направленных на усиление киберзащиты, среди которых Закон о взаимодействии в кибербезопасности между США и Украиной.

Конгрессмен также напомнил о внесении проект закона H.R.596 о непризнании оккупации Крыма. "Он отмечает, что ни одна федеральная организация или агентство правительства США не может оказывать никаких действий или оказывать поддержку усилиям по признанию де-юре суверенитета Российской Федерации над Крымом и территориальных вод", - уточнил Фитцпатрик.

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В четверг в Вашингтоне состоялся ежегодный форум по вопросам безопасности, в котором традиционно принимают участие политики, эксперты, журналисты и активисты из Украины и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3114356
 
   
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Тишина. Все козлотролли хропят свинным храпом. США продолжат финансовую и военную помощь Украине, - конгрессмен Фитцпатрик - Цензор.НЕТ 9456
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Лучшая поддержка Украины, товарищи американцы - прижмите наше ворье хопошенько, мы сами нк справляемся. Тогда нами денег давать не надо будет, своими обойдемся.
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Ваш сигнал усльішан. Спасибо. Обязательно прижмем ! Уже и соответствующий закон подготовлен:
«Разведка США выяснила размер доходов Путина.
В палате представителей подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина, пишет портал Newsru.com.
Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.
Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации. »
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продолжат финансовую и военную помощь Украине, - конгрессмен Фитцпатрик
 
 
 
 
 
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