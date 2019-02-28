 Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко", об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Он также отметил, что в материале говорится о том, что правоохранительные органы нашли "бюджет пирамиды" с описанием затрат как на агитаторов, так и на скупку голосов избирателей!
"Как отмечают журналисты," Пирамида "подкупа избирателей Юлией Тимошенко может обойтись минимум в несколько миллиардов гривен!", - подчеркнул парламентарий.
"Еще большую тревогу вызывает у журналистов непрозрачное финансирование избирательного фонда Юлии Тимошенко. Есть обоснованные подозрения, что это имеет признаки отмывания средств, полученных преступным путем. Также возникает подозрение, что это российские деньги", - сказал Артур Герасимов.
Он напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко требовала создания ВСК по журналистскому расследованию в оборонной сфере.
"Сегодня мы все видели, как политическая сила Юлии Тимошенко, ее представители истерически кричали о необходимости соблюдения законности, делали громкие заявления о хищении и необходимости немедленно привлечь всех виновных к ответственности. Так вот, все эти заявления - это привычные для Юлии Тимошенко и членов ее команды манипуляции, обман и желание понравиться избирателям. А на самом деле, ее политическая сила активно, массово скупает голоса избирателей! ", - подчеркнул Артур Герасимов
Он также выразил надежду, что все средства массовой информации, которые во вторник перепечатали первое расследование журналистов относительно Укроборонпрома, а не обойдут вниманием сегодняшнюю информацию о "пирамиды" Тимошенко.
"Неизвестные средства из неизвестных источников замаскированные под взносы неизвестных людей, не должны привести к фальсификациям! Поэтому мы требуем немедленного создания временной следственной комиссии для проверки фактов подкупа избирателей в избирательном пирамиде Тимошенко и по подозрению в отмывании средств, полученных преступным путем через ее избирательный фонд!", - заявил председатель фракции.
"Мы, также призываем Юлию Тимошенко сложить депутатский мандат на время расследования", - сказал Артур Герасимов.
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
«Юлину тысячу» выплачивали за два года до выборов, а монетизацию субсидий - за два месяца до выборов.
🤑
🤗
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства… Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей…
Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту
«интернациональную, работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика
Следуя декларации ростовщика-президента за 2018 года он заработал более миллиарда гривен чистой прибыли, это малая часть настоящего дохода олигарха - говорит Тимошенко.
Также лидер оппозиции показала на чем именно заработал олигарх.
Оказывается, Петро Порошенко давал в долг деньги на армию и давал в долг под % деньги собственному государству будучи Президентом воюющей страны.
Тимошенко говорит, что такого гибридного Президента нет нигде в мире! Где в мире было такое, чтобы Президент во время войны давал в долг собственному государству деньги под %? - подчеркнула Тимошенко.
Также ЮВТ раскрыла план ростовщика-президента. Подробнее в видеосюжете:
А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставьте свое мнение в комментариях.
[Юлия Тимошенко: и вот этого человека вы снова хотите видеть Президентом? ВИДЕО]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-i-vot-etogo-cheloveka-vi-hotite-videt-prezidentom-video/
🤑
Тимошенко показала всей стране декларацию олигарха Порошенко и раскрыла очередную схему обогащения этого ростовщика
это та которая за 12 лямов эвро дочке 2 свадьбу сыграла??
это та у ко торой серьги жемчуг шанель за 100 к баксов??
ой бидна ой не щасна
Сейчас весь бюджет Украины работает на победу Поросяки. А они всё Тимошенко ловят и бревна в глазу не замечают.
Переведи с даунского языка порохоботов на нормальный.
Вони мають на колінах просити пробачення у тих, кого недочекалися вдома, а не чогось вимагати. Виродки!!
барыня Герасиму:
- утопил?
- угу.
- Му-му?
- му-му!
а в это время в реке барахталась корова.
