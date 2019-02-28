 Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.
Братущак оттметил: "Сегодня я вернул ZIKу свое журналистское удостоверение. 15 месяцев я работал в еженедельнике "Детали". И работал бы дальше. Если бы на канал не зашел Порошенко. А за ним - цензура и манипуляции".
Он продолжил: "Из разных источников мне стало известно владелец ZIKу Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом.
Что входило в это сотрудничество? А вот об этом информации не было. Эти договоренности пришлось выявлять на практике. В поле (эфире) проверять, на какую территорию распространяется влияние президентских медийщиков.
Первое, что проявилось - это вот эти спикеры в эфире. В последнее время они стали завсегдатаями Токинг.
Второе - это увеличение трансляций "деятельности" Порошенко. Да-да, трансляции длительных выступлений Порошенко различными информационными телеканалами (здесь можно вспомнить и 5-й и 112-й, и прямой) это часть пакета договоренностей.
Третье, что удалось узнать о сотрудничестве АП с ZIKом, это договоренность, что на канале не будет откровенной "чернухи" по Порошенко. Ранее ее действительно было много. Вспомните ток-шоу Саакашвили, например".
Братущак подчеркнул: "О цензуре я заявил после съезда "Батькивщины", на котором Юлия Тимошенко объявила об участии в президентских выборах. Это событие не было сюжета в новостях. Зато был заказной сюжет, или, как называют подобные материалы, "коммерческий сюжет"...
Дальше о цензуре начали говорить другие журналисты. Не открыто, а так, между своими. Предлагаемые ими темы, в которых БПП или лично Порошенко могли фигурировать в негативных историях, оказывались менее интересными, чем какие либо другие. "Враг" на нашей территории, и с ним уже ничего нельзя сделать. Кто выразит несогласие будет быстро заменен на другое лицо, которое с упорством комсомольцев будет гнуть линию партии в редакции".
"Последнее "интервью" Олега Гладковского - абсолютная манипуляция. Для него даже "говорящую голову" под видом журналиста решили не искать. Чтобы вдруг в прямом эфире не произошло каких-то непредсказуемых моментов. Чтобы лишний раз не пересекаться с журналистами заходил и выходил Гладковский через черный вход", - резюмировал Братущак.
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
произошло без интервью...
5 ч. ·
Я тут знайшов купу дуже цікавих деталей про росіян зі схеми підкупу виборців, в якій фігурують нардепи з фракції Тимошенко - Дубіль та Богдан. Ми в Закритій Зоні не раз досліджували втручання російської церкви в українські справи і використання релігійних організацій спецслужбами РФ.
З'ясувалося, що всі росіяни прибули в Україну на запрошення УПЦ МП, точніше Чернігівського єпархального управління цієї церкви. Зрештою, можна було й не сумніватись, що УПЦ МП використовують для прикриття у найтемніших антиукраїнських справах з Росії. Отже, список інтегрованих в українську виборчу кампанію росіян такий:
1. Ніна Клєбанова, російський політтехнолог, особисто знайома з Тимошенко і Дубілем, була присутня на з'їзді Батьківщини, тісно працює з К. Матвієнком.
2. Анна Остапчук російський політтехнолог, а також, як вона стверджує, - маг, таролог, кабаліст. Цікаво, що це їй не заважає займатися релігійною(!) роботою. Також прибула на запрошення УПЦ МП.
3. Боріс Коновалов - російський політтехнолог, спеціаліст у частині спецтехнологій, займався виборчими компаніями низки депутатів Батьківщини.
4. Сєргєй Лукин, російський політтехнолог, організатор роботи на рівні ряду областей України.
5. Роман Мартін - російський політтехнолог
6. Алєксей Шевченко - російський політтехнолог, працював з 2014 року, але восени 2018 року повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем, займався організацією форумів Тимошенко
7. Алєксандр Корольов, російський політтехнолог, займався агітматеріалами, але повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем.
Майже всі учасники з цієї групи були закинуті з Росії до України в один час - у липні 2014 року. Тобто за місяць до того, як російські окупаційні війська вдерлись на територію Донбасу.
Останнім часом, кажуть, найчастіше росіян, які залишилися в схемі, бачили в офісі народного депутата Валерія Дубіля на вулиці Васильківській у Києві.
А от керівника групи російських політтехнологів Ніну Клебанову сфотографували на тому самому скандальному з'їзді, де висунули Тимошенко. Ще й поруч з людьми у формі українських військових!
Сьогодні в ДБР мали допитувати Валерія Дубіля, але він не прийшов, хоча міг би розповісти про кілька десятків росіян, інтегрованих московським патріархатом в українські вибори. А чим закінчилося попереднє втручання російської церкви в події в Україні, про яке ми в Закритій Зоні не раз розповідали - то Крим і Донбас є яскравими наслідками. І мені важко уявити чим могло би закінчитися втручання агентів, прикритих русскім православієм, тепер.
Раньше мол было много чернухи про Порошенка так єто было класно можно работать а теперь
...есть договоренность, что на канале не будет откровенной "чернухи" по Порошенко
Источник: https://censor.net.ua/n3114326
И все, край, увольняюсь. Они хоть себя слышат?
https://www.youtube.com/watch?v=gIBI2ucSQyo