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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тимошенко (24168) финансирование (1309) Луценко Ирина (387) Батькивщина (1779)

 "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины"

Фракция БПП инициирует создание парламентской Временной следственной комиссии для проверки финансирования касс фондов кандидатов в президенты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, толчком к создании комиссии послужило расследование "Bihus.info", в котором утверждается, что финансирование партии "Батькивщина" происходит через подставные лица.

"С помощью карточек кассиров, таксистов, бомжей, свидетелей еговы, граждан Украины неизвестного происхождения финансировался фонд "Батькивщина". Это установил тот же Бигус, про которого Юлия Тимошенко говорила, что он провел невероятное расследование про "Укроборонпром". Теперь он провел расследование по фейковому финансированию "Батькивщины"... Я думаю, что Тимошенко, доверяя Бигусу в одном расследовании, не может не доверять в другом. Я думаю, что она будет также заинтересована в создании следственной комиссии", - сказала Луценко.

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По ее словам, предлагаемая ВСК должна будет в месте с Нацагентством по борьбе с коррупцией провести расследование по наполнении касс фондов кандидатов в президенты.

Также политик сообщила о другом расследовании, которое касается финансировании кампании Тимошенко.

"Другими активистами было проведено расследование по поводу средств, которые использовались Юлией Владимировной Тимошенко, как кандидатом в президенты, для лоббирования своих интересов в США. Ми не видим этих средств в ее декларации и партии. Имея такую скромную декларацию, откуда такие средства на лоббирование интересов в США?", - заявила Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114303
 
   
 Топ комментарии
 
...дякую тобі цензор,що хоч фото її на ніч не друкує... "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 8146
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Вот это бляху муху колбасит. Ссытся красуня, та все они ссутся. Хана им. Приятно наблюдать за этими конвульсиями
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Це,це,це це це--
Це--муууха цеце!
Рознощик "сонної хвороби" мозку.
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Нищую бабушку с двухкомнатной квартиры спонсируют нищие кассиры и грузчики... "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 5283
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чурка! а кто спонсирует чучундру пятого тысячелетия. немытое чмо.
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Нищую бабушку с двухкомнатной квартиры спонсируют нищие кассиры и грузчики.. "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 7999
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Ага. Бздюльку спонсировали зубажiлi тётки с села. Каждые два дня по 150 тысяч гривен. Наверное шоб "знизить цiну на газ втричi."

И все молчат, что Воровка на таких вот "переводах" 130 лямов за месяц отмыла. Рано или поздно в Качановку вернётся твоё ботоксное животное.
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Окружение напёрсточника запарафинилось, поэтому и баба Жуля тоже.
Шедеврально...
ЗЫ. Надо было на Евровидение дуэт Луценко отправить.
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Баба -Яга 3 тысячелетия разбушевалась. Генплидулок тремтить,пидкаблучник.
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Я думаю, что Тимошенко, доверяя Бигусу в одном расследовании, не может не доверять в другом. Я думаю, что она будет также заинтересована в создании следственной комиссии", - сказала

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Проснулась,уже и дело открыто.
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Эта адская пара Юик и Иря будут все делать,чтоб срок не мотать...
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Если бы ирка молчала, то она бы была просто страшненькая, а так ещё и тупая.
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А чего это она страшненькая? Она просто красивая баба яга, да еще и черноротая.......
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Вот это бляху муху колбасит. Ссытся красуня, та все они ссутся. Хана им. Приятно наблюдать за этими конвульсиями
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какие наивные детские мечты)
1.Зелю для того и выпустили на арену,чтобы хвосты отрубить ...Юлю, Толявизора и прочих.

2.Потом будут теледебаты,о которых уже Слава Вакарчук и другие заявили.....без них голос не отдадут
3..результаты и шансы Зе хоть для вас понятны конечные?
=======================
а вы щёки дуйте,никто Украину дуракам не отдаст на растерзание и радость лаптеногих....
Слава Украине!!!
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Допрыгалась юля) Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Екклесиаст 10:8.
А выводы так она и не делает. А как кричала про импичмент, как кричала с трибуны ВР)))
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Через месяц му-у-удрi украiнцi поменяют вора петю на аферистку юлю. Или на говорящее полено коломойского.
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...дякую тобі цензор,що хоч фото її на ніч не друкує...
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и на ночь...и к ужину время...не известно что хуже))))))))))))))))
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Хорошо, хоть её изображение не выставили, а то вчера испугала всех на цензоре.
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А что там "доверять" или не доверять, Козлихина? Ну подстроили вы эту "лажу", как и с "американскими лоббистами". "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 7257 Не вышло. Шабуня за соевый "грант" уже потерял репутацию "борцуна с коррупцией" и честного человека. И даже эта ваша подстава о ЯКОБЫ "фейковых перечислениях БЮТу"- детские шалости, по сравнению с вашим мародерством во время войны и обогащением на крови наших солдат и народной нищете!
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https://golos.ua/i/667837

Блогер Дзиндзя заявил, что нашел высокопоставленных российских родственников у Дениса Бигуса

"Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 3727
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Как боты из сколково и силикона возбудились)))
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На твою мамку проститутку возбудилась только псина,и ты родилось
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Зажульки могут... У них столько в черепушке намешано)
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Если барыги и наперсточники кричат - нас грабят! Помогите! Нужно не только оказать помощь грабителям, но нечаянно ноги им переломать...........
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Как «семья третьего тысячелетия» расширяет бизнес по экспорту древесины или лесопилки Саши Луценко
Группа предприятий семьи Луценко насчитывает 18 компаний
[Как «семья третьего тысячелетия» расширяет бизнес по экспорту древесины или лесопилки Саши Луценко]: Посмотри! http://ua24ua.net/lesopilki-sashi-lutsenko-ili-kak-semya-tretego-tisyacheletiya-rasshiryaet-biznes-po-eksportu-drevesini/
🤗
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Только масштаб тут несопоставим на несколько порядков в плане ущерба ВСУ и репутации Украины.
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Шо Порошенко, шо Тимошенко - одна шайка лейка. Уж лучше за Зеленского проголосовать, чем за этих мародёров.
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Вы свой голос воспринимаете как прорыв гноя из коренного зуба - полный рот гноя, куда бы его сплюнуть...
Зеленский это вообще не кандидат - это просто цепной клоун!
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не занадто уваги цьому так званому "розслідувачу" Біхусу?
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Кстати по прогнозам любимых соей букмекеров.Зеленский сравнялся с Порошенко.
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Опять все старо, как мир..."Вор кричит, держи вора"
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Ира , если поставить на весы воровство в армии и финансирование партии , то собственно и говорить больше ничего ненадо. Вас развели , Ира, все наоборот, если вы расследуете финансирование Батькивщины , вам необходимо расследовать и финансирование бпп, где только ленивый не говорит о подкупах и схемах, и немедленно принимать меры и проводить расследования по свынарчуку и его сыну, иначе плательщики военного сбора и атошники разнесут вас вместе с Юрой и Пэтей , и за одно и Донбасс вернут Украине ))
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на шо юля ответила: не доверяя Бигусу в одном расследовании ирина луценко не может доверять в другом "о фейковом финансировании батькивщины"

P.S. Отдельное спасибо цензору за статью без фото
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины"
 
 
 
 
 
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