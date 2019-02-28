 С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию и крупнокалиберные минометы, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери наемников РФ уточняются.

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