Власть делает ставку на истерию и ненависть. На войну всех против всех. Предвыборный лозунг Порошенко - это не «Армія. Мова. Віра». Его лозунг - все, кто против меня - агенты Кремля. Он сознательно пытается расколоть страну, вместо того, чтобы ее сшивать
Сейчас очень трудно быть трезвым. Во-многом, потому что нынешняя власть делает ставку на истерию и ненависть. Фактически, на войну всех против всех. Предвыборный лозунг Порошенко - это не «Армія. Мова. Віра». Его лозунг - все, кто против Порошенко - агенты Кремля. Он сознательно пытается расколоть страну, вместо того, чтобы ее сшивать. Он пытается убедить всех, что стоит ему уйти, и любой новый Президент сдаст Украину Путину. Но это ложь. Кто бы не стал Президентом, подобного ему не позволит народ. Посредством масштабного и кровавого бунта. И все это прекрасно понимают. Вся нынешняя урапатриотическая истерика Порошенко - это блеф. То объявляется военное положение в срочном порядке, и вдруг … Порошенко фотографируется с женой в магазине. Да и вообще, о военном положении вдруг все как-то странно резко забыли.
Надо сказать, это всегда было свойственно Порошенко. Вносить смуту, раскол в команду, чтобы на интригах выиграть себе очередную должность. Вспомните раскол «оранжевой команды» в 2005 году. Именно Порошенко тогда смог напугать Ющенко, заявив, что в ночь с 7 на 8 сентября на даче Тимошенко собрались Турчинов, Гриценко, Мостовая, Пискун, Томенко и Бродский и решили, ни много ни мало - свергнуть Президента. На следующий день Ющенко отправил Тимошенко в отставку. Начался раскол «оранжевой» команды, который привел к президентству Януковича.
Точно также Порошенко будет действовать и действует уже сейчас. Только полем для раскола, страха и взаимной ненависти будем все мы. Не ведитесь. Этот человек крайне опасен для страны и всех нас. И попробуйте трезво оценить его роль в Революции Достоинства, начиная с эпизода с бульдозером и дальше.
Станислав Речинский
ви нахилились колючку пожувати ?
свабодєн.
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без ***********. Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте.
В Україні переслідується свобода слова й опозиційні політики. Думаєте це все дрібниці? Думаєте, я знову згущую фарби? Та невже? А ви поміркуйте: для чого все це робиться?
- «Молодняк» і патріотів покришили на фронті.
- Опозицію знищили: кого купили, кого залякали.
- Саакашвілі, якого не змогли контролювати, вигнали з країни.
- Силові структури (Поліція, СБУ, Прокуратура) дуріють від вседозволеності.
- «Народні дружини» - штатні підрозділи тітушок - сформовано.
- ТВ стає дуже схожим на російське: ток-шоу і мильні бульбашки - все для домогосподарок.
Знаєте як все це називається? Я вам підкажу: все це кроки в напрямку будівництва тоталітарної держави. Чи ви вважаєте по-іншому? Гаразд. Тоді скажіть: як називається держава, в якій немає політичної опозиції, вільних ЗМІ, з якої виганяють дисидентів, в якій винищують потенційно небезпечні прошарки населення, в якій немає вільних виборів і парламентаризму? Можете не дивитись у словник. Такий політичний режим називається - тоталітаризм!
Це те, що нам готує Петро Порошенко, виконуючи вказівки Путіна.
Він - зрадник.
І ставитись до нього потрібно відповідно.
І діяти потрібно негайно.
http://ua24ua.net/poroshenko_zradnik_i_agent_kremlya/
Я прикинув собівартість одного голоса - 33 тис. грн.
Новости Евровидения - НОТУ предложила Верке Сердючке до 10 марта подать заявку на участие в конкурсе в Израиле...
Жители Украины на Евровидении 2019 голосовать не смогут, так как страна не представила своего участника, но транслировать конкурс все равно будет.
Организаторы Евровидения-2019 пригласили победительницу общеукраинского отбора MARUV и ее шоу-балет выступить на гала-концерте международного съезда Евровидения в Ганновере (Германия) 29 июня 2019.
Исполнительницу поддержит оркестр и многочисленные международные болельщики. Об этом говорится на Фейсбук-странице Dr. Eurovision, который является одним из администраторов Евровидения.
Торба бабке...😀