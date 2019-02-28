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 Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Сегодня СМИ опубликовала материал под названием "Пирамида Тимошенко": на одну область на голоса выделили миллиард гривен ".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко", об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что в материале говорится о том, что правоохранительные органы нашли "бюджет пирамиды" с описанием затрат как на агитаторов, так и на скупку голосов избирателей!

Также читайте: "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов. ВИДЕО

"Как отмечают журналисты," Пирамида "подкупа избирателей Юлией Тимошенко может обойтись минимум в несколько миллиардов гривен!", - подчеркнул парламентарий.

"Еще большую тревогу вызывает у журналистов непрозрачное финансирование избирательного фонда Юлии Тимошенко. Есть обоснованные подозрения, что это имеет признаки отмывания средств, полученных преступным путем. Также возникает подозрение, что это российские деньги", - сказал Артур Герасимов.

Он напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко требовала создания ВСК по журналистскому расследованию в оборонной сфере.

"Сегодня мы все видели, как политическая сила Юлии Тимошенко, ее представители истерически кричали о необходимости соблюдения законности, делали громкие заявления о хищении и необходимости немедленно привлечь всех виновных к ответственности. Так вот, все эти заявления - это привычные для Юлии Тимошенко и членов ее команды манипуляции, обман и желание понравиться избирателям. А на самом деле, ее политическая сила активно, массово скупает голоса избирателей! ", - подчеркнул Артур Герасимов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко хочет создать новую ВСК, потому что действующая расследует развал армии во времена ее премьерства, - Ирина Луценко

Он также выразил надежду, что все средства массовой информации, которые во вторник перепечатали первое расследование журналистов относительно Укроборонпрома, а не обойдут вниманием сегодняшнюю информацию о "пирамиды" Тимошенко.

"Неизвестные средства из неизвестных источников замаскированные под взносы неизвестных людей, не должны привести к фальсификациям! Поэтому мы требуем немедленного создания временной следственной комиссии для проверки фактов подкупа избирателей в избирательном пирамиде Тимошенко и по подозрению в отмывании средств, полученных преступным путем через ее избирательный фонд!", - заявил председатель фракции.

"Мы, также призываем Юлию Тимошенко сложить депутатский мандат на время расследования", - сказал Артур Герасимов.

Фракция БПП требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114342
 
   
 Топ комментарии
 
Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь! (с)
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Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями (с) Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6240
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Янук хоть пижикові крав,а цей в"язані))
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Фракція "БПП" вимагає створення слідчої комісії з перевірки фактів підкупу виборців командою Тимошенко, – Герасимов - Цензор.НЕТ 452 И только нивароффка живёт на ЗП депутата, да жюлябот.
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А про Бєзлєра Артур Герасимов не бажає розповісти,або як у 2912 році підкупав виборців у Горлівці?
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Назад в будущее ?.. Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8754...отдохни...тяжело же тебе круглосуточно писать.. Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6
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и петя - бог изобретатель, за косу юлю ухватив, цирк превращает в детектив Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9554
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Бпп партия и тимохи вместе предлагают взятки. Инфа проверенная лично)
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
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юра в ольгино ввели ночные?? тариф 200% ??? а ну да..выборы же
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я скажу как думаю.... порошенко гавно редкосное...но если выбирать между клоуном и лабутенами в качановке...то я за пороха..и мне похер кто и шо он...
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А я за Зеленского. И у меня нет ни друзей, ни знакомых,... кто бы проголосовал за пороха. Есть немного пенсов, что за жулю, есть те, кто вообще не пойдёт, но за пороха НИ ОДНОГО.
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Как ты думаешь, когда по CNN покажут как президент Украины на пианино хреном играет, американцы дальше будут нам помогать с мордором бороться?
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Не знаю, я не специалист по игре хреном на пианино... тебе видней.
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Если ты не специалист по игре хреном на пианино, зачем будешь голосовать за специалиста Зеленского?
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Мародеры решили таким дешевым спектаклем поднять рейтинг своего Хряка-2? Не поможет. Все будут сидеть.
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"Юлькина тысяча" - это были полноценные $200, а "Петькин 2.400" не дотягивают и до $ 100.

«Юлину тысячу» выплачивали за два года до выборов, а монетизацию субсидий - за два месяца до выборов.

