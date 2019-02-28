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 Политика Украины
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Все про:выборы (21203) голосование (1161) ЦИК (2887) Слипачук (12)

 40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук

Почти 40 000 граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени, и стоит заметить, что временно изменить место голосования можно до 25 марта", - сообщила Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук

Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3114340
 
 
 Топ комментарии
 
только 40 000, пока активность очень маленькая.
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почему до сих пор нет электронной базы избирателя?
куда вносится номер паспорта...и если человек проголосовал электроника не даст ему сделать это еще раз (по открепному или еще как)
более того, если тебя нет в списках...то не надо бежать в суд - ты есть в электронной базе и спокойно можешь проголосовать в любом доступном тебе месте в любом городе (селе) Украины
кому выгодна путаница со списками? и карусели на избирательных участках?
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только 40 000, пока активность очень маленькая.
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почему до сих пор нет электронной базы избирателя?
куда вносится номер паспорта...и если человек проголосовал электроника не даст ему сделать это еще раз (по открепному или еще как)
более того, если тебя нет в списках...то не надо бежать в суд - ты есть в электронной базе и спокойно можешь проголосовать в любом доступном тебе месте в любом городе (селе) Украины
кому выгодна путаница со списками? и карусели на избирательных участках?
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Мнение: Какие теперь к черту выборы? Майдан и временная диктатура по очистке авгиевых конюшен! эта мразь создала по всей стране невиданную еще в мировой истории сетку, где задействованы уже 60 тысяч порохоботов, раздающих деньги и регистрирующих быдло, торгующее свободой. А планируется еще привлечь 100 тысяч!
Также ведется работа со всеми судьями и юристами на всех уровнях для так называемой защиты будущего сфальсифицированного результата в победу Порошенко.
В этой связи данные выборы честно провести невозможно.
Страна нуждается в ведении чрезвычайного положения, нужен временный диктатор, который бы распустил Верховную Раду, почистил бы Конституционный и Верховный суд, Генпрокуратуру, СБУ и т.д.
Действие Конституции временно нужно остановить из-за чрезвычайных событий.
Армию привести в состояние полной боевой готовности.
В одну ночь создать чрезвычайку с неограниченными полномочиями и арестовать сотни, если не тысячи людей, находящихся у власти в ближайшем и дальнем окружении Порошенко.
Только так можно спасти страну.
Выборы будут проведены в другой срок в других, более нормальных условиях, когда ситуация стабилизируется.
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я свой выбор уже сделал, надо голосовать за петю, очень хочется посмотреть второй сезон комедии сладкий выбор
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Карусель-карусель начинает разбег
Прокатись на нашей карусели!

Соевому мародеру молдавский опыт Додона спать не дает. Тоже собрался устроить массовый завоз даунбасят с лугандона. Подгонит дружбану Бойко голосов, а там еще немного дорисуют и оба-на во втором туре Петя и Бойко. КРАСОТИЩА!
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Геращенко на ПРЯМОМ, поддержал Зеленского и сказал, что единственное, что мы точно знаем, Он не вор, ведущие ********* и начали у него спрашивать, или это он озвучил свою позицию, тот сказал да! я его знаю лично.)) Геращенко закрыл себе дорогу на Прямой) 40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 4902
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Карусель, карусель - это радость для нас, прокатись на нашей карусели! 40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 2535

40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 633
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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