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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (13269) скандал (4252) ложь (343) Бутусов Юрий (1637) Семочко_Сергей (32)

 Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов

Генерал-майор Сергей Семочко, первый замглавы Службы внешней разведки Украины солгал об отсутствии российского гражданства у своей жены Татьяны Лысенко, а информацию о данном факте спецслужба засекретила во избежание негатива в обществе в канун президентских выборов.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Сегодня на запрос журналистов о результатах расследования получения российского гражданства в 2014-15-м годах членами семьи генерал-майора СБУ и СВР Сергея Семочко был дан официальный ответ: дело засекречено. Причина секрета, по данным источников Цензор.НЕТ, желание избежать негативной огласки перед президентскими выборами", - отметил журналист, добавив, что проверка на самом деле установила факт обмана со стороны Семочко.

По ее результатам было выявлено, что Татьяна Лысенко и ее дети действительно, как и утверждалось в журналистском расследовании, получили российское гражданство после оккупации Крыма, и семья Семочко таким образом сохранила свое имущество, нажитое за время руководства управлением СБУ в Ялте. Более того, Семья Семочко получила гражданство уже после его назначения в 2014-м году на высокий пост начальника Департамента экономической контрразведки СБУ.

"Депутаты Верховной Рады в профильных комитетах располагают допуском к государственной тайне, и обязаны, на мой взгляд, немедленно запросить допуск к секретным материалам расследования по Семочко", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114302
 
   
 Топ комментарии
 
Ще незрозуміло, громадянином якої держави є Пєтя Порошенко.
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Так соєвим не збрехати, все одно, що не дихати.
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Представляете до чего эта власть дошла. Одни руснявые воры во главе с петей
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эта власть?,а что при других президентах они все были честнее? лицемеры *****.
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Вот интересно, у Штирлица был немецкий аусвайс ?

Ну как дети.
Давайте ещё разведчиков на референдумах нанимать
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ты ещё напиши, что Дед Мороз не настоящий
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Только вот российский Штирлиц оказался первый замглавы Службы внешней разведки Украины
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вот только если внешняя разведка что-то засекретила, а какой-то Бутусов узнал все эти секреты, то что это за разведка такая ? )))
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"И вся королевская гвардия,
И вся королевская рать
Не могут Шалтая, не могут Болтая,
Шалтая-Болтая..." убрать.
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Так соєвим не збрехати, все одно, що не дихати.
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Ще незрозуміло, громадянином якої держави є Пєтя Порошенко.
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Генерал-майор Сергей Семочко, первый замглавы Службы внешней разведки Украины солгал об отсутствии российского гражданства у своей жены Татьяны Лысенко,зато певичку не пустили на Евровидение
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было бы лучше, если бы этот позор пустили на евровидение, да?
Так бы имели и пивичку и семочко ..., а так только семочко....
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Позор это то что Украиной управляют воры и российские разведчики,не пустить певицу от Украины,которая имела все шансы выиграть и есть часть их работы
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Я поддерживаю ваше мнение . Один позор ровно в два раза меньше, чем два позора ((
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а мозги тебе нахр...что бы уши поддерживать..
-там вопрос в том что эти пороходеятели всё евровидение решили от Украины как под патронатом mariNa парашенка...а артист должен даром отдать им права на своё творчество для рекламы и т.д..и если рот откроет что ему чото не нравится то ШТРАФ!!!!???????2000000!????
..ведь отказались всееееее...и -казка также...заканчивался пятый год уничтожения страны бандой парашенка!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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путин очень трепетно относится к публичным мероприятиям типа Олимпиады и Евровидения,там идет специальная подготовка для победы любым путем,менят мочу,отправляют певца Лазарева,который сказал что для него Крым это Украина,представляю как они в кремле ржали,когда Украина вообще не будет участвовать в Евровидении имея все шансы победить стрельнули себе в ногу и радуются и таки есть над чем посмеяться
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Кто может больше вреда нанести Украине? =певичка или генерал разведки корупционер предатель,?
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ватники - не внешний, а внутренний позор. Именно ватники под Славянском не пропускали ВСУ в 2014-м.
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"оба два". репутационные потери и там и там - огромны.
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Нет, такое прогнившее государство, в котором первый замглавы важнейшей спецслужбы страны врёт, как дышит, при зарплате 650 долларов имеет роскошные дворцы и виллы стоимостью на 8 миллионов долларов, был публично изобличён во лжи, но преспокойно оставлен по решению Президента на генеральской должности в СВР, не может полноценно развиваться: это уровень разложения и коррупции как в Зимбабве.

На выборах народ должен сказать "Стоп" зимбабвеизации страны !
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Зімбабве об'явило імпічмент своєму президенту.
Україні слабо?
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А кстати не нужно сравнивать нас с зимбабвами-гондурасами, ибо даже тут приводили з/п в Гондурасе - Семочко збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 745
Но зато у нас черноземы и 100500 народных песен с варениками(гордится).)
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и певичку ватную, и сёмочку парашинского - за бугор к феням.
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Неправильно .На месте нужно головы рубать.они должны страдать и умирать мучительной смертью.
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Доооо, за 2 секунды настрадается ваааще, ага, если рубить.
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Соєві не брешуть, вони смокчать льодяники рошен...
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Конечно он солгал. Уже тогда было ясно.Он даже не потрудился фотографию жены приклеить на тот паспорт, что он показывал.
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С чего вы решили что это не жена ? Ну да - женщина другая, но это не значит что она не жена
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Петя не агент кремля, он часть этого сраного рузгого мира
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О сколько нам открытий чудных,
готовят выборы, мой друг...
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100%
Вот что выборы животворящие делают! А что мы узнаем после того как эту власть сгонят с кресел, страшно даже представить!!
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Уся соєвая командна брехливі по самі вуха...
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Предателей ,корупционеров и колаборантов нужно расстреливать с полной конфискацией награбленного .Ихних мажорных ублюдочных детей в тюрьму пожизненно землю рыть .
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Так отсюда видно, что левая фотка в паспорт соплями приклеена
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она даже не приклеена, фотку семочка просто копытом придерживает
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диабетик это гнойник на теле Украины
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А почему никаких звуков не раздаётся из петушиного угла на цензоре?
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Такой честный - и солгал!... Не может быть... Ему доверяет даже Петя...
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свинарчуки, семочки, одні любі друзі
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а как бы результаты посмотреть и паспорта тоже, а то это только слова
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Я за бутусова уже два раза в бане сидела. Сильно не критикуй - чревато...
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Тут пэте стоолько всего уже нужно засекретить, чтобы избежать негатива перед выборами, что пока уже создавать нац бюро секретов.
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И шо нам по этому поводу имеют сказать почитатели Петра Алексеевича.
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А шо тут скажеш... Ані Юльці, ані Зє ці "разоблачєнія" не допоможуть: ні президентом не стане жодне з них, ні порядною людиною.
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То есть в реальности панамских патриотов все нормально.
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О як ПЕРЕМОГИ полізли через задній прохід Петра Поросєнко))Навіть рука Кремля вже з дупи торчить))
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По версии канала Прямый , все эти события и перемоги только укрепляют рейтинг порошенко , и победа будет опять вадинтур ((
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Можно также поговорить о гражданстве брата жены популярного сейчас Бигуса... А чё не?)
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Давай краще про невістку Петруся,та про його онуків?
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А Бигус возглавляет разведку в Украине, что нужна такая тщательная проверка ?
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Тут разговор о выборах и влияние на них родственников... По Бутусову...)
Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3456
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-Дайте буханку хлеба...
-Мы стульями не торгуем...
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в можно и о пэтиной нэвистке...
представляю как сын парашенко по вечерам допытывает жену рассеянку чей крым? Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5437
как можно? Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4379
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Негатива не было бы если его зразу после скандала хотя бы уволили, а теперь негатив разрастается в геометрической прогрессии.