🤑
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не бзди..доллар был по 12...и только янык пришел 8 сделал..или не помнишь??
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Юлькіна тисяча то було поверненя вкладів у Ощадбанку,а Петрусева це що,це прямий підкуп лохторату.
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Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3280 для жюлябота вообще не стоит проблема подкупа, Жюлябот хватстаеца кто его дороже покупал. Хвастаеца что Жюля ему больше заплатила...А то шо это такой же подкуп, ..так Бахине ж можно!!!
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Ну и ты это за дибилов то всех не держи как твоя Люля держит, Я то хорошо помню что Жюля давала ту тыщу пару дней, и получила её 1,5 калека и всё быстро заглохло. СОвсем уже жюляботы совесть потеряли. ВОт почему нужно голосовать за Порошенко потому что вся эта бютонутая мафия ещё намного хуже.
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О, а вот типичный хамовитый, быдловатый, кацапнутый электорат воровки отозвался.
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Для того, чтобы не дать Тимошенко придти к власти,
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства… Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…

Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту
«интернациональную, работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
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да была самая бедная у власти...по данным журнала форб помоему 96-00 была самой богатой женщиной европы
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У кого Герасим требует создания ТСК? У него коалиция, самая большая фракция, руководство Рады - его подельники, а он все глотку рвет.Собрал 150 кнопкодавов - и вперед, хоть каждый день лепи ТСК!
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самоя большая?? это не сказанно што если у меня большой то я буду спать с твоей женой...нужно большинство 226
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Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика
Следуя декларации ростовщика-президента за 2018 года он заработал более миллиарда гривен чистой прибыли, это малая часть настоящего дохода олигарха - говорит Тимошенко.
Также лидер оппозиции показала на чем именно заработал олигарх.
Оказывается, Петро Порошенко давал в долг деньги на армию и давал в долг под % деньги собственному государству будучи Президентом воюющей страны.
Тимошенко говорит, что такого гибридного Президента нет нигде в мире! Где в мире было такое, чтобы Президент во время войны давал в долг собственному государству деньги под %? - подчеркнула Тимошенко.
Также ЮВТ раскрыла план ростовщика-президента. Подробнее в видеосюжете:
А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях.
[Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-i-vot-etogo-cheloveka-vi-hotite-videt-prezidentom-video/

🤑
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Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика

