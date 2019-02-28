 Амбиции наших политиков губят Украину, - Глузман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
Глузман отметил: "В декабре 2018 г. я и мои молодые коллеги обратились к претендентам на президентский пост с предложением: по возможности отбросить свои личные амбиции и сделать все возможное, чтобы Президентом стал не тот, кто так стремится повторить свою каденцию. Мне очень больно было видеть, как наши иногда мягкие, даже вкрадчивые слова не были услышаны.
Когда-то в далекой моей молодости, в политическом лагере, мы, политзаключенные, требовали, чтобы нам дали возможность участвовать в тех самых советских выборах. Мы понимали, что нас очень мало в сравнении с двумястами миллионами избирателей товарища Брежнева, но мы все же хотели создать хотя бы маленький альтернативный голос. Нам не разрешили.
Сегодня, когда страна действительно имеет возможность стать демократическим, правовым государством, мне очень больно видеть, как некоторые из кандидатов по-прежнему слышат только свой внутренний голос. Надеюсь, что эта ситуация постепенно изменится. Так должно было сложиться. Но пока - не случилось. Как бы я ни относился к некоторым из претендентов на президентский престол, знаю одно: амбиции наших политиков губят Украину.
Господин Садовый попросту обязан объединить свои усилия и свой электорат (пояснив свои мотивы поддерживающим его гражданам Украины) с более популярным политиком. К примеру, с Гриценко. Иначе все мы, украинцы, проиграем".
Что и кто должен делать?...
голосовал за Оффшоренко...
Где же мудрость?...
сидел министром у несудимого, Юля в
тюрьме. У Пэти
свой канал на ТВ, Юлю все
годы на олигарх - ТВ поливают грязью. Уси
однакови!...
тобі доблачує за ботство!!
😁
А я спать пошел....- пока...
😁
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства…
Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…
B тогда они займут не 42-е, а 39-е место.
Оффшоренко удержаться у власти и уйти от ответственности, ему сейчас срочно
требуется побольше разных спасителей нации и
«противсихов».
Лишь бы
не Юлька!...
не гадитесь!
😂
А ещё психиатр...
А може я завеликий оптиміст.. Наприклад, у 2014 я ще вважав, що в України є збройні сили..
лометр идиотов.......... ИМХО.
близко к Тимошенко политиков, с которыми она могла бы объединяться. Кто за
будущее Украины, тому следует поддержать Тимошенко, как единственного и
безусловного лидера! Придет к
власти - будем советовать и критиковать...
если пороха переизберут, а так и будет походу
23 инфаркта и яд яд яд.....