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 Бойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ

Внефракционный нардеп Юрий Бойко, который баллотируется в президенты как самовыдвиженец и является сооснователем "Оппозиционной платформы – За жизнь", не включен в руководство этой партии или каких-либо других оппозиционных сил.

 Об этом со ссылкой на данные реестра сообщили журналисты программы "Сегодня", которая выходит на телеканале "Украина".

Министерство юстиции внесло сведения о партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций 2 февраля 2019 года, отмечают авторы сюжета. Главой партии указан нардеп Вадим Рабинович, главой политсовета – лидер "Украинского выбора" и глава политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук. Бойко в перечне руководителей этой партии на сайте реестра нет. 

Бойко не включили в руководство Оппозиционной платформы-За жизнь, - СМИ 01

В 2014 году Бойко прошел в Верховную Раду по спискам Оппозиционного блока. В конце 2018 года он пошел на объединение с партией Рабиновича "За жизнь" и был исключен из фракции Оппозиционного блока.

"В "Платформе" он тоже никто. Это уже факт. Его выгнали из Оппоблока за предательство интересов избирателей. Потому что он шел от промышленных регионов, обещал защищать промышленность. Ничего не сделал, убежал в Оппоплатформу. Сегодня журналисты опубликовали реестр Министерства юстиции. Его нет в учредителях Оппоплатформы. Политическое мошенничество всегда заканчивается одинаково: полным политическим дефолтом. Единственным кандидатом, который представляет Оппозиционный блок, является Александр Вилкул", – заявил в комментарии "Сегодня" глава политсовета "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Борис Колесников.

Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года. 12 февраля в ЦИК поступило заявление Бойко о лишении Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе. В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3114333
 
 
 Топ комментарии
 
Какая невыносимо омерзительная рожа.
Прямо вся мерзость жопоблоковца на ней аж написана... (и накакана...)

Бойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ - Цензор.НЕТ 3357
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Ну шо там слышно за вышки Бойко Югик гутарить,шо всё нормалёк... Бойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ - Цензор.НЕТ 7536
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зато у него есть (были) именные вышки...вот!
(если бы это только были вышки.... другого формата...с макраме для шеи)
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Если кремль её забраковал то у "зажиття" просто нет другого выхода.
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Какая невыносимо омерзительная рожа.
Прямо вся мерзость жопоблоковца на ней аж написана... (и накакана...)

Бойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ - Цензор.НЕТ 3357
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зато у него есть (были) именные вышки...вот!
(если бы это только были вышки.... другого формата...с макраме для шеи)
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А по мне---так Ален Делон---но только тот, что пьёт одеколон!
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Ален Делон курильщика, так сказать. И по-французски не говорит...
Вот только эта сволочь на самом деле не только двойной бурбон пьёт, но и более дорогие алкоголи.
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Та пусть пьёт. Я и сам иногда с пенсии в первый день когда вроде много могу *Кампари* купить-гахнуть. Есть одна тема по Юрику---вроде верная, а там иди знай. Слыхал где то по тв что у него 6 детей. Тут не отнять. У весов всегда две чаши.
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вы слишком категоричны - нормальная кацапская.
там других нет....
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Ну шо там слышно за вышки Бойко Югик гутарить,шо всё нормалёк...
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дрейфуют в направлении Сейшел , не всё жизнь в прокурорах ходить
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Партия регионов вообще растворилась.Таки витя януковыи был еще и талантливым организатором.
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Партія Ригіонів змінила назву на БПП,а організатор зараз сидить на золотому унітазі Янука.
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Він у союзі самовисуванців,разом з Петрусем))
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ну, он хоть не в пример худее отдельных кабанчиков и сала в нем на центнер или полтора меньше, да и печень поздоровее будет, а цвет лица вообще нив какое сравнение не идет
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его другие с нездоровым цветом лица и бальной печенью скушают или надкусят
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У нього інша платформа "За - ☠️"..
😇
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Эх Юрик! Ну не мог не знать с кем связался. С прохиндеем и ворюгой брежневским вадиком-гадиком! Завели тебя за баню, за твои же бабки----дальше по схеме. Вбейте в поиск в Ютюбе за Рабиновича за 1978-79года, Как бабушку Валю Гризодубову на линолеум раскрутил мастерок из РСу. Да 14 рокив потом по совокупности словил. Поэма!
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ни чего личного, он просто не чистый "ариец", по этому его и не включили, порода превыше всего! хотя у них национальность считается по матери Бойка не включили до керівництва "Опозиційної платформи - За життя", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3288
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пройдисвіт рабінович найкраща антиреклама яку лише можна уявити, проте тупорилим ригоналам і жопомудрому мертведчуку це не заважає, навіть личить. це добре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойко не включили в руководство "Оппозиционной платформы-За жизнь", - СМИ
 
 
 
 
 
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