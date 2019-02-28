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 Политика Украины, Общество
  2027  35
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Все про:журналистика (2354) цензура (1122) Гладковский (35)

 Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

Журналист Алексей Братущак заявил о том, что он уходит с телеканала ZIK из-за цензуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП. 

Братущак оттметил: "Сегодня я вернул ZIKу свое журналистское удостоверение. 15 месяцев я работал в еженедельнике "Детали". И работал бы дальше. Если бы на канал не зашел Порошенко. А за ним - цензура и манипуляции".

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Он продолжил: "Из разных источников мне стало известно владелец ZIKу Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом.

Что входило в это сотрудничество? А вот об этом информации не было. Эти договоренности пришлось выявлять на практике. В поле (эфире) проверять, на какую территорию распространяется влияние президентских медийщиков.

Первое, что проявилось - это вот эти спикеры в эфире. В последнее время они стали завсегдатаями Токинг.

Второе - это увеличение трансляций "деятельности" Порошенко. Да-да, трансляции длительных выступлений Порошенко различными информационными телеканалами (здесь можно вспомнить и 5-й и 112-й, и прямой) это часть пакета договоренностей.

Третье, что удалось узнать о сотрудничестве АП с ZIKом, это договоренность, что на канале не будет откровенной "чернухи" по Порошенко. Ранее ее действительно было много. Вспомните ток-шоу Саакашвили, например".

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Братущак подчеркнул: "О цензуре я заявил после съезда "Батькивщины", на котором Юлия Тимошенко объявила об участии в президентских выборах. Это событие не было сюжета в новостях. Зато был заказной сюжет, или, как называют подобные материалы, "коммерческий сюжет"...

Дальше о цензуре начали говорить другие журналисты. Не открыто, а так, между своими. Предлагаемые ими темы, в которых БПП или лично Порошенко могли фигурировать в негативных историях, оказывались менее интересными, чем какие либо другие. "Враг" на нашей территории, и с ним уже ничего нельзя сделать. Кто выразит несогласие будет быстро заменен на другое лицо, которое с упорством комсомольцев будет гнуть линию партии в редакции".

"Последнее "интервью" Олега Гладковского - абсолютная манипуляция. Для него даже "говорящую голову" под видом журналиста решили не искать. Чтобы вдруг в прямом эфире не произошло каких-то непредсказуемых моментов. Чтобы лишний раз не пересекаться с журналистами заходил и выходил Гладковский через черный вход", - резюмировал Братущак. 

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3114326
 
 
 Топ комментарии
 
через черный ход...это так популярно в последнее время у... некоторых
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Чувак с такой рожей однозначно должен сидеть в тюрьме,а уж вор Свинарчук и подавно !
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Уже целая популяция заднепроходных вырисовывается. С вожаком-первопроходцем.
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через черный ход...это так популярно в последнее время у... некоторых
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Уже целая популяция заднепроходных вырисовывается. С вожаком-первопроходцем.
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Чувак с такой рожей однозначно должен сидеть в тюрьме,а уж вор Свинарчук и подавно !
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В тюрьме ему по морде чайником а может даже кирпичом.
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Сколько еще вскроется гнойников перед выборами ? Манипуляторы, наперсточники и иллюзионисты - вот цирковой набор нашей избранной и такой продажной власти.
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Ці мордаті "хазяєва жізні" скоро почнуть підриватися на фугасах за ту солдатську кров на якій вони заробляли
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не поделил чёрный нал и решил уйти ну и насрать на прощание
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Коли Президент Порося,то його банда Свинарчуки)))СВИНАРГЕЙТ!!!!!
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черз час окажется, шо и без Гладковского - через два, шо интервью
произошло без интервью...
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Яке ж воно тільки гидке. Б.. ть, ну зоч одну гарну сторону цього організма скажіть мені!!!
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Volodymyr Ariev
Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак - Цензор.НЕТ 7846

