 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам руководителя САП, у него кроме производств, которые вынужденно остановлены в связи с отменой Конституционным Судом нормы о незаконном обогащении, есть и другие дела на посту – в частности те, что касаются неправильного декларирования, хоть они и были более мелкими.

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Однако сам Холодницкий считает делом чести довести до логического завершения три производства. "У меня есть три ключевых дела, по которым я хочу на этом посту поставить точку: "Роттердам+", "Дюссельдорф+", "Приватбанк". Я хочу установить, кто виноват", - подчеркнул прокурор.

Он уточнил, что здесь речь идет о статье про присвоение и растрату имущества, которая не отменена Конституционным Судом.

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