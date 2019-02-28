 Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко", об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что в материале говорится о том, что правоохранительные органы нашли "бюджет пирамиды" с описанием затрат как на агитаторов, так и на скупку голосов избирателей!

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"Как отмечают журналисты," Пирамида "подкупа избирателей Юлией Тимошенко может обойтись минимум в несколько миллиардов гривен!", - подчеркнул парламентарий.

"Еще большую тревогу вызывает у журналистов непрозрачное финансирование избирательного фонда Юлии Тимошенко. Есть обоснованные подозрения, что это имеет признаки отмывания средств, полученных преступным путем. Также возникает подозрение, что это российские деньги", - сказал Артур Герасимов.

Он напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко требовала создания ВСК по журналистскому расследованию в оборонной сфере.

"Сегодня мы все видели, как политическая сила Юлии Тимошенко, ее представители истерически кричали о необходимости соблюдения законности, делали громкие заявления о хищении и необходимости немедленно привлечь всех виновных к ответственности. Так вот, все эти заявления - это привычные для Юлии Тимошенко и членов ее команды манипуляции, обман и желание понравиться избирателям. А на самом деле, ее политическая сила активно, массово скупает голоса избирателей! ", - подчеркнул Артур Герасимов

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Он также выразил надежду, что все средства массовой информации, которые во вторник перепечатали первое расследование журналистов относительно Укроборонпрома, а не обойдут вниманием сегодняшнюю информацию о "пирамиды" Тимошенко.

"Неизвестные средства из неизвестных источников замаскированные под взносы неизвестных людей, не должны привести к фальсификациям! Поэтому мы требуем немедленного создания временной следственной комиссии для проверки фактов подкупа избирателей в избирательном пирамиде Тимошенко и по подозрению в отмывании средств, полученных преступным путем через ее избирательный фонд!", - заявил председатель фракции.

"Мы, также призываем Юлию Тимошенко сложить депутатский мандат на время расследования", - сказал Артур Герасимов.