 Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства наградил Валдиса Домбровскиса орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, весомые заслуги в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержку реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины", - говорится в сообщении.

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Во время встречи стороны обсудили необходимость усиления давления на Кремль для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановки ползучей аннексии Азовского моря, освобождения всех украинских военнопленных, возвращения оккупированных территорий.

Собеседники также обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

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