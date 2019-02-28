 Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.
Братущак отметил: "Здесь следует понять две вещи.
Первая. Почему ZIK в лице Дыминского и руководства телеканала пошли на подобное?
Ответ очень четко дал мне один знакомый медийник с огромным опытом работы на различных телеканалах. "Администрация президента с телеканалами работает системно и упорно. И ей удается находить подходы к владельцам".
Дело же не только в ZIK. Свой "подход" АП нашла ко многим телеканалам. Разве что группа каналов Игоря Коломойского держится в стороне. Но там свои "тараканы", которые ничем не лучше.
К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Которые даже для "Прямого" считаются перебором. "Интервью" Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастны к этим "интервью" журналисты чувствуют, как в дерьме искупались. От которого просто так не отмежуешься, вовек не отмоешься.
Второе. Почему молчат журналисты?
Причины у каждого могут быть свои. У кого-то кредит, у кого дети, у кого мать больная.
Но объединяет одно: страх потерять работу с пониманием, что лучших условий особо не найдешь. И дело не в деньгах. На какой телеканал ни посмотри - у каждого свои "условия". "Условия", с которыми или сразу не согласишься, или долго не сможешь терпеть.
Мы оказались в ситуации, когда профессия тележурналиста превращается в профессию телепроститутки Послушного работника без позиции и принципов.
Кто-то сравнивает это с 2013-м и "сотрудничеством" телеканалов с Януковичем. Начальствующий - с 2003-м и влиянием на телеканалы Кучмы-Медведчука.
А я вижу русскую историю. Где тележурналистику уничтожили под ноль. Медиаработники федеральных телеканалов есть, а журналисты - только название места работы в удостоверениях "Пресса". И я не хочу такого для своей страны, для своей профессии, для себя.
И мириться с этим, делать вид, что все в порядке, то все не я, больше не хочу. Не могу. И поэтому просто ушел. Путь к цензуре - не для меня".
Особенно за последнюю неделю все увидели какая на самом деле "цензура".
От слова вообще никакой. Каждое мудло на всю страну заявляет все что угодно...
Порошенко поливают грязью с утра до вечера по всем каналам - я-то думал, почему - оказываетя,я это Порошенко так велел)))
бугагашенька))
Понятно, что скорей всего этот Братущак не просто так перед выборами все это заявляет и как бы уходит, наверное кое кто ему за это денежку занес, сейчас все стараются вылить как можно больше грязи на друг друга перед выборами.
Цензор молодцы, что напечатали это заявление журналиста.
Петя уже мало быть просто овощем два, он хочет стать путеным два.
Стосовно інших каналів, так пороха тільки на прямому і 5му показують. На інших ... я узнаю як мені тяжко живеться і в усьому винен тільки порох!
Тимошенчіху вже слухати неможливо, зеленський як наперсточник(кручу-верчу), що в ВР, який шкандаль так він і в "курсі справи" все виправить, до того про такі події від нього не чути було.. Ще якийсь Шевченко і придурок Социк віщує що в країні голодомор порох організував. Виглянув у вікно, чи не впав хто з глодухи! Так і є сусід ледве повзе голодний від рюмочної! Всі якісь оклунки тягнуть! Мабуть десь склад грабонули! У нас же голодомор!
А згадав! Тарута! Во тільки він знає як органфзувати бізнес ф і процвітання, в донгурасі вже організував! Ще якийсь по маскальські віщує з бородою "как цап"..
Чудасія!
останні 3-4 місяці канал почав курвитися,
а зараз на 80% там провладна заказуха
або провладні говорящі голови..
краще б журналісти себе не ганьбили,
вибори проходять, а продажна репутація залишається
НИКТО и НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ ЭТОМУ ЦИНИЧНОМУ ОФФШОРНО МАЛЬДИВСКОМУ БРЕХУНУ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ
ПОРОХОБОТЫ ИЩИТЕ РАБОТУ ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!!
Журналіст також пише, що канал цензурував заяву Юлії Тимошенко про її участь у виборах президента.«Про цю подію не було сюжету в новинах. Натомість був замовний сюжет, або, як називають подібні матеріали, «комерційний сюжет»...»,а взагалі є купа каналів,де можна критикувати Пороха-Інтер,112,Ньюсван,навіть на Еспресо і 24 каналі можна.
До речі,на 5 каналі пропрацював 11 років-цензура не жала ніде ?