 Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном "Центром противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде. Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением", – утверждают эксперты ЦПК.

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"Проще говоря, прокурор будет обязан предоставить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", – сказано в заявлении.

При этом Уголовно-процессуальный кодекс не дает следователю полномочий для того, чтобы, доказывая вину по одной статье, одновременно доказать невиновность по еще двум, утверждают антикоррупционеры.

"Законопроект Президента ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Януковича 2011 года. Именно тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение", – говорится в заявлении.

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В ЦПК считают, что если Рада примет президентский законопроект, чиновников невозможно будет привлечь к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами.

"Повторная криминализация незаконного обогащения также не позволит привлечь к ответственности 65 лиц, в отношении которых сейчас есть соответствующие производства в Национальном антикоррупционном бюро. Эти дела в любом случае будут закрыты, а доказательства – уничтожены", – подчеркивают в ЦПК.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

28 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, авторства президента Петра Порошенко.