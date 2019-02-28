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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3199) граница (3187) Россия (72161) Слободян (365)

 С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян

С начала 2019 года российские пограничники не пропустили на территорию Российской Федерации около 100 граждан Украины.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100 человек. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули в "Гоптовке" (пункт пропуска в Харьковской области – ред.) где-то недели три назад", - рассказал Слободян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде. За три дня - более 90 человек, - ГПСУ. ВИДЕО

Ранее спикер Госпогранслужбы сообщил, что украинские пограничники не пропустили в Украину с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3114338
 
 
 Топ комментарии
 
Осталась тока шпаринка для запчастэй для бронэтэхники С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян - Цензор.НЕТ 4945
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​В Сирии похищена и казнена группа российских военных, которая патрулировала окрестности населенного пункта Аль Маядин - погибло около 10 россиян.
: https://www.dialog.ua/war/172780_1551291939. Роисся в*ерде !

С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян - Цензор.НЕТ 2304
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Я так розумію що кордон вже майже зачинили))
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Я так розумію що кордон вже майже зачинили))
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Осталась тока шпаринка для запчастэй для бронэтэхники
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​В Сирии похищена и казнена группа российских военных, которая патрулировала окрестности населенного пункта Аль Маядин - погибло около 10 россиян.
: https://www.dialog.ua/war/172780_1551291939. Роисся в*ерде !

С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян - Цензор.НЕТ 2304
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Хорошая новость, чем больше этих тварей зажмурят в Сирии , тем меньше их приедет на Донбасс. Ничего личного, просто математика.
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а замочити), їх не можна було - добривом би розжилися)))?
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Значить эти 100 рыл дебило-ваты и кацапам не нужны и даром...Нам нужно срочно их найти и депортировать в кацапию на катапульте - потому что они и нам не нужны такие бестолочи !!! С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян - Цензор.НЕТ 1321
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Я так розумію, Слободян пропонує відзначити юбілей? Можливо, він вже і відмічає. С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян - Цензор.НЕТ 7764
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совсем обнаглели кацапы, пришлось второе гражданство делать...
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Опана, а шо это за новый поезд прибывает на первую платформу? А куда он едет? Від початку року російські прикордонники не пропустили на територію РФ 100 громадян України, - Слободян - Цензор.НЕТ 6475
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Странно немного:хлопок в Украине не расет, а ваты немеряно! А жаль, что не пропустили, ехали бы на Магадан, желательно навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян
 
 
 
 
 
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