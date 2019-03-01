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 Политика Украины
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 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал три дела, завершение расследования которых считает делом чести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам руководителя САП, у него кроме производств, которые вынужденно остановлены в связи с отменой Конституционным Судом нормы о незаконном обогащении, есть и другие дела на посту – в частности те, что касаются неправильного декларирования, хоть они и были более мелкими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС "закрывает" 70 дел против чиновников, - Холодницкий

Однако сам Холодницкий считает делом чести довести до логического завершения три производства. "У меня есть три ключевых дела, по которым я хочу на этом посту поставить точку: "Роттердам+", "Дюссельдорф+", "Приватбанк". Я хочу установить, кто виноват", - подчеркнул прокурор. 

Он уточнил, что здесь речь идет о статье про присвоение и растрату имущества, которая не отменена Конституционным Судом.

Также читайте: НАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/n3114355
 
   
 Топ комментарии
 
А слабо Бутусову показать весь сегодняшний эфир Права на владу плюсов? Ооооооочень интересная передачка была сегодня! "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 3590 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 1229
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Иск в суд от коломойского по отмене национализации ПриватБанка под выборы. Голосуй за Зеленского!
Что он там говорил? Не будет решать возвращать или не возвращать ПриватБанк коломойскому? Правильно. Это уже решил коломойский. А тебе только выполнить.
В общем всем оленям дали четкий намек, что они голосуют, чтобы вернуть коломойскому докапитализированный Украиной банк.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/27/645676/
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Телефон найдите то олени потом на ротердам и прочее нацельтесь
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Герасимова сегодня не пустили на эфир 1+1, хотя он прорывался с боями...А шоколадного петю просто не успели вывести к эфиру из алкогольной комы. Ну мы же видели как пьяный и угашенный петя всем носы выкручивал и шапки воровал и в лица кулаком тыкал, поэтому решили послать вместо него порохобота-фронтовика Герасимова из резервного свинарника БПП
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Иск в суд от коломойского по отмене национализации ПриватБанка под выборы. Голосуй за Зеленского!
Что он там говорил? Не будет решать возвращать или не возвращать ПриватБанк коломойскому? Правильно. Это уже решил коломойский. А тебе только выполнить.
В общем всем оленям дали четкий намек, что они голосуют, чтобы вернуть коломойскому докапитализированный Украиной банк.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/27/645676/
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Чувак. Ну не попадет Петя на второй срок ну никак вообще. Он сейчас тратит огромные деньги, просто чтобы удержать свою команду возле себя до конца. А потом уедет из страны кинув всех.
Что будешь потом делать? Куда устроишься? уже думал? или у тебя мозги настолько куриные, что веришь до последнего, что он себе купит второй срок? И даже если так. Ему ферма троллей ещё лет 5 не понадобится. Ты просто расходный материал.
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Да, именно такой электорат! Такой, до какого состояния вы, воры-мародеры довели его.
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Ты снова лоханулся, Myko.
На даже если брать не президента, а ВР, например. То я только за, чтобы он со своей командой туда прошел и начал набираться опыта в политике. Ни в какое сравнение не идет, в любом случае, с твоими соевыми хозяевами, которые тебя кинут.
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Из всего рассказа Холодницкого выдернули кусок и обрезали всю суть того, что он пытался донести до людей... типичные новостные ресурсы.
Жаль эту передачу не много людей посмотрело. Много интересного на ней было сказано.
Эх... далеко нашей стране до хорошей журналистики и свободе слова.
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ну с дюссельдорфом, роттердамом и гиперлупом со стеной плача и так ясно, но почему ничего не сказано про мыролюбный сиваш+++?
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Он все говорил. И объяснял. Просто новость..."текст немного по дебильному написан". Из всего того что Холодницкий пытался донести целых 10 минут до людей, написали одну фразу, которая практически ни о чем не говорит.
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Ну, по "Привату" может и поспособствуют расследованию, а по остальным оборудкам, где присутствуют интересы рыжего таракана и ПАПы, даже если дойдёт до суда, то судьи найдут 1001 причину вообще не рассматривать дело. После последних событий, НАБУ и САП можно распускать, до АКС даже дела не дойдут. 😢😡 Пете осталось только с ху@лом помириться.👹
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А слабо Бутусову показать весь сегодняшний эфир Права на владу плюсов? Ооооооочень интересная передачка была сегодня!
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В соевом рассаднике показать правду про владу? Серьезно?
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Вылитое ведро дерьма и бездоказательной мерзости --это для тебя классная передачка?
Что можно еще ждать от секты косатой)))
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Ёу, соевый клоун, не смотревший передачу. Короче в двух словах тебе объясню суть передачи. Петю не выберут ни при каких раскладах. А потом он уедет и всех вас кинет. И плакала твоя нищенская зарплата троля с фермы.
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ольгинец поменяет ник и будет дальше лаять на "биндеравцав"
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Классная! КЛАССНЕЙШАЯ!!! "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 7368 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 2327 Как глоток свежего воздуха посреди тотального соевого лживого смердежа! "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 2327 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 2327 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 5176 То, что у всех на устах и "на умах"! Прям как Голос Америки на радиоволне при совке! "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 2327 "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ - Цензор.НЕТ 945
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надо было ещё Герасиву дюндель настукать за Муму. На передачу тварь припёрлася. Пусть на %Анале сою пальмовым маслом разводит.
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Ой, там ещё и зам Оборонпрома отчитывался о рехвормах. Кого там нафиг посадит тот Холодец?
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Поце нужно ещё убрать из ККУ статью о создании преступной организации
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк", - Холодницкий назвал свои приоритеты в расследованиях САП и НАБУ
 
 
 
 
 
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