 ЦИК не позволила кандидату в президенты Шевченко изменить программу

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в четверг вечером. 15 членов комиссии проголосовали за то, чтобы отказать Шевченко, 1 воздержался, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ЦИК 27 февраля 2019 поступило заявление кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Шевченко Игоря Анатольевича о замене его предвыборной программы", – рассказала во время рассмотрения вопроса член Центризбиркома Татьяна Юзькова.

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В то же время она напомнила, что для регистрации кандидатом на пост президента лицо подает пакет документов, в который входит предвыборная программа, написанная на государственном языке, объемом до 20 000 печатных знаков.

Юзькова также подчеркнула, что одним из условий регистрации кандидатом в президенты является соответствие предвыборной программы Конституции и законам Украины.

Кроме того, она добавила, что ЦИК может вносить изменения в определенные сведения о кандидате, но, по ее словам, замена предвыборной программы в этом перечне не предусмотрена.

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"Правовые основания для замены предвыборной программы кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Шевченко Игоря Анатольевича, а также для удовлетворения его заявления отсутствуют", – пояснила Юзькова.