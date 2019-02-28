 40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени, и стоит заметить, что временно изменить место голосования можно до 25 марта", - сообщила Слипачук.
Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.
куда вносится номер паспорта...и если человек проголосовал электроника не даст ему сделать это еще раз (по открепному или еще как)
более того, если тебя нет в списках...то не надо бежать в суд - ты есть в электронной базе и спокойно можешь проголосовать в любом доступном тебе месте в любом городе (селе) Украины
кому выгодна путаница со списками? и карусели на избирательных участках?
Также ведется работа со всеми судьями и юристами на всех уровнях для так называемой защиты будущего сфальсифицированного результата в победу Порошенко.
В этой связи данные выборы честно провести невозможно.
Страна нуждается в ведении чрезвычайного положения, нужен временный диктатор, который бы распустил Верховную Раду, почистил бы Конституционный и Верховный суд, Генпрокуратуру, СБУ и т.д.
Действие Конституции временно нужно остановить из-за чрезвычайных событий.
Армию привести в состояние полной боевой готовности.
В одну ночь создать чрезвычайку с неограниченными полномочиями и арестовать сотни, если не тысячи людей, находящихся у власти в ближайшем и дальнем окружении Порошенко.
Только так можно спасти страну.
Выборы будут проведены в другой срок в других, более нормальных условиях, когда ситуация стабилизируется.
Прокатись на нашей карусели!
Соевому мародеру молдавский опыт Додона спать не дает. Тоже собрался устроить массовый завоз даунбасят с лугандона. Подгонит дружбану Бойко голосов, а там еще немного дорисуют и оба-на во втором туре Петя и Бойко. КРАСОТИЩА!