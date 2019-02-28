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Все про:КС (1238) Шевчук Святослав (52) незаконное обогащение (1)

 "В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение суда об отмене статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.

Как передает Цензор.НЕТ об этом глава Конституционного суда Станислав Шевчук написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Осознавая важность борьбы с коррупцией в Украине, я уверен в том, что оружие для этой борьбы должно быть качественным, эффективным и отвечающим поставленным целям. Задача Конституционного Суда заключается именно в том, чтобы выяснять настоящий, истинный смысл проблемы, выявлять допущенные законодателем сознательно или бессознательно ошибки при принятии любых законов. Проведена серьезная и тщательная работа, почти все научные учреждения предоставили свои выводы по этому вопросу. К сожалению, пришлось констатировать, что в этой редакции норма неконституционно и непригодна для применения и достижения своей цели.

В мотивировочной части решения, которое опубликованно, Суд подробно предоставил аргументы, с которым он пришел к соответствующему заключению. В частности, применена юридическая конструкция "законность приобретения которых (доходов) не проверено доказательствами", противоречит ст. 8, 62 и 63 Конституции Украины и фактически возлагает на обвиняемого обязанность собирать доказательства для доказательства своей невиновности. Это непростое решение, однако совершенно оправдано ввиду того, что борьба с коррупцией должна быть реальной, а не мнимой. Качество антикоррупционных законов имеет особое значение в этой борьбе, но в первую очередь они должны соответствовать Конституции Украины и, в частности, закрепленному в ней принципу верховенства права и презумпции невиновности. В противном случае борьба с коррупцией не будет эффективной.

Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США. Американское правосудие преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют неконституционные конструкции. Так что и украинский законодатель должен учесть приведенные доводы и уделить особое внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины. должен еще раз подчеркнуть, что каждое обращение, которое рассматривает КС оказывает существенное влияние на политическую жизнь страны, ведь мы судим не людей, а законы. Если бы суд не вынес это решение, оно бы все равно имело б взрывной эффект, поскольку в этом обращении говорится о борьбе с коррупцией.

Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране.

Суд не поддавался никакому давлению ни в этом вопросе, ни в каких-либо других, будет демонстрировать независимость и компетентность. Над нами только Конституция".

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114317
 
   
 Топ комментарии
 
Да,в США такой вороватой сволочи тоже НЕТ а если вдруг появляется то тут же отправляется в тюрьмы на огромные сроки.
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Шо ж у них у всех морды такие жирные и красные?
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"...Он отметил: "Осознавая важность борьбы с коррупцией в Украине, я уверен в том, что оружие для этой борьбы должно быть качественным, эффективным и отвечающим поставленным целям..."
Ты кому это фуфло, про борьбу с корруцией впариваешь, редиска?! Ты лучше скажи, сколько тебе денег занесли за то шоб ты этот закон отменил
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"незаконне збагачення" - совковий термін, що означав отримання доходу не на основному місці роботи, як правило державне підприємство. Тому під цю статтю можуть потрапити приватні підприємці.

А "використання службового становища в корисних цілях" це вже інше і відповідає Конституції та повинно використовуватись для боротьби з чиновниками-корупціонерами!
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До последнего думал буду голосовать за Пороха, видимо пришло время найти другого кандидата, иначе я подобные высеры буду еще 4 года читать.
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Прозріваєш? Це добре. Тільки не дивись "Квартал" "У США теж немає цієї статті", - глава Конституційного суду Шевчук про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 9876
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Не прозриваю, офигеваю це мягко сказано. Как вообще можно было про эту статью "неконституционную" озвучивать от имени КС? Они там за коррупцию или умственно отсталые? Приняли б дополнительный закон как сейчас, исправили все, и не было бы скандала, но нет, курва, надо раздуть.
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если вы думали до последнего, голосовать запоросёнка, извините, но вы баран!
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В США нет таких "охрененно-правдивых" депутатов и чиновников. А на тебе, Шевчук, не то, что шапка, харя твоя "горит"!!!!!!
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И вот таких тупых и послушных баранов назначают в Конституционный суд. Печалька...
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Я запямятовал - а в США есть конституционный суд? И такие вот судьи?
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этот папуас(да простят меня достопочтенные представители этого племени) полуфеодальную страну сравнивает с Америкой!
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Остался почти месяц, а впереди еще две серии Бигуса и февральские платежки за отопление "У США теж немає цієї статті", - глава Конституційного суду Шевчук про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 1065

