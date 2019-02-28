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 Общество
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Все про:журналистика (2356) СМИ (3152) цензура (1122)

 Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

Журналист Алексей Братущак заявил о том, что он уходит с телеканала ZIK из-за цензуры. Также он заявил о том что АП планомерно работает со СМИ пытаясь повторить российский опыт зачистки СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.

Братущак отметил: "Здесь следует понять две вещи.

Первая. Почему ZIK в лице Дыминского и руководства телеканала пошли на подобное?

Читайте также: Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

Ответ очень четко дал мне один знакомый медийник с огромным опытом работы на различных телеканалах. "Администрация президента с телеканалами работает системно и упорно. И ей удается находить подходы к владельцам".

Дело же не только в ZIK. Свой "подход" АП нашла ко многим телеканалам. Разве что группа каналов Игоря Коломойского держится в стороне. Но там свои "тараканы", которые ничем не лучше.

К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Которые даже для "Прямого" считаются перебором. "Интервью" Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастны к этим "интервью" журналисты чувствуют, как в дерьме искупались. От которого просто так не отмежуешься, вовек не отмоешься.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании

Второе. Почему молчат журналисты?

Причины у каждого могут быть свои. У кого-то кредит, у кого дети, у кого мать больная.

Но объединяет одно: страх потерять работу с пониманием, что лучших условий особо не найдешь. И дело не в деньгах. На какой телеканал ни посмотри - у каждого свои "условия". "Условия", с которыми или сразу не согласишься, или долго не сможешь терпеть.

Мы оказались в ситуации, когда профессия тележурналиста превращается в профессию телепроститутки Послушного работника без позиции и принципов.

Также читайте: Телеканал "112" в одностороннем порядке расторгнул сотрудничество с Радио Свобода. Это напрямую связано с приходом на канал нового владельца, - журналистка Седлецкая

Кто-то сравнивает это с 2013-м и "сотрудничеством" телеканалов с Януковичем. Начальствующий - с 2003-м и влиянием на телеканалы Кучмы-Медведчука.

А я вижу русскую историю. Где тележурналистику уничтожили под ноль. Медиаработники федеральных телеканалов есть, а журналисты - только название места работы в удостоверениях "Пресса". И я не хочу такого для своей страны, для своей профессии, для себя.

И мириться с этим, делать вид, что все в порядке, то все не я, больше не хочу. Не могу. И поэтому просто ушел. Путь к цензуре - не для меня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламентный комитет считает правильным создания "гетто" для журналистов в Раде, - Червакова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3114337
 
   
 Топ комментарии
 
Не знаю,кто как а я очень давно вижу,что порошекно очень хочет стать украинским путиным ,но получилось у него стать только ......ла-ла-ла-ла.... Журналист Братущак раскрыл масштабную цензуру Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы у владельцам СМИ" - Цензор.НЕТ 7083
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написав таку ж маячню як і журнолізд бротусчак - щось не подобається?????????
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Прикидую какие могут быть знакомые у Козлов
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Т.е. я немного не понял. Я вообще не фанат накидывания говна, а тут товарищ утверждает что накидывать говно нельзя на президента и его это расстраивает? Т.е. никаких нормальных расследований нет? Нечего сказать? А на остальных накидывать чернуху ему ничто не мешает? Совесть тоже в сторону подвинута?
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Та всё будет класс ,власть в Украине не поменяется ещё четыре года.мост Керченский рухнет,в параше начнётся Гражданская война,Украина и Китай договорятся за свои земли,а в Крыму опять зацветут украинские сады Журналіст Братущак заявив про масштабну цензуру Порошенка на ТБ: "Це російська історія. АП вміє знаходити підходи до власників ЗМІ" - Цензор.НЕТ 6995
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Вот только пусть это чмо не брешет....
Особенно за последнюю неделю все увидели какая на самом деле "цензура".
От слова вообще никакой. Каждое мудло на всю страну заявляет все что угодно...
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просто шутка дня))

Порошенко поливают грязью с утра до вечера по всем каналам - я-то думал, почему - оказываетя,я это Порошенко так велел)))

