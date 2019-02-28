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 Россия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ

Россия до сих пор не предоставила разъяснений по поводу того, как ее современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как, например, "Торн" и "Житель", оказались на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Российская делегация сих пор не предоставила разъяснения о том, как современные и высокоразвитые российские системы постановки помех, такие как "Торн" или "Житель", которые ранее были зарегистрированы СММ, попали в оккупированную часть Донбасса", - заявил он.

Украинский дипломат напомнил о многочисленных случаях глушения беспилотных летательных аппаратов СММ на оккупированной Россией территории Донбасса, что неоднократно приводило к потере БПЛА. По его словам, только с помощью дронов наблюдатели ОБСЕ могут фиксировать незаконные конвои с территории РФ на оккупированный Донбасс, при помощи которых Россия поставляет своим вооруженным формированиям вооружение и боеприпасы.

"Именно поэтому технические средства СММ становятся мишенью российских вооруженных формирований, которые продолжают свою стратегию по "ослеплению" СММ, и остаются безнаказанными", - отметил Прокопчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95 танков и десятки артиллерийских систем и орудий наемников РФ обнаружены миссией ОБСЕ за пределами мест хранения и линий отвода на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3114345
 
   
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Вот если бы объяснила... А так... конечно...
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Сказали ж 100 раз-в военторге шахтеры купили.
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не-не... не путайте факты Россия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6506
шахтеры - нарыли в шахтах, а вот обдроченцы... те уже купили в военторге
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Я шахтар з Донбасу,не мій дід,не мій батько,ні я,не знаходили у шахтах зброї,ми мабуть не на тіх шахтах працювали))
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ну тут...кому как повезет... места знать надо...
эх... точно не на тех горизонтах работали... вам небось один уголек попадался...
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Ага,дід починав на горізонті 200 метрів,батько на 500,я на 750,докопався до 1090,окрім вугілля нічого,та ще бачив сліди папороті на породі.
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мало би звучати - Росія поставила системи Торн у Донбас для війни з Україною.
У злодіїв завжди дві правди - одна для себе, а друга - для суспільства, і обидві брехливі.
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Это впопучленцы из старых совковых глушилок собрали.
Россия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1547
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Да такие системы любой шахтер из плавста угля выдолбет! А если лень то в военторге за углом купит Россия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 407
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Чого тільки нема в тих шахтах. Просто Клондайк.
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Дык, так шахтьоры-камбайньоры сварганили!!
Рукоблудники этакия...
🙃
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ДА ТАМ ВСЮ ПАРАШУ В ПСИХУШКУ НАДО, ВМЕСТЕ С ИХНИМ ХУ-ЛОМ =))

Производитель ракет-носителей «Союз» - ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», разместил на сайте госзакупок заявку на освидетельствование своих сотрудников в психиатрическом диспансере.
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Та шо там обьяснять, заблудились они, степь, знаете ли, ориентиров четких нет.
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Ви бачили той степ на Донбасі?Він тільки у пісні яку Кабздох співав,а на ділі у нас одні яри та пагорби))
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ОБСЄ нічого не почує і не побачить😎
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ОБСЄ якраз і фіксує дані зразки озброєння. Так само, як була зафіксована тос-1, новітні системи реб, перетин кордону військовими конвоями та багато чого іншого. У їх звітах все описано.
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де насрашка де обьяснялово...
вроде пора и прекратитть дурку тудом сюдом обесьесничать.
обсе поражает своеим дебилизмом...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия до сих пор не объяснила, как ее системы постановки помех "Торн" оказались на Донбассе, - Украина в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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