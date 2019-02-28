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 Политика Украины
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 Луценко: На нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности после проведения экспертиз

Представление о даче разрешения на снятие неприкосновенности с народного депутата Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") может быть подано в Верховную Раду после проведения соответствующих экспертиз, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Генпрокурор в эфире телеканала "Прямой".

Говоря о так называемой "избирательной пирамиде", организованной депутатом В.Дубилем, подчеркнул: "У нас не доказано, что этим процессом руководит кандидат в президенты. Мы знаем точно, что этим процессом руководит народный депутат Дубиль. И у нас есть тому доказательства".

При этом генпрокурор напомнил, что нардеп не пришел в четверг на допрос в Госбюро расследований.

"Легче рассказывать о политических репрессиях вместо того, чтобы прийти, прослушать свой записанный голос, который обещает деньги участникам "пирамиды". Он этого боится, просто банально тупо боится и заявляет после этого о политических репрессиях", - отметил Ю.Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли подано в парламент представление на депутата В.Дубиля, генпрокурор сказал: "Как только… У нас правовое государство. У нас есть процедуры. И по ним мы должны сначала найти доказательства его причастности, например, взять добровольно его голос и сравнить с голосом на пленке. Есть он это не делает (не даёт образец голоса), нам придется взять его голос с выступления в Верховной Раде, отдать на экспертизу и сравнить. Как только это сойдется, я вынужден буду пойти в парламент с представлением о снятии неприкосновенности. С одного раза угадайте, чем это закончится".

По словам генпрокурора, до этого момента следствие не имеет права проводить обыски ни в офисе депутата, ни в его жилище.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге

21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3114341
 
 
 Топ комментарии
 
Юга,торопись,бо 31 березня у тебе дємбєль))
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Поздно Югик,поздно ,готовь кружку ... После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 6769
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Рейтинги закончились, гипс снимают, клиент уезжает, бабка пролетает мимо второго тура. А кроме того СБУ накрыла пирамиду подкупа избирателей. Это уже не мультики с переписками, а сметы, расписки, аудио- и видео-записи.
Почти МИЛЛИАРД гривен на одну только Днепропетровскую область.
У всех этих бабок российские кураторы в том числе. Десяток российских политтехнологов в команде Тимошенко. Просто замечательные персонажи. Все заехали по письменному приглашению Черниговской епархии РПЦ.Такая история. Похоже будет бабЙуля президентшей на Колыме
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Юга,торопись,бо 31 березня у тебе дємбєль))
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У него не просто дембель,там вторая ходка отчётливо вырисовывается...
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не только ему, пеця многим звиздулин выпишет.
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А до этого что ему пять лет мешало звиздюлины выписывать?
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мне тоже не нравится, но ведь юдика то не отпустила ВР, не проголосовали, хотя юдик сам должен был уити или его прогнать после встречи с жуликом беняй.
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опять брешешь...

Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.
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не ну тогда всё верно - поидёт на димбель, ну год туда-суда, кто там вспомнит мелочи.
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Рейтинги закончились, гипс снимают, клиент уезжает, бабка пролетает мимо второго тура. А кроме того СБУ накрыла пирамиду подкупа избирателей. Это уже не мультики с переписками, а сметы, расписки, аудио- и видео-записи.
Почти МИЛЛИАРД гривен на одну только Днепропетровскую область.
У всех этих бабок российские кураторы в том числе. Десяток российских политтехнологов в команде Тимошенко. Просто замечательные персонажи. Все заехали по письменному приглашению Черниговской епархии РПЦ.Такая история. Похоже будет бабЙуля президентшей на Колыме
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так то **** юлька в 2014 ездила перед выборами к фирташу . так это юлька **** молотит бабло с кумом путина медведчуком так это **** юлька говорит об автономии донбасса так это **** юлька получила разрешение в параше на добычу газа в крыму так это **** юлька сняла арест с вышек бойко что бы они достались медведчуку так это **** юлька ворует у своей армии может еще что то забыл про эту суку так напомните
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Эти скоты, ведут страну истекающую кровью, в пропасть....они мечтают что бы на улицах пролилась кровь и развязала им руки.
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Так и в той,что привезёт тоже дырку сделают.. После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 4975
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Уважаемый товарищ Илон Маск!

Широкая украинская общественность вдохновлена вчерашним запуском SpaceX ракеты Falcon Heavy.

Каждый гражданин Украины готов пожертвовать 5 баксов для следующего запуска с условием, что вместо автомобиля Тесла, в ракету будут помещены следующие граждане:

П. Порошенко 135 кг утром до завтрака,

Ю. Луценко 105 кг когда трезвый,

В. Гройсман 100 кг без коллекции часов,

пучок из 5 олигархов общим весом полтонны

и А. Яценюк с дамой третьего тысячелетия (в довесок) 100 кг вместе.

