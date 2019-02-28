 Бойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ

Об этом со ссылкой на данные реестра сообщили журналисты программы "Сегодня", которая выходит на телеканале "Украина".



Министерство юстиции внесло сведения о партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций 2 февраля 2019 года, отмечают авторы сюжета. Главой партии указан нардеп Вадим Рабинович, главой политсовета – лидер "Украинского выбора" и глава политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук. Бойко в перечне руководителей этой партии на сайте реестра нет.

В 2014 году Бойко прошел в Верховную Раду по спискам Оппозиционного блока. В конце 2018 года он пошел на объединение с партией Рабиновича "За жизнь" и был исключен из фракции Оппозиционного блока.



"В "Платформе" он тоже никто. Это уже факт. Его выгнали из Оппоблока за предательство интересов избирателей. Потому что он шел от промышленных регионов, обещал защищать промышленность. Ничего не сделал, убежал в Оппоплатформу. Сегодня журналисты опубликовали реестр Министерства юстиции. Его нет в учредителях Оппоплатформы. Политическое мошенничество всегда заканчивается одинаково: полным политическим дефолтом. Единственным кандидатом, который представляет Оппозиционный блок, является Александр Вилкул", – заявил в комментарии "Сегодня" глава политсовета "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Борис Колесников.



Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Бойко о лишении Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе. В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.



Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.



