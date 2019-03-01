 Россия и Китай в Совбезе ООН ветировали проект резолюции США по Венесуэле, российский проект также не поддержали

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Против документа выступили три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай.

В предлагавшемся США документе содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, причем на них должны присутствовать международные наблюдатели.

В проекте резолюции отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен помочь в организации таких выборов. Также в нем говорится о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи.

Проект резолюции также призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле, выражалась "глубокая обеспокоенность" в связи с "жестокими действиями и чрезмерным применением силы со стороны венесуэльских сил безопасности против невооруженных, мирных участников протестов", а также "недавними попытками заблокировать доступ гуманитарной помощи" в Венесуэлу.

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Против документа выступили три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай.

Совбез ООН также не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле.

В ходе голосования документ не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы быть одобренным. Председатель СБ ООН сообщил, что за текст резолюции проголосовали лишь четыре страны - в частности - РФ и Китай.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки также заявили о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Позже МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле. В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции".

Национальная гвардия Венесуэлы применила силу для разгона протестующих на границе с Колумбией. Погибли по меньшей мере два человека и были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью.

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