"Two things are infinite: the universe and human stupidity and I'm not sure about the universe."
Albert Einstein
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Тільки дебили будуть голосувати за ОЗУ БПП, НФ, жульку.
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Це у них такая спецОперація контробандная, їм ордени на груди треба вішати, а їм чомусь руки хотять рубати Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3642
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неплохо будет после ухода порошенко "протоптаться" вообще по кадрам высшего офицерского состава спецслужб и ВСУ.Да и проверить обоснованность слухов о наличие у самого порошенко российского гражданства.полученного в начале 2000-х
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За то на границе сбу выловили очередной блок сигарет(
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то какой-то лох повелся на бандитское "закурить есть" ?
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Похоже, что и сам Сёмочко "почётный гражданин" какого-нибудь парашного свинарника в крымняше. Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 24
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будете задавать петручио вопросы, поставте свечку, не будьте шахтером и на всякий случай снимите шапку...
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При усіх негараздах, у нас є преса, де можна писати про високопосадовців і суспільство, здатне контролювати державу. Це головне, а з брехуном Семочко розберемось.
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Так кто из кандидатов в презы введет смертную казнь за измену тот и выиграет
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Вот-вот, троцкие всякие таки кой-чяво об этом знают. - сперва довольно казнишь других, но потом кто-то так же делает и с тобой.

"был бы человек, а "измена" найдется".
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Вся бурная деятельность по борьбе с коррупцией, с наказанием предательства и прочии Украинские имитации уже сейчас людей просто "улыбают" Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4300. Лично я, когда читаю нечто подобное вспоминаю один забавный анекдот....Сільска циганська хата. За столом сидить вся родина. Тут відчиняються двері і в хату забігає проста сільска жіночка з галасом. Ой Петре, твій син мою Галю звалтував!!! Петре стрімко підіймається із-за столу, хапає сокиру і стрімко підбігає до колиски, в якій лежить пів-годовале немовля. *********** і кричить, - Да я його зараз зарубаю за це! На що жіночка із жахом відповідає, - Ні, не цей, а той якому 20 років!!!
Циган, почувши те, спокійно кладе сокиру, сідає на стільця, і так задумливо каже, - Да...той МОЖЕ.... Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4300 Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4300 Семочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4300
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И здесь Штирлиц понял, что влип. Сожительница радистка при родах закричала мама-мама!
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Контразведчик,а тупой как валянок. Обязательно было рашистский аусвайс получать? А продать недвижимость в Крыму ихней семье не приходило в голову ? Таким образом рашкованов-покупателей этой недвиги можно было бы еще и поиметь . Ведь после деоккупации все сделки купли-продажи будут признаны никчемными... Заодно и старался бы этот Семочко быстрее с Крыма выгнать свинособак. А теперь его семейка на кукане у кацапни...
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А будет деокупация?😁 Семочка так не думает... И ,возможно, этого не допустит...
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Шоковлада бреше ? Ну це ж треба - "ну ніколи такого не було, ажно ось знов."
Впевнено крокує Украйною пухнасте звірятко-покращунятко. Дурні кацапи називають його "писець".
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Пане Бутусов, а вам не приходило в голову, що СБУ про це знає, але не хотіло афішувати з тих же причин, що не афішувалась поставка контрабандних складових для техніки ВСУ? Чи вам треба засвітити кожну розвідувальну, чи контррозвідувальну операцію?!
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А, то росіяни не знають що раздали свої паспорти якимось там родичам зама контррозвідки? Подумаєш, дріб'язок який
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Мюллеру. Он так Штирлицу и говорил "никому в наше время верить нельзя. Мне (пауза) - можно".
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Все верно, солгал генерал ради личного достатка. И Президент не сделал выводов. Президенту и его окружению личный рейтинг важнее безопасности страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемочко солгал об отсутствии гражданства РФ у своей жены. Информацию засекретили, чтобы избежать негатива перед выборами, - Бутусов
 
 
 
 
 
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