 США продолжат финансовую и военную помощь Украине, - конгрессмен Фитцпатрик

Об этом в кулуарах "Десятого диалога США-Украина по вопросам безопасности" в Вашингтоне заявил американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпартрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно обеспечить мощную финансовую поддержку для Украины в контексте ситуации на Донбассе, ситуации в Крыму", - сказал член американского Конгресса на вопрос о том, как Соединенные Штаты планируют организовать поддержку Украины в этом году.

По его словам, это также предусматривает двустороннее взаимодействие в различных сферах. Речь идет об обмене разведывательной информацией о военной ситуации в регионе, взаимодействие по линии кибербезопасности. "Мы получаем лучший опыт Украины, как противостоять этому", - подчеркнул конгрессмен.

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Он отметил, что Конгресс США уже инициировал ряд законодательных инициатив, направленных на усиление киберзащиты, среди которых Закон о взаимодействии в кибербезопасности между США и Украиной.

Конгрессмен также напомнил о внесении проект закона H.R.596 о непризнании оккупации Крыма. "Он отмечает, что ни одна федеральная организация или агентство правительства США не может оказывать никаких действий или оказывать поддержку усилиям по признанию де-юре суверенитета Российской Федерации над Крымом и территориальных вод", - уточнил Фитцпатрик.

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В четверг в Вашингтоне состоялся ежегодный форум по вопросам безопасности, в котором традиционно принимают участие политики, эксперты, журналисты и активисты из Украины и США.