Пускай вся эта кампашка летает вокруг солнца и Марса миллиард лет - веселится, ест, пьет и не мешает украинцам жить и проводить реформы.

С уважением, народ Украины
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"товарищ", "народ Украины"( чьото асоцциирруется с " народ Дамбасса")! Палишса аднака! После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 2615
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У вас даунецких кумир Якуневич шапкокрад? Ето ж сколько надо иметь мозгов шоб за Якуневича голосовать потому шо он свой После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 9475 .
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Як романтично хавати "Рошен"
І запивати гіркими сльозами.
Несе рюкзак смаколиків Арсен,
Шкіряк і Зорян тягнуть чувалами.

Дірявой ложкою "безвіз" смачний черпать,
Реформами платіжки заїдати,
По-новому патріотичну муть сьорбать,
І жилаві субсидії жувати.

Гаранта піздєжа п'янке винце
І обіцянок ароматна піна...
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, *****, не любиш Україну?!
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Roman Rjevskiy
Это список врагов рашастана. А почему нет в списке медведчука,мураева, бойко,шуфрич,червоненко..........
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вам не кажется ваш список пахнет навозом рязанской конюшни? палитесь...
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ваш список не полный ,он гораздо больше и состоит из всех кто нам 30 лет жизнь лучше делает независимо от знамени банды, но они сидеть будут тут,нельзя народ лишать зрелища После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 486
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Как понять, экспертиз еще нет а доказательства вины есть, помнится Юрик и про пленки с Саакашвили что-то подобное лепетал.
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Ну понятно, вот и предвыборная кампания соевого нарисовалась, с девизом - ПОСАДИ КОНКУРЕНТА или гражданских отсечь!
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та ладно...йуляха по телевизяру обьявила,шо посадит трех конкурентов После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 7755.а ты где то подобные заявления пороха слыхал?
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Вспоминается как все кричали снять недоторканость молодые реформаторы Лещенко,Шабунин,Найем,Соболев,Парасюк,Семенченко,Ярош,........так лаптями шуршали,каналы краснели от гнева.Как вскочили в кресла-рот скотчем заклеили.Потому что обещать не жениться.А вы тут лайтесь на Цензоре между собой дальше.
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Порошенко ,к слову,неоднократно предлагал это сделать.
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А как называется самая численная фракция в Раде? После проведения экспертиз на нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности, - Луценко - Цензор.НЕТ 146
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Это каким к их рот скотчем и то что они гундели с экранов?
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буквально через 5-6 лет экспертизу и сбацаем
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Рейтинги закончились, гипс снимают, клиент уезжает, бабка пролетает мимо второго тура. А кроме того СБУ накрыла пирамиду подкупа избирателей. Это уже не мультики с переписками, а сметы, расписки, аудио- и видео-записи.
Почти МИЛЛИАРД гривен на одну только Днепропетровскую область.
У всех этих бабок российские кураторы в том числе. Десяток российских политтехнологов в команде Тимошенко. Просто замечательные персонажи. Все заехали по письменному приглашению Черниговской епархии РПЦ.Такая история.
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Не туди рило сунеш, тимошенко з бюджета України гроші не тягне. СБУ лише інструмент дескридитації і нічого більше. Де висновки слідства? Що передано до суду? Чи об'явлено комусь підозру? Є висновки суду? Вирок? Тож сиди і не гавкай.
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"С одного раза угадайте, чем это закончится"

Очередным пшиком, Йурик! Ни хрена ты не докажешь, даже если про Дубиля все правда. Потому как ты полная рукожопая бездарь!
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Шоколадная братва скинула маски и начала щемить оппонентов в открытую, нагло и дерзко.
Не знаю, нападет ли на нас *****... но то шо эти пацаны валят страну - вижу и боюсь последствий.
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да и юге бы неплохобыло бы наркологическую экспертизу пройти
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юра знаешь что начинают сейчас говорить люди ? а говорят они что такие же суки могли и боеприпасы с наших складов в три дорога перепродавать нашей армии и что надька когда говорила что хочет проверить почему так часто склады взрываются могла еще раньше узнать про это и по этому ее юра и арестовали поэтому юра думай
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Загадила Банда ПП своими фекалиями все навкруги.Даже їх партнери по зграї відхрестилися від них.Війна с жертвами..Вони не гребують ничим.
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Допився до клінічного ідіота, чому анонсується процес зняття недоторканості з депутата у поєднанні з експертизами, які ще навіть не проведені? Або забитий сивухою мозок югіка вже бачить результат цих експертиз?
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Юра! "докерувались"..."до рулились" до ручки - остались вы одни с порохоботами. вас люто ненавидит вся Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко: На нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности после проведения экспертиз
 
 
 
 
 
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