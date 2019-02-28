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Все про:субсидия (470) Гройсман (4600) коммунальные услуги (263) монетизация (58)

 Монетизированные субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман

Правительственная программа субсидий и процесс их монетизации призваны решить ключевую цель - защитить те домохозяйства, которые по разным причинам не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Об этом  в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер отметил, что монетизированные субсидии получат все, кому они назначены, а это около 3,4 млн домохозяйств.

"Субсидии - это средства людей. Люди получат наличные", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря монетизации получатели субсидий могут сэкономить по 300-500 грн, - Порошенко

По его словам, ориентировочная субсидионная выплата составит около 1 600 грн. Средства, которые будут сэкономлены за счет эффективного потребления, останутся на другие нужды семьи.

"И это также будет стимулировать энергосбережение", - уверен Гройсман.

Также читайте: Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Источник: https://censor.net.ua/n3114334
 
 
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За три копейки эта сволота людей купить хочет,хрен им на рыло,ответят за всё твари ! Монетизированые субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 598
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Гройсман як мені в квартирі стимулирувати теплозбереження?
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переехать туда, где тепло берегут. в утепленный дом.
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А краще до Африки,там зовсім опалення немає,так?
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то ли грося субсидии из своего кармана дает, то ли от сердца отрывает
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1600 грн??

ооо!!!!!!!!

за 50 евро мальдивский задумал купить себе 2 й срок .
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и вечером не спит все о народе думает своем знает каждого поименно)))))))
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Почуєте лиш звін монет в гнойсмановому гаманці..
🤣
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не субсидии нужно назначать а заставить олигархов платить достойную з\п и немогут оплачивать коммунальные услуги 3.4 млн домохозяйств не по разным причинам а только по одной и она всем известна
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Вы работаете на олигархов? Смените работу
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Гройсман, стоко раз скоко вы нас н******ли, мы уже не можем верить ни единому вашему слову.
Все "покращення", шо вы нам обещали и сделали, сделали нашу жизнь намного хуже, чем она была до ваших "покращень" и "реформ".
Так шо не нада нам лить елей в уши, когда получим - тогда и оценим ваше 748 "покращення".
Но зная вашу шоблу, боюсь шо там где-то н****ка зарыта...
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Я переживаю: а в донецке и луганске тоже получат? А то пенсии пенсиями, а там же наши люди? А в крыму которые? Они ж тоже оккупированные. Есть подозрение, что на них тоже неслабо выделили.
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Ваше казлячее БПП , скоро в тюрьму пойдёт вместе с Порошенко .
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Только недавно была цифра 3,7 млн уже 3,4 но не суть. Получат, подержат в руках и понесут обратно, все и тах экономят как могут а доплачивать к субсидии приходится.
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Что вы имеете ввиду под "все экономят"?..
У вас весь город купил энергосберегающие лампочки, утеплил дома, поставил теплосчетчики?..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетизированные субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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