 Монетизированные субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер отметил, что монетизированные субсидии получат все, кому они назначены, а это около 3,4 млн домохозяйств.
"Субсидии - это средства людей. Люди получат наличные", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, ориентировочная субсидионная выплата составит около 1 600 грн. Средства, которые будут сэкономлены за счет эффективного потребления, останутся на другие нужды семьи.
"И это также будет стимулировать энергосбережение", - уверен Гройсман.
ооо!!!!!!!!
за 50 евро мальдивский задумал купить себе 2 й срок .
🤣
Все "покращення", шо вы нам обещали и сделали, сделали нашу жизнь намного хуже, чем она была до ваших "покращень" и "реформ".
Так шо не нада нам лить елей в уши, когда получим - тогда и оценим ваше 748 "покращення".
Но зная вашу шоблу, боюсь шо там где-то н****ка зарыта...
У вас весь город купил энергосберегающие лампочки, утеплил дома, поставил теплосчетчики?..