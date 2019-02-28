 Луценко: На нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности после проведения экспертиз

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Генпрокурор в эфире телеканала "Прямой".
Говоря о так называемой "избирательной пирамиде", организованной депутатом В.Дубилем, подчеркнул: "У нас не доказано, что этим процессом руководит кандидат в президенты. Мы знаем точно, что этим процессом руководит народный депутат Дубиль. И у нас есть тому доказательства".
При этом генпрокурор напомнил, что нардеп не пришел в четверг на допрос в Госбюро расследований.
"Легче рассказывать о политических репрессиях вместо того, чтобы прийти, прослушать свой записанный голос, который обещает деньги участникам "пирамиды". Он этого боится, просто банально тупо боится и заявляет после этого о политических репрессиях", - отметил Ю.Луценко.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли подано в парламент представление на депутата В.Дубиля, генпрокурор сказал: "Как только… У нас правовое государство. У нас есть процедуры. И по ним мы должны сначала найти доказательства его причастности, например, взять добровольно его голос и сравнить с голосом на пленке. Есть он это не делает (не даёт образец голоса), нам придется взять его голос с выступления в Верховной Раде, отдать на экспертизу и сравнить. Как только это сойдется, я вынужден буду пойти в парламент с представлением о снятии неприкосновенности. С одного раза угадайте, чем это закончится".
По словам генпрокурора, до этого момента следствие не имеет права проводить обыски ни в офисе депутата, ни в его жилище.
Напомним, Государственное бюро расследований вызывало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.
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21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.
Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.
Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.
Почти МИЛЛИАРД гривен на одну только Днепропетровскую область.
У всех этих бабок российские кураторы в том числе. Десяток российских политтехнологов в команде Тимошенко. Просто замечательные персонажи. Все заехали по письменному приглашению Черниговской епархии РПЦ.Такая история. Похоже будет бабЙуля президентшей на Колыме
Широкая украинская общественность вдохновлена вчерашним запуском SpaceX ракеты Falcon Heavy.
Каждый гражданин Украины готов пожертвовать 5 баксов для следующего запуска с условием, что вместо автомобиля Тесла, в ракету будут помещены следующие граждане:
П. Порошенко 135 кг утром до завтрака,
Ю. Луценко 105 кг когда трезвый,
В. Гройсман 100 кг без коллекции часов,
пучок из 5 олигархов общим весом полтонны
и А. Яценюк с дамой третьего тысячелетия (в довесок) 100 кг вместе.
Пускай вся эта кампашка летает вокруг солнца и Марса миллиард лет - веселится, ест, пьет и не мешает украинцам жить и проводить реформы.
С уважением, народ Украины
І запивати гіркими сльозами.
Несе рюкзак смаколиків Арсен,
Шкіряк і Зорян тягнуть чувалами.
Дірявой ложкою "безвіз" смачний черпать,
Реформами платіжки заїдати,
По-новому патріотичну муть сьорбать,
І жилаві субсидії жувати.
Гаранта піздєжа п'янке винце
І обіцянок ароматна піна...
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, *****, не любиш Україну?!
Это список врагов рашастана. А почему нет в списке медведчука,мураева, бойко,шуфрич,червоненко..........
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вам не кажется ваш список пахнет навозом рязанской конюшни? палитесь...
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Порошенко ,к слову,неоднократно предлагал это сделать.
Почти МИЛЛИАРД гривен на одну только Днепропетровскую область.
У всех этих бабок российские кураторы в том числе. Десяток российских политтехнологов в команде Тимошенко. Просто замечательные персонажи. Все заехали по письменному приглашению Черниговской епархии РПЦ.Такая история.
Очередным пшиком, Йурик! Ни хрена ты не докажешь, даже если про Дубиля все правда. Потому как ты полная рукожопая бездарь!
Не знаю, нападет ли на нас *****... но то шо эти пацаны валят страну - вижу и боюсь последствий.