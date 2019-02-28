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Все про:Житомирщина (656) мораторий (149) русский язык (365)

 Суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области

В Житомирской области снова разрешили публично воспроизводить песни, фильмы и книги на русском языке.

Такое решение принял Житомирский окружной административный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В постановлении указывается, что суд отменил рекомендательное решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как "противоречащее отдельным статьям Конституции Украины и другим законам".

Напомним, 25 октября 2018 года депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

Впоследствии иск об отмене моратория в суд подала Житомирская региональная организация политической партии "За життя".

Следом за Житомирской областью подобные моратории ввели местные власти Тернопольской, Ивано-Франковской областях и на Волыни.

Источник: https://censor.net.ua/n3114310
 
 
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Я так понял, что суд отменил ругаться русским матом?
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Только не отменил, а разрешил материться. Я вот тоже не понимаю, что именно можно назвать "русскоязычным культурным продуктом".
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А на разі Постанову Кабміну про зниження норм споживання газу скасував суд https://www.facebook.com/NaftogazUA/
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Скоро Львівський суд з окружної теж прийме таке рішення?
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Да судьям что, им плевать что Рашка оккупировала часть Украины, что погибли тысячи украинцев. У судей большие зарплаты, пенсии льготы, а остальное их не волнует. Мрази.
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Суд отменил статью для казнокрадов, суд отменил ватную феню. . . Чьи это суды? Все Басманные?
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Впоследствии иск об отмене моратория в суд подала Житомирская региональная организация политической партии "За життя"Источник: https://censor.net.ua/n3114310


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язык телячий заливной - вкусно
язык русский - не знаю, не пробовал Суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области - Цензор.НЕТ 538
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Любые реформы должны начинаться с судебной.
Суды у нас в Украине одни из самых коррумпированных и ватных.
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ото заживуть тепер руцкіє на житомирщині Суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области - Цензор.НЕТ 3404
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І що ви хтіли, як самий головний борець за мову на чистом казлином языке гаварил "гражданских атсечь, я иду"
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Хто винуватий у тому, що суди приймають такі рішення?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области
 
 
 
 
 
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