5 ч. ·

Я тут знайшов купу дуже цікавих деталей про росіян зі схеми підкупу виборців, в якій фігурують нардепи з фракції Тимошенко - Дубіль та Богдан. Ми в Закритій Зоні не раз досліджували втручання російської церкви в українські справи і використання релігійних організацій спецслужбами РФ.
З'ясувалося, що всі росіяни прибули в Україну на запрошення УПЦ МП, точніше Чернігівського єпархального управління цієї церкви. Зрештою, можна було й не сумніватись, що УПЦ МП використовують для прикриття у найтемніших антиукраїнських справах з Росії. Отже, список інтегрованих в українську виборчу кампанію росіян такий:
1. Ніна Клєбанова, російський політтехнолог, особисто знайома з Тимошенко і Дубілем, була присутня на з'їзді Батьківщини, тісно працює з К. Матвієнком.
2. Анна Остапчук російський політтехнолог, а також, як вона стверджує, - маг, таролог, кабаліст. Цікаво, що це їй не заважає займатися релігійною(!) роботою. Також прибула на запрошення УПЦ МП.
3. Боріс Коновалов - російський політтехнолог, спеціаліст у частині спецтехнологій, займався виборчими компаніями низки депутатів Батьківщини.
4. Сєргєй Лукин, російський політтехнолог, організатор роботи на рівні ряду областей України.
5. Роман Мартін - російський політтехнолог
6. Алєксей Шевченко - російський політтехнолог, працював з 2014 року, але восени 2018 року повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем, займався організацією форумів Тимошенко
7. Алєксандр Корольов, російський політтехнолог, займався агітматеріалами, але повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем.
Майже всі учасники з цієї групи були закинуті з Росії до України в один час - у липні 2014 року. Тобто за місяць до того, як російські окупаційні війська вдерлись на територію Донбасу.
Останнім часом, кажуть, найчастіше росіян, які залишилися в схемі, бачили в офісі народного депутата Валерія Дубіля на вулиці Васильківській у Києві.
А от керівника групи російських політтехнологів Ніну Клебанову сфотографували на тому самому скандальному з'їзді, де висунули Тимошенко. Ще й поруч з людьми у формі українських військових!
Сьогодні в ДБР мали допитувати Валерія Дубіля, але він не прийшов, хоча міг би розповісти про кілька десятків росіян, інтегрованих московським патріархатом в українські вибори. А чим закінчилося попереднє втручання російської церкви в події в Україні, про яке ми в Закритій Зоні не раз розповідали - то Крим і Донбас є яскравими наслідками. І мені важко уявити чим могло би закінчитися втручання агентів, прикритих русскім православієм, тепер.
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Братущак это то тело, что обвинило болельщиков сборной Украины в нацизме, когда они пели Гимн , как показалось его больному воображению, специально на 88 минуте? Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак - Цензор.НЕТ 6745
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вот горе то какое...откровенную чернуху запретили Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак - Цензор.НЕТ 5407.и как теперь дальше работать?увольняться ,конечно
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Журналисты-глаза и уши общества.У нас они либо чьи-то,либо вот так увольняются.Общество,похоже,не понимает,что вот это-главная проблема.
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Как неудобно вышло. Кто бы сомневался откуда ноги растут и зрадюки на подтанцовке. Классика
Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак - Цензор.НЕТ 6556
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Про Климкина не забудь ,у того вообще тесть герой ,медаль "за Крым" имеется.
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А зять Воной бизнес в Крыму ведети и в Москву регулярно наведывается, а кент Садового приближенный к путлеру олигарх, только к этой теме это какой отношение имеет?
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то свінарчука тра повісити чи розстріляти.. шо краще?
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Для начала выяснить достоверность данных и источник. А потом судить если виновен вместе с теми кто армию перед этим довел до такого состояния что без запчастей с кацапии часть техники была недееспособна.
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Такое же как и картинка выше,или панамским патриотам можно ,а остальным зась.
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А че там в Панаме то? Все тот же офшор с 3000$ или новенькое что?
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Не знаю в Панаме не был ,панамских патриотов знаю исключительно по этому сайту.
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Плять...А слева, с лошадиной мордой - родной сосед по подъезду, а справа - родной марсианин Бигуса.)) Иди получи конфетку, Ромка! Какие же вы, ботва, все одноклеточные...
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Многоклеточные блин объявились, постящие с утра до вечера фотошопленные картинки и обвиняющие Пороха чуть ли не в обоссаных у себя подъездах.Тем что скринов от анонима хватает чтоб через 5 минут об импичменте кричать Инфы что это брат его жены рядом с конем уже предостаточно не осилишь загуглить, пиши помогу.
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Жизнь за свободу слова.Цитаты великих людей.
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Аргументация гниды канешно впечатляет)))

Раньше мол было много чернухи про Порошенка так єто было класно можно работать а теперь
...есть договоренность, что на канале не будет откровенной "чернухи" по Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3114326

И все, край, увольняюсь. Они хоть себя слышат?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак
 
 
 
 
 
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