бугагашенька))
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Как метастазы, щупальца гаранта проникли уже почти уже во все СМИ и медиаТВ... И вы хотите, чтоб он еще одну каденцию был?
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Это ватники к нам жопу лезут,пуская грязь на нашу власть,я представляю что будет после 20 марта,окажется что кондитерская фабрика Порошенко находится рядом с дачей кремлёвского Фюрера.
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этого парня не знаю надеюсь что порядочный человек и журналист . сейчас после того как эти крысы с банковой потихоньку приходят в себя от расследования о воровстве в армии будет применяться еще одна технология все журналисты продажны а что еще остается делать этим уродам жопа то горит
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Смешно, цензура и в Украине, сейчас? - Это тут, где у каждого более менее известного и даже неизвестного СМИ свой собственный владелец олигарх, бизнесмен?
Понятно, что скорей всего этот Братущак не просто так перед выборами все это заявляет и как бы уходит, наверное кое кто ему за это денежку занес, сейчас все стараются вылить как можно больше грязи на друг друга перед выборами.
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А я- то думаю, почему ЗИК как- то очень сильно изменился((
Цензор молодцы, что напечатали это заявление журналиста.
Петя уже мало быть просто овощем два, он хочет стать путеным два.
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Пороха мочат все кому не лень в помощь бототварям на сайтах а они про каккуюто ценцуру вякают.
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Как бы зрадрботы не скулили...как бы не ныли...сколько бы гавна они на ветилятор не бросали...а победит на этих выборах Порошенко...
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Власне я ZIK не дивлюсь. Бо цей канал без не те що півлітри, а й 700 мало буде, дивитись неможливо. Там, коли не включиш, наче кульмінація весілля! ВСІ ГОВОРЯТЬ І НІХТО НІКОГО НЕ СЛУХАЄ!

Стосовно інших каналів, так пороха тільки на прямому і 5му показують. На інших ... я узнаю як мені тяжко живеться і в усьому винен тільки порох!
Тимошенчіху вже слухати неможливо, зеленський як наперсточник(кручу-верчу), що в ВР, який шкандаль так він і в "курсі справи" все виправить, до того про такі події від нього не чути було.. Ще якийсь Шевченко і придурок Социк віщує що в країні голодомор порох організував. Виглянув у вікно, чи не впав хто з глодухи! Так і є сусід ледве повзе голодний від рюмочної! Всі якісь оклунки тягнуть! Мабуть десь склад грабонули! У нас же голодомор!
А згадав! Тарута! Во тільки він знає як органфзувати бізнес ф і процвітання, в донгурасі вже організував! Ще якийсь по маскальські віщує з бородою "как цап"..

Чудасія!
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і знову,журналіст має інформацію але джерело не називає,знову маніпуляції.
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Невже не зрозуміло , що Не можна допускати до влади зграю хижаків- олігархів і їх представників , навіть таких яскравих як зеленський = мураєв= ляшко ! ро це написано філософами ще 2500 років тому назад ! Вони навіть аксіому вивели : Влада + великий капітал ( в одних руках !) завжди = корупція = рабство населення = знищення Держави ! І ця аксіома є чинною для будь якої країни в Світі ! А Ми 28 років змінюємо не якість керівників ( Державний Діяч !) , а ПРІЗВИЩА олігархів ! 28 років ... ?
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дивлюсь ZIK давно..
останні 3-4 місяці канал почав курвитися,
а зараз на 80% там провладна заказуха
або провладні говорящі голови..
краще б журналісти себе не ганьбили,
вибори проходять, а продажна репутація залишається
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АДМИНЫ!!! УБЕРИТЕ НАХ ЭТО СТАДО ПОРОХОБОТОВ!!! Журналіст Братущак заявив про масштабну цензуру Порошенка на ТБ: "Це російська історія. АП вміє знаходити підходи до власників ЗМІ" - Цензор.НЕТ 6458

НИКТО и НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ ЭТОМУ ЦИНИЧНОМУ ОФФШОРНО МАЛЬДИВСКОМУ БРЕХУНУ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ

ПОРОХОБОТЫ ИЩИТЕ РАБОТУ ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! Журналіст Братущак заявив про масштабну цензуру Порошенка на ТБ: "Це російська історія. АП вміє знаходити підходи до власників ЗМІ" - Цензор.НЕТ 1424
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кроме "24 канала" в Украине не осталось ТВ не подконтрольных порошенке или его прихвостням! страна семимильными шагами катится нет, не к диктатуре(вор и клептоман не может быть "пиночетом") - К ТРЕТЬЕМУ МАЙДАНУ!!!!!
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Шото тєкст... Цензура-це коли забороняють,і про заборону цей Братущак казав: "...
Журналіст також пише, що канал цензурував заяву Юлії Тимошенко про її участь у виборах президента.«Про цю подію не було сюжету в новинах. Натомість був замовний сюжет, або, як називають подібні матеріали, «комерційний сюжет»...»,а взагалі є купа каналів,де можна критикувати Пороха-Інтер,112,Ньюсван,навіть на Еспресо і 24 каналі можна.
До речі,на 5 каналі пропрацював 11 років-цензура не жала ніде ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖурналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"
 
 
 
 
 
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