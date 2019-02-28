 "Бухарестская девятка" выступает за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, - Дуда

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентами Словакии и Румынии после завершения встречи лидеров "Бухарестской девятки" заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В регионе Черного моря необходимо показать нашу готовность к обороне", - заявил Дуда, добавив, что Североатлантический альянс должен очень серьезно рассматривать эту проблему.

Президент Польши подчеркнул, что во время встречи велись разговоры о войне в Украине, ситуации в Черном море и в регионе Балтийского моря. По его словам, между президентами "Бухарестской девятки" нет никаких разногласий в оценке ситуации.

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"Мы согласились, что сегодня, действительно, важнейшей проблемой является продолжающееся восстановление имперских амбиций России. И это является фактом, на который нужно соответственно реагировать", - констатировал Дуда.

Лидеры стран "Бухарестской девятки" встретились сегодня в словацком городе Кошице. В центре внимания было обсуждение ситуации безопасности, рост региональных оборонных возможностей и предотвращение потенциальной агрессии. А также рост присутствия союзнических, в частности американских войск в регионе.

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"Бухарестская девятка" (Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария) образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши.