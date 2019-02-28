 Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления, а именно: шпрот горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения приобретенных в одном из столичных супермаркетов", - говорится в сообщении.

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25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4, где был введен ботулинический гепатогенный антитоксин. Кроме потерпевшего, продукты употребляли еще 2 человека.

Специалистами Госпродпотребслужбы начата проверка магазина.

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