 Россия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Российская делегация сих пор не предоставила разъяснения о том, как современные и высокоразвитые российские системы постановки помех, такие как "Торн" или "Житель", которые ранее были зарегистрированы СММ, попали в оккупированную часть Донбасса", - заявил он.
Украинский дипломат напомнил о многочисленных случаях глушения беспилотных летательных аппаратов СММ на оккупированной Россией территории Донбасса, что неоднократно приводило к потере БПЛА. По его словам, только с помощью дронов наблюдатели ОБСЕ могут фиксировать незаконные конвои с территории РФ на оккупированный Донбасс, при помощи которых Россия поставляет своим вооруженным формированиям вооружение и боеприпасы.
"Именно поэтому технические средства СММ становятся мишенью российских вооруженных формирований, которые продолжают свою стратегию по "ослеплению" СММ, и остаются безнаказанными", - отметил Прокопчук.
шахтеры - нарыли в шахтах, а вот обдроченцы... те уже купили в военторге
эх... точно не на тех горизонтах работали... вам небось один уголек попадался...
У злодіїв завжди дві правди - одна для себе, а друга - для суспільства, і обидві брехливі.
Рукоблудники этакия...
🙃
Производитель ракет-носителей «Союз» - ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», разместил на сайте госзакупок заявку на освидетельствование своих сотрудников в психиатрическом диспансере.
вроде пора и прекратитть дурку тудом сюдом обесьесничать.
обсе поражает своеим дебилизмом...