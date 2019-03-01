 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам руководителя САП, у него кроме производств, которые вынужденно остановлены в связи с отменой Конституционным Судом нормы о незаконном обогащении, есть и другие дела на посту – в частности те, что касаются неправильного декларирования, хоть они и были более мелкими.
Однако сам Холодницкий считает делом чести довести до логического завершения три производства. "У меня есть три ключевых дела, по которым я хочу на этом посту поставить точку: "Роттердам+", "Дюссельдорф+", "Приватбанк". Я хочу установить, кто виноват", - подчеркнул прокурор.
Он уточнил, что здесь речь идет о статье про присвоение и растрату имущества, которая не отменена Конституционным Судом.
Что он там говорил? Не будет решать возвращать или не возвращать ПриватБанк коломойскому? Правильно. Это уже решил коломойский. А тебе только выполнить.
В общем всем оленям дали четкий намек, что они голосуют, чтобы вернуть коломойскому докапитализированный Украиной банк.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/27/645676/
Что будешь потом делать? Куда устроишься? уже думал? или у тебя мозги настолько куриные, что веришь до последнего, что он себе купит второй срок? И даже если так. Ему ферма троллей ещё лет 5 не понадобится. Ты просто расходный материал.
На даже если брать не президента, а ВР, например. То я только за, чтобы он со своей командой туда прошел и начал набираться опыта в политике. Ни в какое сравнение не идет, в любом случае, с твоими соевыми хозяевами, которые тебя кинут.
Жаль эту передачу не много людей посмотрело. Много интересного на ней было сказано.
Эх... далеко нашей стране до хорошей журналистики и свободе слова.
Что можно еще ждать от секты косатой)))