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 Политика Украины
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 Амбиции наших политиков губят Украину, - Глузман

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман высказал свою позицию про объединение кандидатов на предстоящих выборах президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Глузман отметил: "В декабре 2018 г. я и мои молодые коллеги обратились к претендентам на президентский пост с предложением: по возможности отбросить свои личные амбиции и сделать все возможное, чтобы Президентом стал не тот, кто так стремится повторить свою каденцию. Мне очень больно было видеть, как наши иногда мягкие, даже вкрадчивые слова не были услышаны.

Когда-то в далекой моей молодости, в политическом лагере, мы, политзаключенные, требовали, чтобы нам дали возможность участвовать в тех самых советских выборах. Мы понимали, что нас очень мало в сравнении с двумястами миллионами избирателей товарища Брежнева, но мы все же хотели создать хотя бы маленький альтернативный голос. Нам не разрешили.

Сегодня, когда страна действительно имеет возможность стать демократическим, правовым государством, мне очень больно видеть, как некоторые из кандидатов по-прежнему слышат только свой внутренний голос. Надеюсь, что эта ситуация постепенно изменится. Так должно было сложиться. Но пока - не случилось. Как бы я ни относился к некоторым из претендентов на президентский престол, знаю одно: амбиции наших политиков губят Украину.

Господин Садовый попросту обязан объединить свои усилия и свой электорат (пояснив свои мотивы поддерживающим его гражданам Украины) с более популярным политиком. К примеру, с Гриценко. Иначе все мы, украинцы, проиграем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114349
 
 
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Что плохо - мы знаем...
Что и кто должен делать?...
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Та хвате заливати, кого б не вибрали - всі вони представники пануючого класу на чолі з олігархатом, через півроку після виборів, максимум рік - знову народ буде плюватися, що не того вибрали...
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кожних 5 років проходимо.....і так нічому не вчився народ: ні цар і не герой-буржуй не принесе людям добро, тільки власною рукою вони можуть добитися своїх прав
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Більш за всіх чомусь за Україну переживають Глузмани та Гройсмани,про Вальцмана навіть промовчу.
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"Отец - Владимир Абрамович Григян, родился 3 декабря 1937 года в Днепропетровске, во время немецкой оккупации Украины (1941-1943 гг.) проживал с матерью в Днепропетровске[13]. Его мать - Григян Мария Иосифовна (р. 1909). Его отец - Абрам Кельманович Капительман"
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І шо ця пара жила в цивільному щлюбі у часи СРСР?Щось не так у цій сторі))
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Крот, а что ты так топишь за Жульку? Вона же хотела донецкую область окружить колючей проволокой и сбросить туда ядерную бомбу.
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Глузман, как он сам, кажется, признавался,
голосовал за Оффшоренко...
Где же мудрость?...
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он его хотел вылечить,но понял что не смог
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Потрошенко
сидел министром у несудимого, Юля в
тюрьме. У Пэти
свой канал на ТВ, Юлю все
годы на олигарх - ТВ поливают грязью. Уси
однакови!...
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Yuriy Yurieff. Больше всех поливают грязью Х**ла. Пожалуйся в Гаагский суд.
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Це буде мізер від того, що він у Мене вкрав і
тобі доблачує за ботство!!
😁
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Сказать, что амбиции политиков губят Украину, всё равно, что сказать: конкуренция губит Украину. Глузман немножко переучился. Пургу несёт.
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Вроде грамотный человек, а ошибается в таких мелочах. У наших политиков нет амбиций, есть желание воровать, чтобы никто не тронул надо быть политиком. Все!
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Под амбициями подразумеваются гриценко с садовым.
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Для того, чтобы не дать Тимошенко придти к власти,
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства…

Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…
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вай-вай-вай, і ще один святий лик спустився для вірян, краще би вона каблуки спиляла, коли в коляску сідала для виїзду на майдан 5 років тому.....
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Господин Садовый попросту обязан объединить свои усилия и свой электорат с более популярным политиком. К примеру, с Гриценко.

B тогда они займут не 42-е, а 39-е место.
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ой, тільки не смішіть мене своїм Гриценко......такий же "борець" як і шоколадний 5 років тому....
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Чтобы
Оффшоренко удержаться у власти и уйти от ответственности, ему сейчас срочно
требуется побольше разных спасителей нации и
«противсихов».
Лишь бы
не Юлька!...
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Умные слова, да только это голос вопиющего в пустыне. Мы всё рано настроены делать выбор из Хапуги, Аферистки, Клоуна и РыгоАнальщика последний персонаж особенно умиляет. Ничему история дураков не учит!
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А вы, панове, кака не садитесь, Юльке в подмьотки
не гадитесь!
😂
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В природе не существует людей без амбиций...
А ещё психиатр...
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Скоріше люди бачать, що влада займається дурницями і кожен бачить, що навіть він би зробив краще. Тому так багато кандидатів. Великий мінус Порошенку.
А може я завеликий оптиміст.. Наприклад, у 2014 я ще вважав, що в України є збройні сили..
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Благополучие любой страны зависит от количества трезвомыслящих людей на квадратный ки-
лометр идиотов.......... ИМХО.
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ну, розумних багато, а президент один Амбіції наших політиків ******* Україну, - Глузман - Цензор.НЕТ 1753
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Нет сейчас даже
близко к Тимошенко политиков, с которыми она могла бы объединяться. Кто за
будущее Украины, тому следует поддержать Тимошенко, как единственного и
безусловного лидера! Придет к
власти - будем советовать и критиковать...


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представляю, шо будет на Цензоре,
если пороха переизберут, а так и будет походу
23 инфаркта и яд яд яд.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмбиции наших политиков губят Украину, - Глузман
 
 
 
 
 
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