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 Политика Украины
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 Если бы Гриценко и Садовый объединили силы, один из них мог бы выйти во второй тур выборов, - Кожемяко

Отказавшись от части личных амбиций, политики из демократического лагеря стали бы альтернативным вариантом для мыслящего избирателя.

Такое мнение в колонке для издания "Новое время" высказал генеральный директор группы компаний "Агротрейд" Виктор Кожемяко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Глядя на политическое поле, я лично наблюдаю полное отсутствие перспективы на улучшение жизни. Не моей личной, а жизни именно в Украине. Я четко понимаю, что улучшиться жизнь может только в результате политических преобразований, прихода к власти тех, кто еще не был на высших государственных постах", – пишет он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

По словам Кожемяко, лагерь демократической оппозиции пока не смог предложить мыслящему избирателю достойной альтернативы.

"На это без слез не взглянешь. Один известный и достойный человек долго держит интригу, призывает всех умных не сдаваться, и в итоге сам сходит еще до начала кампании. Второй уже кандидат в президенты говорит в одном из роликов, что власть хочет нас выдавить из страны, и мы им не дадим этого сделать, но при этом не говорит как и не хочет идти на какие-либо жертвы для этого. Третий убеждает всех не верить рейтингам и голосовать только за него. Четвертый готов сойти с дистанции при условии, что объединятся первые трое, хотя первый уже точно не кандидат и так далее", – пишет Кожемяко.

"Очевидно, что самый высокий рейтинг из более-менее новых лиц сейчас у Анатолия Гриценко и очевидно, что поддержка его Андреем Садовым, могла бы дать ту синергию, которая, возможно, помогла бы ему оставить позади Бойко и приблизиться к основной тройке кандидатов", – предполагает автор.

Также на Цензор.НЕТ: Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

По мнению Кожемяко, подобное объединение позволило бы привлечь ярких общественных лидеров и политиков "новой волны". Поддержал бы его и средний бизнес. "Это могло бы дать все шансы кандидату от демократической оппозиции набрать разгон и бороться за выход во второй тур", – делает вывод колумнист.

"Очень хочу, чтобы альтернатива была. Не только я, но и многие украинцы, мечтающие о более быстрых и существенных переменах к лучшему. Может быть, тогда и покидать свою страну будет гораздо меньше граждан", – подытоживает Кожемяко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114325
 
 
 Топ комментарии
 
Главное,чтобы там не было мальдивского брехуна !
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Я думаю яныку сделали пластику, и теперь он порошенко. Он прокололся, когда с девушки шапку сорвал, навык не пропьешь.
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Надо всем кандидатам объединится проти барыги, от этой язвы так просто не избавится.
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да это две старые какашки
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если бы они объединили силы то оба пошли бы на х ер,а так пойдут по отдельности
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В другому турі Юлія Тимошенко і Зеленський місця вже застовбили.
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Машина з виробництва шоколаду! Made in Лєнінская Кузня.
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Та то в тебе просто асоціації з "жити по-новому"...
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Гриценко Президент,все остальные корупционное дерьмо .
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очень мудрый политикТолявизор ))

Украине не нужно ПДЧ в НАТО - Гриценко | РИА Новости Украина

25.02.2009 "ПДЧ нам ничего не дает. ... разрешение или отмашка НАТО", - сказал экс-министр обороны Гриценко. ..
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Вибори це не математика,тут не діє 2+2=4.Скаріше навпаки.
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Главное,чтобы там не было мальдивского брехуна !
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нуль помножити на нуль , в результаті другий тур.
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Брехня. Прихильники Грицика можуть не вірити Садовому і навпаки. Я б за Садового не голосував, а за Грицика ще подумаю.
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Ты же тут на днях за жульку собирался голосовать, ну и балабол!
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Отказавшись от части личных амбиций, политики из демократического лагеря стали бы альтернативным вариантом для мыслящего избирателя.

