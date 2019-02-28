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 Политика Украины
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Все про:ВР (22678) законопроект (2017) Порошенко (16462) ЦПК (15) незаконное обогащение (1)

 Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК

Законопроект Порошенко является абсурдным: прежде чем привлечь чиновника к ответственности, следователю нужно будет доказать, что он не брал взяток, а это невозможно с точки зрения закона.

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном "Центром противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде. Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением", – утверждают эксперты ЦПК.

Читайте на Цензор.НЕТ: "В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

"Проще говоря, прокурор будет обязан предоставить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", – сказано в заявлении.

При этом Уголовно-процессуальный кодекс не дает следователю полномочий для того, чтобы, доказывая вину по одной статье, одновременно доказать невиновность по еще двум, утверждают антикоррупционеры.

"Законопроект Президента ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Януковича 2011 года. Именно тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение", – говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: На кону не просто безвиз, а поддержка Украины: может возникнуть кризис доверия, - Климкин о решении КС по незаконному обогащению

В ЦПК считают, что если Рада примет президентский законопроект, чиновников невозможно будет привлечь к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами.

"Повторная криминализация незаконного обогащения также не позволит привлечь к ответственности 65 лиц, в отношении которых сейчас есть соответствующие производства в Национальном антикоррупционном бюро. Эти дела в любом случае будут закрыты, а доказательства – уничтожены", – подчеркивают в ЦПК.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

28 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, авторства президента Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114329
 
   
 Топ комментарии
 
Да и сам петя уже хуже овоща и во многом его переплюнул,так что ничего удивительного.
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Так да. не тільки ці закони. Взагалі цей недопіп гірше яника.
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Да и сам петя уже хуже овоща и во многом его переплюнул,так что ничего удивительного.
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Так конечно, слепили за 1 день, а тут нужна серьёзная работа с привлечением экспертов( желательно западных).
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подточил, и не комар, а нос брехливого кудрявого пиннокио
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Ну а что вы, собственно, хотели?
Честных - отсечь!
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Так да. не тільки ці закони. Взагалі цей недопіп гірше яника.
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не гірший і не кращій - така ж сама маріонетка олігархів
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Треба змінювати усю систему влади, зміна законів тут вже не допоможе...
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"Развели как катят"- вже й руки потирають
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Та-а-к. А что на это нам прокудахтают с запетинской жёрдочки?
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Так ні чого дивного,Хряк 2,гірший за Хряка1.Навіть шапки краде не пижикові,а в"язані,прилюдно))
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- Здравствуйте, тут живёт вдова Рошенко?
- Не несите чушь, не вдова, а жена!
- . Сёма, заноси чушь.....…
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лайкну пожалуй...а шо с рошенко то?вчера вроде был на форуме
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это не тот Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3651..
ЧУ́ШКА

1.

То же, что поросёнок.

2.

Морда свиньи.
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вот ты прикалываешься а у вдовы,тьфу ты,подруги его может сердце ёкнуло Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4340
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А как англичане реализовали на практике борьбу с неподтверждёнными доходами пришлых личностей. Писали же, что раз не можешь подтвердить законность получения обнаруженных у тебя сумм - отобрать! А у нас если обнаружили сомнительные суммы, то видите ли действует презумпция невиновности!
Т.е. презумпция невиновности не действует в Англии?
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Та петя ж объяснил: мы идём своим путём.
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Петя шо сам написал закон, сам утвердил и сам подписал?
Это в ху*лостане канает - шо царь ляпнул то и будет.
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Шаловливые ручки по прежнему ШАЛЯТ. 😂😅😂
ВЫБЕРИТЕ МЕНЯ МОИ ВЕРНЫЕ ПЛЕБЕИ И БУДЕМ ЖИТЬ ЕЩЁ НОВЕЕ ЧЕМ ,,ПО НОВОМУ". 😂😅😂
,,любимый" президент уже и напрягаться нехочет в своём стёбе приняли-отменили... 😂😅😂
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Так понятно, мало того что делали в спешке так и еще со скрытыми изьянами, чтоб если что опять его отменить через время.
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Ну теперь заживём ,алилуя .Славься Петр Алексеевич.
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ЦПК разжигает кипишь на пустом месте!
В Законе указано: "за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
" -
это обычная формулировка при отказе возбуждения уголовного дела по данной статье.
Ничего доказывать не надо, надо только ОТСУТСТВИЕ у следователя ФАКТОВ и ПРИЗНАКОВ такого преступления.
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Так, же - бессмысленный кипишь из-за 65 лиц.
Никто не может запретить открывать хоть ТЫСЯЧУ дел по одному и тому-же преступлению и закрывать их!
ЦПК передергивает и врет:
Нельзя возбуждать дела и преследования по делам, по которым уже есть решение суда!
А по тем делам, которые находяться в производстве следствия - сколько угодно!
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не уж то шабуня подал голос с унитазом в руках Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7712
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кто бы сомневался ... гидрант коррупции и её идейный вдохновитель
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та то понятно,шо цпк хочет янычарский протянуть...
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так там вроде блондинка Шабуня кукарекает грантоед херов
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цікаво - що ви обидва будете кукурікати через місяць , коли Пеця буде тікати з манатками ? Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5926
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вот этот закон не даст второго срока пороху.... на фига это надо было делать именно сейчас, перед выборами? вы самоубийца порошенко!
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тому що вибори і кандидати наввипередки поспішають пропіаритися на цих законодавчих ініціативах. Порошенко і Тимошенко подали свої законопроекти одночасно - вже на наступний (!) день після винесення КС рішенням про неконституційність попеднього закону. От вони і поспішають кожен. Звісно, що за одну ніч нормально виписати такий закон, узгодити його, пройти юридичні експертизи неможливо. Про яку якість поданих законопроектів мова, коли їх на коліні наспіх за ніч зклепали. Але ж вибори! Хто перший!
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Хотели от барыги-наперсточника хороший закон? Конечно хороший для барыг, таких, как сам! Пока Пэтя живой, ВСЕГДА будет разводить всех, как котят!........
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так внесите поправку в этот закон, делайте что то. Сидят 450 дармоедов и вякают.
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Всё,, куда суёт нос Петя, не работает , достаточно вспомнить создание спец-прокуратуры, спец-суда, аудита и т.д .... во всех этих случаях не обошлось без Петиной "помощи"
Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 771

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тока вот через месяц карета все равно превратится в тыкву
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поддержи гаранта, сними шапку с ближнего своего!!
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Кто то сомневался что мальдивский выпердыш уйдет бросив на произвол своих подельников?
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тепер вони перші намагаються його позбутися - наввипередки бігають ! ..))
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Ну вы прям как дети...
Шо, хряк против себя самого будет закон придумывать!
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Теперь не видать Пэце денег МВФ и Всемирного банка.Ну и славненько,меньше отдавать придется.Да и Пэця быстрее сдрыснет.
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Закон назьівается "А не на#***** ли нам всех еще раз"
Ето уже не диагноз, єто уже клиника.
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А что еще может заявить Центр противодействия коррупции во главе с Шабуниным... Поданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8719
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоданный Порошенко законопроект о незаконном обогащении - хуже, чем принятый при Януковиче, - ЦПК
 
 
 
 
 
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