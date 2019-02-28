 С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию и крупнокалиберные минометы, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери наемников РФ уточняются.
спасибо, что живые!
дякуємо, що стоїте...
бережіть себе, Воїни наші рідненькі