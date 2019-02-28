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Все про:Путин (24626) шоу-бизнес (91) артисты (191) Жванецкий (4) Стерненко (50)

 Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина

Бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко потребовал отменить запланированные в Одессе и Киеве российского сатирика Михаила Жванецкого, которого Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством".

Указ о награждении Жванецкого орденом был опубликован сегодня, 28 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

В документе говорится, что Жванецкий награждается орденом "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

В марте у артиста запланированы два концерта в Киеве и Одессе. Бывший глава одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко потребовал отменить их, написав об этом в Facebook.

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", – отметил он.

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Активист добавил, что у артиста "есть альтернатива" – Жванецкий может "публично отказаться от награды, объяснив, что агрессия России к Украине неприемлема".

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

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Михаил Жванецкий родился в Одессе, живет в РФ, с 1988 года является художественным руководителем Московского театра миниатюр, с 1990-го – президентом Всемирного клуба одесситов. 6 марта артисту исполнится 85 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3114332
 
   
 Топ комментарии
 
Легендарный сатирик Михаил Жванецкий считает, что украинцы оказались сильнее россиян.Его комментарий о событиях в Украине опубликован на странице Евромайдана в Facebook.Жванецкий считает украинцев сильной нацией, которая смогла прогнать воров с их должностей."Это не исключает того, что могут прийти новые, но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор", - подчеркнул сатирик.А "закомплексованное российское большинство", по его словам, оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем, что "они все там бандеровцы и фашисты".
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Вот Жванецкого не трогайте! Я его помню, сколько себя помню. И НЕ помню, чтоб он хоть раз слово плохое в адрес Украины сказал. Пусть его йюмор не всем заходит, но и не ублюдок он.
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Насколько я помню Жванецкий очень тяжело переживал события в Украине . Его позиция была однозначно против российской агресси.. пусть прежде чем что то делать - сначала поинтересуются активисты
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Гнать падлюку! Активисты призывают сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 8133
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А Жванецкий разве согласился ету награду принять?
Пока, что есть только указ.
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...пуйло пріходіт і уходіт - но кушать хочєцца всєгда
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Легендарный сатирик Михаил Жванецкий считает, что украинцы оказались сильнее россиян.Его комментарий о событиях в Украине опубликован на странице Евромайдана в Facebook.Жванецкий считает украинцев сильной нацией, которая смогла прогнать воров с их должностей."Это не исключает того, что могут прийти новые, но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор", - подчеркнул сатирик.А "закомплексованное российское большинство", по его словам, оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем, что "они все там бандеровцы и фашисты".
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не трогайте Жванецкого !!!
от нашего тоже награды принимают некоторые и ничего...
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Ваш на Рублевке шапки нафталином пересьіпает...
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то попрошенку теж треба забороняти виступи.. бо він нагородив званням героя Савченко
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От якраз пора «випускать Берлагу»
Надя таки добре пропіарить Бабушку Йулю і мальчіка Зєлю....
На місці Порошенка, я її б випустив. Через пів дня рейтинги Зєлі були б в сраці
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а попрошенко вже має право з в"язниць випускати? не забагато на себе бере?
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Та тут як почитаєш Цензор, та виходить Порошенко відповідає і винуватий за все..
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Тепер все залежить від Михайла Михайловича.
Або він Одесит з Старо - Портофранківської, або московський гастабайтер.
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Нехай тоді і Стерненко повєдає нам за які гроші він існує, і чий все- таки був ніж.
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+++++ Вы слишком много от обычного титухана хотите
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Хм.. а активисты не хотят сорвать выступление Порошенко в Украине?!? оно за 5 лет уже всех уморило Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 9246
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Ты за всех не расписывайся.
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я за всех Нас , вас порохоботов еще и обоссать могу..хочешь?
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Он прав, каждый второй хочет лично повесить Порошенко. Но не мешало бы сорвать концерт кучерявого Торта.
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втім, це може бути й прорахована атака на його репутацію: "марудне діло ювілей..."
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это то, который ножичком двоих порезал и ему за это ничего не було? редкостный экземпляр для занесения в красную книгу
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Шо, Мих Мих тож попался? Не, старый мудрый еврей - сам себе на уме, а его сатира - уникальна.
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Жванецкий весь советский,а советский и российский это два сапога пара, старик мотался по Московии с её колониями,а теперь там надоел и решил приехать к нам и рассказать какие руськи тупые и как много принимают Боярки,мы украинцы давно знаем что оно такое руськи Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 7983
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Жванецкий в марте каждого года приезжает в Одессу с концертом и дай бог не последний.Активистов которые попытаются сорвать концерт будет ждать вся Одесса с асфальтоукладчиками.
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Скоро будут пускать любое г...но, главное чтоб против ***** было. Этим теперь определяется уровень.
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А может лучше ********** стерненко куда нибудь сорвать.
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Вот Жванецкого не трогайте! Я его помню, сколько себя помню. И НЕ помню, чтоб он хоть раз слово плохое в адрес Украины сказал. Пусть его йюмор не всем заходит, но и не ублюдок он.
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Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 8662Мне больше Брежнев нравился.когда на съездах о хорошей жизни рассказывал, у меня даже стул нормальный стал .ну не такой жид коватый Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 1871
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Я помню когда Жванецкий подыгрывал коммунистам и КГБшникам,а об Украине и украинских диссидентах не вспоминал и не шутил про них
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Жванецкий-антисемит! Сегодня он сделал , для пропаганды антисемитизма , больше чем можно простить!
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Не обращайте внимания, это у товарисча легкое весеннее обострение
😜
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Похоже, что в Украине скоро не останется культуры как таковой. Только вышиванка и выяснения кто там самый патриотистый патриот, а кто прогнулся под агрессора.
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Там еще нет на голову пришибленных "актывистив", которые множатся в геометрической прогрессии с каждым днем и ничего кроме как метания гавном не способны.
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Ну от'******* отстаньте вьі уже от Украиньі...
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Да нет, уважаемый. Просто времена Сердючки и поплавщины в украинской культуре медленно, но уверенно проходят. На смену шароварщине и хуторянству идет европейский уровень в том числе и в фолк культуре.
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Да, "движение в европу", вот это всё... слышали уже, слышали.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 11 часов назад

