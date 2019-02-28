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Все про:Киев (17232) Госпродпотребслужба (127) ботулизм (16)

 Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете

В Киеве госпитализирован мужчина с диагнозом ботулизм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления, а именно: шпрот горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения приобретенных в одном из столичных супермаркетов", - говорится в сообщении.

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25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4, где был введен ботулинический гепатогенный антитоксин. Кроме потерпевшего, продукты употребляли еще 2 человека.

Специалистами Госпродпотребслужбы начата проверка магазина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114330
 
 
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Неужели множество случаев ботулизма в Украине ничего не учит.Дураков надо бить по голове.что бы что то дошло.
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Какое множество и чего? Или сейчас люди рыбой обжираются! Или ты, просто стандартную фразу выдал? Я не уверен, что это правда.
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в кыйиеве работают спецы по изготовлению копченой рыбки
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Давити, та давити, тракрорами i ногами
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Любив мужик рибку. За вечір три види посмакував.
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В последнее время в Сельпо регулярно готовят рыбу горячего копчения. Это скоропортящийся продукт, потому опасен в отсутствии реального санитарного контроля
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опять 25, информативность новости практически нулевая. вся страна, прежде всего, хочет знать название супермаркета. а цензор, как всегда, только дразнит - в одном из супермаркетов, один из мужчин отравился одной из рыб и был доставлен в одну из больниц...уже бесит такая подача информации.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете
 
 
 
 
 
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