это та которая за 12 лямов эвро дочке 2 свадьбу сыграла??
это та у ко торой серьги жемчуг шанель за 100 к баксов??
ой бидна ой не щасна
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Госпади лживая Жюля которая по декларации живёт на сьёмной хате и только на ЗП депутата лезет к чужим декларациям. Есть хоть какой то предел наглости, цинизму это ботоксной старухи??
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Гидный симметричный ответ по методике отца Федора - "сам дурак!"
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В Запорожье от каждого предприятия были квоты чтобы сделать толпу на встречу с Петей. Но это ********* было пьяным, отпинал двух АТОшников на встрече, сорвал шапку и вывернул нос. Все смартфоны и камеры позабирали и позачищали. Такого согнаные скотиняки даже при овоще не помнят.
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украли 3 портсигара..3 магнитофона..3 пиджака и т.д.
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Понятно кто громче всех кричит "держи вора".
Сейчас весь бюджет Украины работает на победу Поросяки. А они всё Тимошенко ловят и бревна в глазу не замечают.
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ЖЮлябот а ты своей хозяйке на партию Родина пожертвовал мульён??
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Не понятно, что ты там проквакало.
Переведи с даунского языка порохоботов на нормальный. Фракція "БПП" вимагає створення слідчої комісії з перевірки фактів підкупу виборців командою Тимошенко, – Герасимов - Цензор.НЕТ 2414
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Мочите косатую!
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Не вміє БПП чесно нічого робити. То тупі рекетири в базарних трусєлях і наркомани-алкоголіки з темним минулим і дитячими навиками картьожного шулерства.
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Фракція бпп, це та де президент України , головнокомандувач під час війни не знає, що його підопічні розкрадають армію?
Вони мають на колінах просити пробачення у тих, кого недочекалися вдома, а не чогось вимагати. Виродки!!
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А Тимошенко це не та, підопічні котрої гвалтували дітей? Не та, підопічний котрої вбив людину? Не та, підопічною котрої була Королєвская і не тільки?
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Вот и санкции .https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text#toc-id8ECC7DE75C5F408089FFD9B1C838ECEB
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Я бы на месте депутатов от БПП уже учился называть Тимошенко Мамой, а Зеленского Первым. Партийные списки не резиновые.
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Не говори Гоп... косатая и клоун скоро сядут за саботаж.
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Интересно, а у кого та фракция требует? Они же с кроликами большинство, не? Или все, побили горшки? Комики.
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**
барыня Герасиму:
- утопил?
- угу.
- Му-му?
- му-му!
а в это время в реке барахталась корова.
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Станислав Речинский: Вся урапатриотическая нынешняя истерика Порошенко - это блеф
Власть делает ставку на истерию и ненависть. На войну всех против всех. Предвыборный лозунг Порошенко - это не «Армія. Мова. Віра». Его лозунг - все, кто против меня - агенты Кремля. Он сознательно пытается расколоть страну, вместо того, чтобы ее сшивать
Сейчас очень трудно быть трезвым. Во-многом, потому что нынешняя власть делает ставку на истерию и ненависть. Фактически, на войну всех против всех. Предвыборный лозунг Порошенко - это не «Армія. Мова. Віра». Его лозунг - все, кто против Порошенко - агенты Кремля. Он сознательно пытается расколоть страну, вместо того, чтобы ее сшивать. Он пытается убедить всех, что стоит ему уйти, и любой новый Президент сдаст Украину Путину. Но это ложь. Кто бы не стал Президентом, подобного ему не позволит народ. Посредством масштабного и кровавого бунта. И все это прекрасно понимают. Вся нынешняя урапатриотическая истерика Порошенко - это блеф. То объявляется военное положение в срочном порядке, и вдруг … Порошенко фотографируется с женой в магазине. Да и вообще, о военном положении вдруг все как-то странно резко забыли.
Надо сказать, это всегда было свойственно Порошенко. Вносить смуту, раскол в команду, чтобы на интригах выиграть себе очередную должность. Вспомните раскол «оранжевой команды» в 2005 году. Именно Порошенко тогда смог напугать Ющенко, заявив, что в ночь с 7 на 8 сентября на даче Тимошенко собрались Турчинов, Гриценко, Мостовая, Пискун, Томенко и Бродский и решили, ни много ни мало - свергнуть Президента. На следующий день Ющенко отправил Тимошенко в отставку. Начался раскол «оранжевой» команды, который привел к президентству Януковича.
Точно также Порошенко будет действовать и действует уже сейчас. Только полем для раскола, страха и взаимной ненависти будем все мы. Не ведитесь. Этот человек крайне опасен для страны и всех нас. И попробуйте трезво оценить его роль в Революции Достоинства, начиная с эпизода с бульдозером и дальше.
Станислав Речинский
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Интересно, а у кого та фракция требует? Они же с кроликами большинство, не? Или все, побили горшки? Комики.
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бутусов у читывая твою прибыл с цензора в размере 2 300 000 (нолики правильно) баксов в год. у меня есть адзне питане... сколько тебе бабла пооещали??? или стул?????
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Судячи по захисту Тимошенки на Цензорі дійсно її піраміда є.
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не бачу вашого горба за заборчиком
ви нахилились колючку пожувати ?
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За парканчиком в смислє? Нє. А ви всьо женіха видивляєтесь?
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К счастью для меня не свабоден. Да и излишней Ksenoфобией по утверждению славных переселенцев из Средней Азии грешу-с
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мені не обов'язково знати чим ви там ********** грішити і в які ігрища бавитесь, сам чи в компанії...
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Краще не спілкуйтеся з цим тролем, бо всі його коментарі є оббріхуваням опонентів.
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Не у неё одной. Тут вообще - долина царей Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов - Цензор.НЕТ 617
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Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без ***********. Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте.
В Україні переслідується свобода слова й опозиційні політики. Думаєте це все дрібниці? Думаєте, я знову згущую фарби? Та невже? А ви поміркуйте: для чого все це робиться?
- «Молодняк» і патріотів покришили на фронті.
- Опозицію знищили: кого купили, кого залякали.
- Саакашвілі, якого не змогли контролювати, вигнали з країни.
- Силові структури (Поліція, СБУ, Прокуратура) дуріють від вседозволеності.
- «Народні дружини» - штатні підрозділи тітушок - сформовано.
- ТВ стає дуже схожим на російське: ток-шоу і мильні бульбашки - все для домогосподарок.
Знаєте як все це називається? Я вам підкажу: все це кроки в напрямку будівництва тоталітарної держави. Чи ви вважаєте по-іншому? Гаразд. Тоді скажіть: як називається держава, в якій немає політичної опозиції, вільних ЗМІ, з якої виганяють дисидентів, в якій винищують потенційно небезпечні прошарки населення, в якій немає вільних виборів і парламентаризму? Можете не дивитись у словник. Такий політичний режим називається - тоталітаризм!
Це те, що нам готує Петро Порошенко, виконуючи вказівки Путіна.
Він - зрадник.
І ставитись до нього потрібно відповідно.
І діяти потрібно негайно.
http://ua24ua.net/poroshenko_zradnik_i_agent_kremlya/
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СМИ - це українська правда. "по данным источников украинской правды в правоохранительных органах и сбу, батькивщиной планировалось выделить по 1 млрд. грн. на 1 область...Таким образом обнаруженная сетка могла им дать дополнительно до 680 тыс. голосов.

