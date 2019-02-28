 "Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
По ее словам, толчком к создании комиссии послужило расследование "Bihus.info", в котором утверждается, что финансирование партии "Батькивщина" происходит через подставные лица.
"С помощью карточек кассиров, таксистов, бомжей, свидетелей еговы, граждан Украины неизвестного происхождения финансировался фонд "Батькивщина". Это установил тот же Бигус, про которого Юлия Тимошенко говорила, что он провел невероятное расследование про "Укроборонпром". Теперь он провел расследование по фейковому финансированию "Батькивщины"... Я думаю, что Тимошенко, доверяя Бигусу в одном расследовании, не может не доверять в другом. Я думаю, что она будет также заинтересована в создании следственной комиссии", - сказала Луценко.
По ее словам, предлагаемая ВСК должна будет в месте с Нацагентством по борьбе с коррупцией провести расследование по наполнении касс фондов кандидатов в президенты.
Также политик сообщила о другом расследовании, которое касается финансировании кампании Тимошенко.
"Другими активистами было проведено расследование по поводу средств, которые использовались Юлией Владимировной Тимошенко, как кандидатом в президенты, для лоббирования своих интересов в США. Ми не видим этих средств в ее декларации и партии. Имея такую скромную декларацию, откуда такие средства на лоббирование интересов в США?", - заявила Луценко.
Це--муууха цеце!
Рознощик "сонної хвороби" мозку.
И все молчат, что Воровка на таких вот "переводах" 130 лямов за месяц отмыла. Рано или поздно в Качановку вернётся твоё ботоксное животное.
Шедеврально...
ЗЫ. Надо было на Евровидение дуэт Луценко отправить.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Проснулась,уже и дело открыто.
1.Зелю для того и выпустили на арену,чтобы хвосты отрубить ...Юлю, Толявизора и прочих.
2.Потом будут теледебаты,о которых уже Слава Вакарчук и другие заявили.....без них голос не отдадут
3..результаты и шансы Зе хоть для вас понятны конечные?
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а вы щёки дуйте,никто Украину дуракам не отдаст на растерзание и радость лаптеногих....
Слава Украине!!!
А выводы так она и не делает. А как кричала про импичмент, как кричала с трибуны ВР)))
Блогер Дзиндзя заявил, что нашел высокопоставленных российских родственников у Дениса Бигуса
Группа предприятий семьи Луценко насчитывает 18 компаний
[Как «семья третьего тысячелетия» расширяет бизнес по экспорту древесины или лесопилки Саши Луценко]: Посмотри! http://ua24ua.net/lesopilki-sashi-lutsenko-ili-kak-semya-tretego-tisyacheletiya-rasshiryaet-biznes-po-eksportu-drevesini/
🤗
Зеленский это вообще не кандидат - это просто цепной клоун!
P.S. Отдельное спасибо цензору за статью без фото