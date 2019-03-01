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 Предприниматель, требовавший от директора строительной фирмы $1400 взятки, задержан в Ивано-Франковске, - ГПУ. ФОТО

В Ивано-Франковске прокуратура совместно с УЗЭ Нацполиции задержала за получение неправомерной выгоды предпринимателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "Ивано-Франковской местной прокуратуратурою осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

28.02.2019 под процессуальным руководством прокуратуры задержан физическое лицо-предприниматель, который требовал и получил от директора одного из обществ, которое осуществляет деятельность в сфере строительства неправомерную выгоду в сумме 1400 долл за содействие в выдаче лицензии на строительные работы.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 369-2 ( "Злоупотребление влиянием") УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения".

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Предприниматель, требовавший от директора строительной фирмы $1400 взятки, задержан в Ивано-Франковске, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114351
 
 
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наверное не родственники Гладковского некому отмазать
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14 сотен взятки?
ето не предприниматель - фудстемпами еще бы брал.....
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