Пішла мода на артиклі "the якась херня" - the Бабель, the Village, Зе команда.
Крєпосниє шукають собі нових білих сагібів.
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Мистер Лютый, как вы можете охарактеризовать творчество и потенциал победительницы нацотбора на Евровидение? И как "это" вообще можно было выбрать!?
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Только что обосрались с Евровиденьем. Кацапские братаны сдохнут, но постараются что б Лазарев выиграл. Тогда и в 2020 не поедем. Возможно! Теперь Михал Михалыч на очереди. Ему 85 лет. Слушал ещё с 1975г. Человек уникальный, время слышит, очень тонко тролит убогих, зацикленных, кусает очень не больно---но след укуса не смоешь. Не стоит позорится. В той стране ордена дают ведрами---тем самым привязывая и выкручивая руки. Выше надо и как давно сказал Жванецкий:*Тщетильней надо---тщетильней!*.
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Да нам бьі в НАТО в первую очередь вьіступить. Вот после і поспівємо...
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ізраїльської совковатоти чисельно менше, аніж нашої - і тепер наша малоросєйщіна не зможе голосувати за ахкакіхрусссскіх пєвцов
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Ну правильно. Зачем бороться с ворами и казнокрадами? Опасно это. Вон случай с Ганзюк тому пример.

Лучше будем бороться с актерами и писателями! Да так шоб камня на камне от этих вражин не осталось! И главное шо вызовем полное поощрение этой борьбы ворами и казнокрадами. Почему? Да потому это классическая операция перевода внимания общества от реальных проблем, к выдуманным. Пусть чубы летят! Народ бесится.

А воры и казнокрады будут спокойно дальше врать и воровать лишая Страну и Народ будущего. При этом довольно потирая потные ручонки и во всю насмехаясь над холопами которые во всю борются не с ними, а с артистами.

Может опомнитесь? Научитесь видеть настоящие проблемы?
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Насколько я помню Жванецкий очень тяжело переживал события в Украине . Его позиция была однозначно против российской агресси.. пусть прежде чем что то делать - сначала поинтересуются активисты
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То не активисты, а вредители. Жванецкий не поддержал оккупацию Крыма. Запрет на гастроли кроме злорадства Путлера, ни какой пользы Украине не принесет
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Унылое совковое говно, нечего ему делать в Украине.
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Губка Боб это сказал)))) Стране нужны были герои, пи..а рожала дураков)))
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Тебя родила ватная жопа......
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не бывают,а как правило...особенно если активничают за проплаченное бабло Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 8548
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Реклама двигатель прогресса(с) есчё антиафиши развесить нужно.
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Хорошо хаять человека находясь в свободной стране. Вспомните, как расправляется с неугодными путинский режим. Вспомните, как травили Макаревича за его антивоенные высказывания. А ведь Жванецкому через неделю 85 лет. Очень трудно в таком возрасте идти против ветра. К тому же звания Народного артиста Украины его ни кто не лишал
Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 3089
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На мою думку Жванецький заслужив напевне нагороди від кацапстану. І не Жванецького вина, що цю нагороду йому вручав ху*ло, бо іншого президента на кацапії останніх 19 років просто немає. Уявімо ситуацію: людина під час пожежі рятує іншу людину. Її вирішено цілком заслужено !!!! нагородити скажімо відзнакою "За отвагу на пожарє". Та вручати нагороду має діючий президент, який не міняється 19 років. Так, той самий ху*ло. Як ви вважаєте, герой не повинен приймати ЗАСЛУЖЕНУ нагороду? Тут важливо інше - деяґкі наші респектабельні українські громадяни ордена від ху*ла не отримували, але дупу йому встигли полизати знатно, як і розказати про "мир, дружбу і наміри домовитись". І Крим російським визнавали, бо якщо не явно російським, то принаймні не українським. І нічого, живуть на дві країни, гастролюють і там, і там і навіть участь у національному відборі на Євробачення беруть. Треба бути чесними з людьми. І робити по совісті. Жванецький своїй колишній Батьківщині точно не ворог.
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Маячня якась...Жванецький визнає Крим українським - цього достаньо щоб зрозуміти його позицію. Можливо Ху*ло, цей сраний кдб-ник, спецом це зробив і цю новину ще потрібно перевірити на правду!
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Активист добавил, что у артиста "есть альтернатива" - Жванецкий может "публично отказаться от награды, объяснив, что агрессия России к Украине неприемлема".

