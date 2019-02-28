 Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Сегодня на запрос журналистов о результатах расследования получения российского гражданства в 2014-15-м годах членами семьи генерал-майора СБУ и СВР Сергея Семочко был дан официальный ответ: дело засекречено. Причина секрета, по данным источников Цензор.НЕТ, желание избежать негативной огласки перед президентскими выборами", - отметил журналист, добавив, что проверка на самом деле установила факт обмана со стороны Семочко.

По ее результатам было выявлено, что Татьяна Лысенко и ее дети действительно, как и утверждалось в журналистском расследовании, получили российское гражданство после оккупации Крыма, и семья Семочко таким образом сохранила свое имущество, нажитое за время руководства управлением СБУ в Ялте. Более того, Семья Семочко получила гражданство уже после его назначения в 2014-м году на высокий пост начальника Департамента экономической контрразведки СБУ.

"Депутаты Верховной Рады в профильных комитетах располагают допуском к государственной тайне, и обязаны, на мой взгляд, немедленно запросить допуск к секретным материалам расследования по Семочко", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.