Я прикинув собівартість одного голоса - 33 тис. грн.
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Мой друг учёный, три класса образования, десятку за 10 минут так нарисует - от реальной не отличишь!!! (С)
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А купюру в 11 гривень намалює? Я бачив "11 чи 12 рублів" у совковому музеї криміналістики, умілець намалював по приколу щоби потролити ментів. Єдине чого він не знав - написання прописом мовами народів совка.
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Ручка іменна - Мистецтво перемагати Ігор Гринів. Фракція "БПП" вимагає створення слідчої комісії з перевірки фактів підкупу виборців командою Тимошенко, – Герасимов - Цензор.НЕТ 3721
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Заодно пусть ВСК проверит и "закоморки" штабов Порошенко (для начала - в Сумской области)...
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Сделаем музыкальную паузу...

Новости Евровидения - НОТУ предложила Верке Сердючке до 10 марта подать заявку на участие в конкурсе в Израиле...

Жители Украины на Евровидении 2019 голосовать не смогут, так как страна не представила своего участника, но транслировать конкурс все равно будет.

Организаторы Евровидения-2019 пригласили победительницу общеукраинского отбора MARUV и ее шоу-балет выступить на гала-концерте международного съезда Евровидения в Ганновере (Германия) 29 июня 2019.
Исполнительницу поддержит оркестр и многочисленные международные болельщики. Об этом говорится на Фейсбук-странице Dr. Eurovision, который является одним из администраторов Евровидения.
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А бабка и не подкупает, бабка давно придумала другую тактику ещё с её тыщи за сбер книжку..зачем платить, если лохов можно тупо прокинуть??? решила ботоксная старуха и выплачивала ту обещанную с таки громким пафосом тыщу пару дней, и получило ту тыщу 1,5 калеки, и всё сразу заглохло. С выборами тоже самое там даже пенсы к штабу Жюли приходили бастовать бо прокинули бютоголовые, обещали заплатить за постоять на митинге, и тупо послали подальше не заплатив. Если щас Порошенко реально добавит к пенсии, то народ хоть бабло получит на руки, а от Жюльконутой её тыщи никто так и не увидел. Вот вам и вывод - кидалово от ботоксной намного хуже чем подкуп от Порошенки. Тот хоть реально платит в отличии от бабки которая в наглую кидает.
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Ви не праві, те що собою сьогодні вважають БПП і БЮТ не тоне(згідно народній мудрості про ополонку).
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На пару місяців потрібно перенести вибори поки не закінчаться військові дії на фронті БПП-БЮТ.Серіали та спортивні змагання відійшли на друге місце, фронтові сюжети набагато цікавіші....
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Да не трогайте вы эту ботоксную старуху...ей и так уже гаплык...Зеля ее голоса отсосал..и продолжает отсасывать..
Торба бабке...😀
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Починав з Петра Пороха, кінчив Петьою Порошком. Але бабло не загубив. Честь згубив - а бало не віддав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов
 
 
 
 
 
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