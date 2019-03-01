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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственную награду вице-президенту Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдису Домбровскису.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса 01

"Глава государства наградил Валдиса Домбровскиса орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, весомые заслуги в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержку реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис

Во время встречи стороны обсудили необходимость усиления давления на Кремль для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановки ползучей аннексии Азовского моря, освобождения всех украинских военнопленных, возвращения оккупированных территорий.

Собеседники также обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

Также читайте: Для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна провести реформы в энергетике, - вице-президент Еврокомисиии Домбровскис

Источник: https://censor.net.ua/n3114352
 
   
 Топ комментарии
 
Петрик вже як Брежнєв,усім ордени роздає.
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У карамельки похоже мозгов уже как у Брежнева на закате лет... Тот тоже по медалькам тащился, на всех цеплял и про себя не забывал
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Пока Вони лишают армию запчастей, он работает.
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Ты чьих будешь? клоуна? или косатой?
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Ах да, я забыл, вы же все купленные Беняшоу.
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Гражданских отсечь,
Ленточки резать с лева на право,
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Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса - Цензор.НЕТ 6954
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Петрик вже як Брежнєв,усім ордени роздає.
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бо ж другим вашим словам вера уменьшается.....
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путаете, брежнев себе вешал все шо прицепится....
от перевирать не надо
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У карамельки похоже мозгов уже как у Брежнева на закате лет... Тот тоже по медалькам тащился, на всех цеплял и про себя не забывал
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блін...а я глянув та подумав що Свинарчука нагородив))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил орденом Ярослава Мудрого вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса. ФОТО
 
 
 
 
 
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