EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество
  822  17
Все про:МИД (4909) усыновление (47)

 Иностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД

Кроме того, удалось вернуть на родину 13 пострадавших от трудового рабства и помочь более чем 4000 украинцам в лечении за границей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 детей – граждан Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: За 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот, из них 8,2 тыс. усыновили иностранцы, - Минсоцполитики

Кроме того, в 2018 году удалось вернуть в Украину 13 человек, пострадавших от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением.

71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму $560087.

Источник: https://censor.net.ua/n3114319
 
 
 Топ комментарии
 
Это тоже одно из преступлений сегодняшней власти а детям конечно в сегодняшних условиях повезло !
 показать весь комментарий
 
Треба було, таки, доплатити лелеці, щоб поклав мене десь в капусті у Швейцарії 😞
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это тоже одно из преступлений сегодняшней власти а детям конечно в сегодняшних условиях повезло !
 показать весь комментарий
 
 
Иностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД

Вот, блин. Кому-то повезло. А я опять...
 показать весь комментарий
 
 
не знаю хто ти є, але ж твоїх сородичів я цого місяця пару зажмурив, от така моя війскова робота - кацапе.
 показать весь комментарий
 
Велика їм шана, що дали дітям шанс пожити у нормальному світу.
 показать весь комментарий
 
 
В любой стране дети это самое ценное а тут по 12000 в год отдают, ну хотя иногда для детей лучше отдать.
 показать весь комментарий
 
 
Детей увозят, взрослые сами едут за бугор, так вопрос: для кого землю украинскую от украинцев освобождают?
 показать весь комментарий
 
 
Для обєтованцев,напевно.Скоро у них із-за змін клімату жити буде неможливо.А тут такі простори!Повернуть аборигенів в 17-те століття,коли ключі від церкви були в орендаря.
 показать весь комментарий
 
Климат еще не скоро изменится до не пригодного к жизни, а вот соседи помочь могут.
 показать весь комментарий
 
Треба було, таки, доплатити лелеці, щоб поклав мене десь в капусті у Швейцарії 😞
 показать весь комментарий
 
 
Наши суды и служащие отвечающие за усыновление хорошо нагрелись на детях.
 показать весь комментарий
 
***
маленький аистенок :
- мама, мама, а откуда я взялся?
аистиха:
- ну...если рассуждать логически...какой-то человек...откуда то принес..

 показать весь комментарий
 
Фактично Україна здійснює продаж своїх дітей іноземцям. Це ще одна спеціально організована акція по депопуляції українського народу. Необхідно заборонити усиновлення українських дітей іноземцями. Де хто пише про те, що цим дітям повезло. Комусь може й повезло, але далеко не всім. Частину цих дітей просто продали на органи, частину в рабство. Багато з усиновлених іноземцями дітей зазнають знущань. А державі Україна наплювати на своїх громадян.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоИностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх