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 Точность украинских ракет и снарядов проверяют при помощи мобильной радарной системы траекторных измерений

Украинские военные рассказали, как именно проверяют точность вооружения отечественного производства. Подобную проверку прошли мины для новых украинских минометов, крылатая ракета "Нептун" и другое вооружение.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в информагентстве Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильная радарная система траекторных измерений MFTR-2100/40 была приобретена в Дании. За неполный год работы с ней специалисты института провели ряд важных испытаний 152-мм снарядов, 60-мм мин для новых украинских минометов, крылатой ракеты "Нептун" и неуправляемых реактивных снарядов РС-80 "Оскол" и др. А недавно на полигоне "Ягорлык" было проведено испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор", – рассказали в информагентстве Минобороны.

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По словам представителя информагентства, датская система позволяет с большой точностью фиксировать траекторию, дальность, скорость и температуру ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, самолетов и БПЛА. Радар комплекса может автоматически сопровождать до 256 объектов на дальность до 250 км. Комплекс записывает все данные и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Аналогов этой системе в Украине нет.

В текущем году сотрудники института ожидают новое оборудование, которое позволит продвинуться в создании мобильной унифицированной многопрофильной полигонно-испытательной базы для исследования практически всей номенклатуры вооружения и военной техники.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114336
 
 
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Головне, в якому році легендарні Нептути у складі дивізіонів стануть на бойове чергування.
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У тому самому коли відкриють гіперлуп.
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Да, остался месяц, и еще 11 месяцев и ЧЕТЬІРЕ года.

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Головне, в якому році легендарні Нептути у складі дивізіонів стануть на бойове чергування.
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У тому самому коли відкриють гіперлуп.
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Когда новость про взрыв авто не будет фейком.
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только несмотря на все системы траекторных измерений точность поражения миномета молот не поддается никаким измерениям
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Писюн, иди 200-м обдроченцам февральским расскажи.
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для тебя 200 священное число, 200-ый? Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 6854
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Все... это перемога ..расходимся...и не слова про мародеров на Армии Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 2793
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Почему же, давайте поговорим про мародеров, ограбивших МО РФ на сотню миллионов вечнозеленых в 1999м.
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я не знаю кто это сделал но им зачет однозначно!!! повторить на бис !!! Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 6121
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А ничего что Украина за это приключение забашляла около $50 млрд?
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це все гуд, а з совковими єнералами), вже все, нема їх в Українській Армії?! Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 803
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Есть еще информация, которую надо предоставить кацапам на блюдечке?
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Ну есть еще вполне живые эксперты очень сильно желающие, можно сказать, воочию проверить точность украинских ракет))))
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Радует одно - укр. армия есть и крепнет. Но для мощной армии нужна мощная экономика, а с этим пока не складывается, барыжная экономика это совсем не то, что надо. Думаем, остался месяц.
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Да, остался месяц, и еще 11 месяцев и ЧЕТЬІРЕ года.

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ни хера не понимаю.... а на сепарах слабо проверять, пусть они мозгами пораскинут по полю.
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"Украинские военные рассказали, как именно проверяют точность вооружения отечественного производства". Проверяющие из Лугандона остались ею довольны. Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 4062

Точність українських ракет і снарядів перевіряють за допомогою мобільної радарної системи траєкторних вимірювань - Цензор.НЕТ 8819
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А точность мобильной радарной системы чем проверяют?
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проверяйте на фронте дебилы.

попаданием в окопы врага.

а не гоняйте бумажные отчеты по кругу перед турчинавыми-мальдивскими.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииТочность украинских ракет и снарядов проверяют при помощи мобильной радарной системы траекторных измерений
 
 
 
 
 
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