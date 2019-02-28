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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировал уже 399 официальных международных наблюдателей на выборах президента

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 28 февраля 2019 года зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, в ходе сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 26 - отВсемирного Конгресса Украинцев, 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 1 - от Республики Молдова.

"Таким образом, по состоянию на 28 февраля 2019 года комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала уже 357 международных наблюдателей

Кроме того, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 10 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на сумму 54 млн 6 тыс. 776 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах президента зарегистрировано 226 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3114331
 
 
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и среди них, как пить дать, присутствует 99% скрытых агентов кремля, чтобы сорвать выборы
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А ти не пий і не давай собі в очко! Воно якось і попустить!
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шо, опыт -сын ошибок трудных? ЦИК зарегистрировал уже 399 официальных международных наблюдателей на выборах президента - Цензор.НЕТ 6312
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировал уже 399 официальных международных наблюдателей на выборах президента
 
 
 
 
 
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