 Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина

Указ о награждении Жванецкого орденом был опубликован сегодня, 28 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
В документе говорится, что Жванецкий награждается орденом "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".
В марте у артиста запланированы два концерта в Киеве и Одессе. Бывший глава одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко потребовал отменить их, написав об этом в Facebook.
"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", – отметил он.
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Активист добавил, что у артиста "есть альтернатива" – Жванецкий может "публично отказаться от награды, объяснив, что агрессия России к Украине неприемлема".
В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.
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Михаил Жванецкий родился в Одессе, живет в РФ, с 1988 года является художественным руководителем Московского театра миниатюр, с 1990-го – президентом Всемирного клуба одесситов. 6 марта артисту исполнится 85 лет.
Пока, что есть только указ.
от нашего тоже награды принимают некоторые и ничего...
Надя таки добре пропіарить Бабушку Йулю і мальчіка Зєлю....
На місці Порошенка, я її б випустив. Через пів дня рейтинги Зєлі були б в сраці
Або він Одесит з Старо - Портофранківської, або московський гастабайтер.
😜
от'*******отстаньте вьі уже от Украиньі...
Пішла мода на артиклі "the якась херня" - the Бабель, the Village, Зе команда.
Крєпосниє шукають собі нових білих сагібів.
Лучше будем бороться с актерами и писателями! Да так шоб камня на камне от этих вражин не осталось! И главное шо вызовем полное поощрение этой борьбы ворами и казнокрадами. Почему? Да потому это классическая операция перевода внимания общества от реальных проблем, к выдуманным. Пусть чубы летят! Народ бесится.
А воры и казнокрады будут спокойно дальше врать и воровать лишая Страну и Народ будущего. При этом довольно потирая потные ручонки и во всю насмехаясь над холопами которые во всю борются не с ними, а с артистами.
Может опомнитесь? Научитесь видеть настоящие проблемы?
...
Михаил Маньевич, ми ждём от вас таки поступка, об который потом стыд не заставит нас краснеть. Я хоть не гаон и не меламед, но вам скажу такое, шо сам Ицхак Абарбанель и цадик Нахман не сказали бы за меня как за шлимазла:
Солнце отдыхает ночью, Луна днём, еврей в шаббат, но путин - всегда *****
Михал Михалыч всегда был за нас. Он - то чем должна гордится Украина!
Вышивата обосрала уже евровидение, так этого мало... надо говном измазать себя полностью! Шобы пугать людей и себя самих...
миротворец и срывать потом их концерты ??? А Жванецкий медальку то принял ???
а пока рано.
Жванецкий не был замечен в особом лизании кремляди и в какой-то подлости по отношению к Украине, писем в поддержку преступной политики пуйла не подписывал.
кремлядь хочет всех замарать. пока нужно посмотреть не реакцию.
не думаю, что нужно сейчас гнать на Жванецкого прямо таки сейчас.
Колорады ", вас будут тоже травить .
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Зал врубился в чём дело И ТУПО МОЛЧАЛ.
Михал Михалыч развернулся и в тишине ушёл со сцены.