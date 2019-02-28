 Трое кандидатов в президенты до сих пор не открыли счета избирательных фондов, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию 18 февраля, 41 кандидат в Президенты открыл счета избирательных фондов", - рассказали в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, счета не открыли кандидаты на должность главы государства - Руслан Ригованов, Юрий Тимошенко и Василий Журавлев.

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Избирательный фонд кандидата на должность Президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. В соответствии с законодательством открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом.

Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.

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