Так-то да, но ставить нужно на бездумного избирателя. Ему нужно понравиться, потому что именно эта разновидность в украине - в подавляющем большинстве.
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Никогда.Это два голубых воришки.
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Надо всем кандидатам объединится проти барыги, от этой язвы так просто не избавится.
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Я думаю яныку сделали пластику, и теперь он порошенко. Он прокололся, когда с девушки шапку сорвал, навык не пропьешь.
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Если бы у бабушки, то она была бы дедушкой, а так..... как есть!
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Как бы мы не относились к этим двоим, их обьединение - смерть для Пети и Юли. А если к ним еще и другие кандидаты подтянутся...вот поэтому им и не дают обьединится, а способов много, провереных.
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Самый верный способ - это пичкать лохторат нак называемыми "рейтингами соцопросов", где заранее стаду вдалбливаются фамилии Порошенко, Тимошенко и прочих "бойков с вилкулами" - стадо не должно проголосовать, как вздумает само.
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Он не Виктор, а Всеволод Кожемяко, в быту Сева, известный харьковский бизнесмен. В 2014-2015 г. активно помогал армии, постоянно ездил в АТО, вплоть до подписания "минских соглашений", которыми был возмущен. Давний член партии "Самопомощь", что для Харькова редкость.
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Это утопия. Лично я на през. выборах буду голосовать за Тимошенко, а на парламентских- за Самопомич. Но вот за Гриценка не голосовал бы ни при каких раскладах. Разве что если бы во втором туре был он и барыга. Люблю Самопомич, но не доверяю Гриценке.
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нет.эти два лузера пролетят.в любых раскладах.

юльке/грыцу/ и прочим лгунам популистам ничего не светит.
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В случае победы любого кандидата, кроме Пети, глобальный движ начнется только после проведения выборов в ВР. Разве что БПП сам разбежится
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БПП сразу разбежится наполовину, а НФ и прочие проституты типа Шлюшка и всяких "Краёв"- целиком, создав новую "калолицию" в ВР. И будет презом Зеля, а канцлером Юля, а рулить ими обоими будет *****. И вот тогда Украине настанет уже настоящий пи*дец.
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Вот ты и закусишь тогда. Но только х*ром без соли.
Якби Гриценко і Садовий об'єднали сили, один із них міг би вийти у другий тур виборів, - Кожем'яко - Цензор.НЕТ 87
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"Один известный и достойный человек долго держит интригу, призывает всех умных не сдаваться, и в итоге сам сходит еще до начала кампании".

Вот вокруг Вакарчука и надо было всем объединяться. Но он не захотел быть клоуном как Зеля.
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ну от нормальные же мужики, крепенькие - а скоро пахота...
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вы про форрумчанина выше?
любой вопрос - любой ответ! Якби Гриценко і Садовий об'єднали сили, один із них міг би вийти у другий тур виборів, - Кожем'яко - Цензор.НЕТ 5454
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прозрачный такой намек, но в общем справедливый...
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А гетьманську булаву як поділять? Поб'ються ж, 100%
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А выбрать бы всех 40 человек , на месяц закрыть без доступа к интернету и людям, а потом послушать до какого консенсуса они договорились.
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Гриценко незабаром стане президентом 24 каналу
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Гоголь "Женитьба": "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась."

В данном случае столь примитивная трансплантология будет недостаточна. От Садового можно взять только очки и физиономию "с претензией на интеллект", от Гриценко можно взять разве что только его инициативную жену. Однако для нормальной фигуры, за которую хочется голосовать, потребуется еще найти доноров: с мозгами, с честью и с моралью. А таких среди кандидатов в президенты - увы, нет.
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Я досі вважав Садового принаймні паном із самоповагою. Але "блокуватися" з хронічним лузером - це щось.
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они там что мак ложками по утрам жрут.... " я так думаю".. интересно чем?
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Как-то за всей суетой забыли, что власть перед выборами со всех "орудий" мочила Савченко. Луценко бил себя пяткой в грудь и обещал предоставить неопровержимые доказательства её вины.
Идёт ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ её ареста. Подачу документов на кандидата в президенты ей запороли. Суда как не было так и нет. Выборы в тихом болоте идут своим чередом.
Пора напомнить о "террористке всех времён и народов". На Youtube от Нади весточка есть.
Очень в тему безальтернативности выборов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли бы Гриценко и Садовый объединили силы, один из них мог бы выйти во второй тур выборов, - Кожемяко
 
 
 
 
 
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