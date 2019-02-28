 Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.

Братущак оттметил: "Сегодня я вернул ZIKу свое журналистское удостоверение. 15 месяцев я работал в еженедельнике "Детали". И работал бы дальше. Если бы на канал не зашел Порошенко. А за ним - цензура и манипуляции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

Он продолжил: "Из разных источников мне стало известно владелец ZIKу Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом.

Что входило в это сотрудничество? А вот об этом информации не было. Эти договоренности пришлось выявлять на практике. В поле (эфире) проверять, на какую территорию распространяется влияние президентских медийщиков.

Первое, что проявилось - это вот эти спикеры в эфире. В последнее время они стали завсегдатаями Токинг.

Второе - это увеличение трансляций "деятельности" Порошенко. Да-да, трансляции длительных выступлений Порошенко различными информационными телеканалами (здесь можно вспомнить и 5-й и 112-й, и прямой) это часть пакета договоренностей.

Третье, что удалось узнать о сотрудничестве АП с ZIKом, это договоренность, что на канале не будет откровенной "чернухи" по Порошенко. Ранее ее действительно было много. Вспомните ток-шоу Саакашвили, например".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Братущак подчеркнул: "О цензуре я заявил после съезда "Батькивщины", на котором Юлия Тимошенко объявила об участии в президентских выборах. Это событие не было сюжета в новостях. Зато был заказной сюжет, или, как называют подобные материалы, "коммерческий сюжет"...

Дальше о цензуре начали говорить другие журналисты. Не открыто, а так, между своими. Предлагаемые ими темы, в которых БПП или лично Порошенко могли фигурировать в негативных историях, оказывались менее интересными, чем какие либо другие. "Враг" на нашей территории, и с ним уже ничего нельзя сделать. Кто выразит несогласие будет быстро заменен на другое лицо, которое с упорством комсомольцев будет гнуть линию партии в редакции".

"Последнее "интервью" Олега Гладковского - абсолютная манипуляция. Для него даже "говорящую голову" под видом журналиста решили не искать. Чтобы вдруг в прямом эфире не произошло каких-то непредсказуемых моментов. Чтобы лишний раз не пересекаться с журналистами заходил и выходил Гладковский через черный вход", - резюмировал Братущак.

Также читайте: Посадить можно только за контрабанду оружия, а журналисты говорят о запчастях, - СБУ о хищении в оборонном комплексе

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.