 РПЦ собирает личные данные верующих в Донецкой области, - Куць

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт 62.ua, об этом во время пресс-конференции заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По словам главы области, в настоящее время ведутся переговоры с религиозными общинами по переходу к Православной Церкви Украины.

"Общины должны сами принять решение о том, в какой церкви они хотят проводить определенные обряды. Провокаций не ожидается, ведь со стороны Православной Церкви Украины никаких мер насильственного характера на планируется. Все активисты, которые могли бы повлечь любые конфликтные ситуации, предупреждены о уголовной ответственности, поэтому никаких провокаций мы не ожидаем", - отметил Куць.

По мнению главы Донецкой ОВГА, единственными провокаторами являются представители Русской Православной Церкви, ведь в их проповедях постоянно звучат слова о несостоятельности и неканоничности Православной Церкви Украины.

"Представители РПЦ собирают подписи с личными данными верующих и неизвестно куда они передаются. Это единственная деструктивная деятельность, которая существует в настоящее время", - заявил Куц.

Чиновник подчеркнул, что с такими священнослужителями проводится работа, в том числе и со стороны правоохранительных органов.

Также Куць надеется, что в области удастся избежать конфликтных ситуаций религиозного характера.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.