...
Михаил Маньевич, ми ждём от вас таки поступка, об который потом стыд не заставит нас краснеть. Я хоть не гаон и не меламед, но вам скажу такое, шо сам Ицхак Абарбанель и цадик Нахман не сказали бы за меня как за шлимазла:
Солнце отдыхает ночью, Луна днём, еврей в шаббат, но путин - всегда *****
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Жванецкий сам себе шутит, сам смеётся и обтекает слюной.....уровень шуток не далеко ушел от голимого аншлага.
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Скорее твой моск среднестатичного быдларя не дорос.
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Иди мимо, совковая субстанция.
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Шо это за дурня?
Михал Михалыч всегда был за нас. Он - то чем должна гордится Украина!
Вышивата обосрала уже евровидение, так этого мало... надо говном измазать себя полностью! Шобы пугать людей и себя самих...
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Ж2 конечно, но свой вклад в культуру он наверное все таки внес!
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жванецкий эта таже маруф- поющие трусы. Ватник. ***** таких, ибо плодят себе подобных своим присутствием здесь.
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Умоляю, не делайте дедушке нервы, ему почти 85, один из немногих, кто поддерживает Украину за поребриком
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В таком возрасте и на территории Параши могут поддерживать Украину только самоубийцы,на самогубця вiн не схожАктивист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 8165
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А если ***** свихнется совсем и наградит Макареича и Земфиру, то их всех в
миротворец и срывать потом их концерты ??? А Жванецкий медальку то принял ???
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В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали УкраинуИсточник: https://censor.net.ua/n3114332 - в Стерненка , для акцій протесту , інших приводів не знайшлося ?
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Знаю кто такой Жванецкий,а вот кто такой Стерненко без понятия .Развелось этих Швондеров активистов,бездарей шатающихся .
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рано поднимать кипиш. когда он примет орден с рук Сцарька, тогда и посмотрим.
а пока рано.

Жванецкий не был замечен в особом лизании кремляди и в какой-то подлости по отношению к Украине, писем в поддержку преступной политики пуйла не подписывал.


кремлядь хочет всех замарать. пока нужно посмотреть не реакцию.
не думаю, что нужно сейчас гнать на Жванецкого прямо таки сейчас.
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схоже на звичайну провокацію кремляді - якщо Жванецький орден не прийме - на нього нацькують всіх собак в РФії , якщо прийме - будуть гавкати наші вітчизняні вишиватники ... тупик
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Бряцкая забота "старшего" брята .. Млять ,, Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 596 слов не хватает ..."
Колорады ", вас будут тоже травить .

Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 5829 .
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Ну, там у них четкая программа: «Больше не повторим ошибок прошлого. Бєндеровцев добьєм, остальньіх будем лечіть от русофобіі»...
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Активистам не мешало бы провести "инвентаризацию" своих членов на наличие мозгов, похоже среди них есть не совсем адекватные.
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просто більшість з них таких - на підсосі в СБУ(ФСБ)
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Жванецкий - сын Украины и настоящий Одессит. За Жванецкого Стерненко порву, покалечу и вообще этот Стерненко чем занимается??? Говорят в твиторе, что контрабасом и криманиалом разным занимается и карсиво живет, рыволюционер херов
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Райкин 1967 года точно так шутил за Америку и НАТО Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина - Цензор.НЕТ 3883
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Все идет к тому, что в Украине останутся такие "стерненки", а культуры не будет.
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Пару лет назад Жванецкий в росии показал сценку, где высмеивал ОДЕБИЛИВАНИЕ росийскими СМИ росиян.
Зал врубился в чём дело И ТУПО МОЛЧАЛ.
Михал Михалыч развернулся и в тишине ушёл со сцены.
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В последние годы из за таких как Стернеко слово активист стало синонимом слова *******.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина
 
 
 
 
 
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