"У США теж немає цієї статті", - глава Конституційного суду Шевчук про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 7370
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🤬🤬🤬🤬Теж мені приклад законодавства. В тих же США ситуація з корупцією інша. А в Нідерландах з таких суддів шкіру по живому здирали. Може в них цей досвід перейняти?
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А ще в США коституційний суд не приймає протиправних вироків в угоду президента, не продажний такий як в Україні, не робить державних переворотів. "У США теж немає цієї статті", - глава Конституційного суду Шевчук про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 2901
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по-моему Шевчук не заплатил все налоги, как и Аль-Капоне..)) Это о США
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А тарифы, которые никто не может оплатить, КОНСТИТУЦИОННЫ?
А ГЕНОЦИД им Супрун, КОНСТИТУЦИОННЕН?
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В Украине и без этого закона можно посадить , но нужно захотеть.
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кто таких идиотов расставляет на ключевые посты? потом этот дегенерат будет пожизненни 200 000 г пенсии иметь? нет слов
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кажется у этого Шевчука тоже все нажито непосильным трудом, аж физиономия в экран не влазит. и кто его туда поставил... еще и на штаты кивает где вообще прецедентное право и таким "судьям" место исключительно мостить дороги.
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После того, как шоколадный Пеця впал в коррупционное неистовство, в США выбрали нового лидера который проведет реформы и Украина получит наконец план Маршалла. Не ошибиться бы снова.
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В Штатах действительно нет такой уголовной статьи, так как это противоречит презумпции невиновности. Но при назначении на должность любого госчиновника его биографию и доходы рассматривают под микроскопом и он доказывает их происхождение
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"В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

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ОБЬЯСНИТЕ КТО-НИБУДЬ ЭТОМУ УБЛЮДКУ СУДЬЕ КОРРУПЦИОНЕРУ

В США НЕТ ТАКОЙ КАК У НАС ПОГОЛОВНОЙ МЕГА КОРРУПЦИИ!!!

ПОТОМУ ТАМ НЕТ ЭТОЙ СТАТЬИ.

ЭТОТ КОНЧЕННЫЙ ПОДОНОК В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ МАНИПУЛИРУЕТ ФАКТАМИ.
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Сравнил хрен с пальцем.В США у истоков их создания были охотники за головами, которые получали деньги от государства за уничтожение бандитов.В США существуют сроки тюремного заключения в сотни лет.В США официально считается западлом не платить налоги.Да много чего есть в США, о чём нам только помечтать.Поэтому США на вершине Олимпа ,а мы-в жопе.
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М-да! Примитивные судьи давно живут в параллельном мире.
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Шевчук, не треба порівнювати х** з пальцем! "У США теж немає цієї статті", - глава Конституційного суду Шевчук про скасування норми про "незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 2356 В США нема такої корупції як в Україні, млять...
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Да, только в США если у тебя окажется слишком дорогой автомобиль или дом, то этим сразу заинтересуется налоговая служба, и если не окажется, что ты директор крупной фирмы, то к тебе будет ОЧЕНЬ много вопросов, и отвертеться не получится. А если окажется, что ты госслужащий, вопросы могут задавать уже в тюрьме.
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"Так что и украинский законодатель должен учесть приведенные доводы и уделить особое внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3114317"
Ключові слова -"якість законів та відповідність їх Конституції України".
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да вам до штатов как до луны раком в плане порядочности пшн
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"
 
 
 
 
 
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