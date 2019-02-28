 Деревянко ведет сбор подписей депутатов за импичмент президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга в парламенте.
Он возмутился тем, что депутаты решили дать возможность расследовать преступления Порошенко старой ВСК, которая полностью подконтрольна БПП.
"ВСК не должен руководить депутат от Блока Петра Порошенко, который расследует факты преступлений заводов Петра Порошенко, чиновников и должностных лиц, которых назначает Петр Порошенко, и возможно сам Петр Порошенко имеет к этому отношение", - сказал Деревянко.
По словам Деревянко, объективное и беспристрастное расследование возможно лишь если будет собрано 226 подписей - тогда состоится голосование в ВРУ и будет создана специальная временная следственная комиссия со специальными прокурорами и специальными следователями.
Деревянко напомнил, что еще в прошлом году он начал сбор подписей под соответствующим постановлением.
"В прошлом году мы начали собирать подписи, чтобы это расследование началось. Это ст. 111 Конституции. По состоянию на сейчас 69 подписей народных депутатов уже есть", - подчеркнул Деревянко.
"ВРУ - это единственный орган, который имеет право по Конституции осуществлять такое расследование. Ни прокуратура, ни НАБУ, ни СБУ не имеют права расследовать преступления, которые касаются непосредственно президента Порошенко или иного президента", - отметил он.
Деревянко убежден, что украинский парламент должен сказать свое слово, когда появляется информация не только о возможной коррупции, но и касается возможной государственной измены высших должностных лиц.
Кроме того, Деревянко подчеркнул, что информация по преступления в окружении Порошенко очень сильно деморализует военных и всех украинцев.
"Украинцы ждали не того, что сейчас проголосовали", - подытожил он.
Деревянко также призвал всех народных депутатов поддержать законопроект об импичменте №7248, который уже дважды не вносится в повестку дня.
Напомним, 28 февраля, Верховная Рада поддержала постановление о безотлагательном расследования фактов, обнародованных в СМИ, о злоупотреблениях в ГК "Укроборонпром".
Отметим, что в данный момент в Украине нет закона об импичменте.
І мені їх не жалко.....
Сергей Мельничук
1 ч. ·
Мені було мабуть роки три, чи шо. Ми жили в гуртожитку біля Львівської площі. Там зараз, здається якийсь комітет ВР.
Так вот. Там в тому будинку широкі і довгі калідори. Так як дитячих майданчиків поруч не було, ми - дітвора, тусувалися саме по тих калідорах. Шо там тіки не робилося. І гонки на лісапедах, і квач, і хованки. Та всьо шо хоч. Все те саме, шо робили діти ранніх 90-х, тіки на калідорі.
Одного разу, ми з якимсь іншим пацаном, по нєсознанкє, натхненні сценою з фільму, кажись, «Обладунок бога», де Джекі Чан, на крутому спорткарі рішив піти на іншу тачку в лобову, устроіли дуель. Тіпа, хто перший засцяв.
Встали ми значить по різні кінці калідора. Нам дали старт і прєісполнєні смєлості ми рінулісь назустріч. Так як ми були оба пацани ровні, оба і не засцяли. Собствєнно, сталося неізбєжне. Я, будучи нижчим на півголови, лобом розквасив другому дуелянту носа і заробив у відповідь шишак.
Я це до чого. Читаю я вот еті всі новини і чітко розумію, що переможців не буде. А буде так як на калідорі общяги біля Львівської площі. Сначала смєлость, вдохновєніє і задор, а потом соплі і сльози.
видання "Веселка"
перед выборами загавкал:D
cамое что интересное,как они все на Пороха прут...юлька/зеля/грыч/cадовый/ляшко.
походу знают реальный рейтинг Пороха
вот и бесятся!
https://i.ytimg.com/vi/lTdl0fupMUI/maxresdefault.jpg
Несмотря на то, что специального закона об импичменте нет, упомянутая процедура достаточно четко прописана в Конституции. Поэтому, несмотря на то, что Конституция является законом прямого действия, конституционной нормы вполне достаточно для реализации импичмента.
Право Верховной Рады отстранить президента от должности в порядке импичмента предусмотрено пунктом 10 статьи 85 Конституции. Статьей 111 регламентирована сама эта процедура. Никаких временных или других ограничений применение процедуры импичмента Конституцией не предусмотрено. Поэтому, несмотря на то, что до президентских выборов всего месяц - Верховная Рада вполне способна пройти все этапы, которые предусмотрены статьей 111 Конституции.
коррупционные деяния Петра Порошенко достигли такого масштаба, а факты его государственной измены настолько очевидны, что добровольно, по результатам выборов, он не может уйти с должности. Следующий президент будет вынужден инициировать расследование и коррупции, и государственной измены. И сейчас у Петра Порошенко есть простой и понятный, как приговор, выбор: он или выиграет выборы (всеми законными и незаконными способами), или подвергается неизбежному следствию, суду и заключению. Незаконных методов у него намного больше чем законных. Однако и мотивации нарушать закон Петру Порошенко хватает.
Несмотря на то, что возможностей применить административный ресурс у президента достаточно, учитывая и возможности манипулирования массовыми общественно-политическими настроениями - перспектива того, что Петр Порошенко останется на посту и на второй срок является достаточно реальной. Но он опасен на должности президента.
Экономика в стагнации; развитие оборонной промышленности искусственно тормозится; страну ежегодно покидают миллионы молодых людей; капитуляция перед врагом, которая называется «Минскими договоренностями» - очевидна. Еще пять лет президентства Петра Порошенко наша страна не выдержит. Он на пару с Виктором Медведчуком и другими коллаборационистами продолжат кроить и в конце концов уничтожат Украины.
Соответственно, принимая во внимание приведенные факторы - мотивацию Петра Порошенко и неизбежность масштабных фальсификаций - надеяться на выборы, на то, что 31 марта Украина наконец сбросит кремлевского агента с поста президента, - ужасный самообман. В «каруселях», манипуляциях, подарки, голосовании «мертвых душ», порче бюллетеней, переписывании протоколов - наша «политическая элита» даст фору кому угодно. Поэтому на выборы - никаких надежд.
- Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
Следующим является фактор Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором). Владимиру Путину нет смысла жертвовать пешкой, которая стала ферзем, чтобы вести в ферзи другую свою пешку. Путин - союзник Порошенко. В случае начала массовых акций протеста в поствыборный период - обострение ситуации на линии фронта неизбежно. А значит, неизбежно и введение военного положения в Украине. Эта мера станет инструментом Петра Порошенко в обуздании протестных настроений. И каждый патриотически настроенный гражданин Украины, осознав продолжение российской агрессии, откажется от участия в протестах для противостояния оккупантам. Итак, допустить победу Порошенко на выборах, надеясь на победу в дальнейшей революции, - это ошибочная стратегия. Его надо останавливать сейчас. Петра Порошенко надо отстранять от власти сейчас. Потому что власть будет использована им с целью покорения Украины воле Кремля и с целью подавления всех протестных настроений.
https://goo.gl/jqw3i8