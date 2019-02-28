 С начала года российские пограничники не пропустили на территорию РФ 100 граждан Украины, - Слободян

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100 человек. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули в "Гоптовке" (пункт пропуска в Харьковской области – ред.) где-то недели три назад", - рассказал Слободян.

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Ранее спикер Госпогранслужбы сообщил, что украинские пограничники не пропустили в Украину с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.