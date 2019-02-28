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 Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис

Европейская Комиссия обеспокоена решением Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом в четверг, 28 февраля, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил на встрече со студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я должен сказать, что у нас есть некоторые опасения относительно решения Конституционного суда о незаконном обогащении. Конечно, нам необходимо изучить это решение подробно, но стоит отметить, что принцип правовой презумпции и того, что лицо, имеющее в своем распоряжении активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своего состояния, – это принцип, установленный на международном уровне. Поэтому надо понять, какие именно опасения возникли у Конституционного суда и как это повлияет на эффективность борьбы с коррупцией", – сказал Домбровскис.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по незаконному обогащению, - МИД

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

28 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, авторства президента Петра Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Незаконность обогащения должно доказывать государство, - глава КС Шевчук призвал к скорейшему принятию нового закона

Источник: https://censor.net.ua/n3114301
 
   
 Топ комментарии
 
Прилетів перший журавель на Банкову, а ще і весна не почалась.
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Еврокомисяи и безвиз это мелочи вот настоящие достижения

Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 6180
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Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту «интернациональную,
работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
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Прилетів перший журавель на Банкову, а ще і весна не почалась.
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Еврокомисяи и безвиз это мелочи вот настоящие достижения

Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 6180
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Если Украина, наконец, не сбросит с себя эту «интернациональную,
работающую под патриотов» банду - ей кранты!...
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Поки совкова падаль не передохне не буде нам щастя 😕
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да определитесь уже, внизу пост что ничего не угрожает, а теперь страшилки пошли.
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не угражает Украинцам, но не говорится ни слова о том, что будет с активами и недвижимостью казнокрадов в европейских странах - та же испания без особого напряга может изьять у наших казнокрадов домики на побережье
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Да нагло нахлебал вас найсладчайший, утритесь!
😁
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Усім суддям і депутатам вр ЄС повинен відмінити безвіз
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и откуда вы эти обеспокоенности берете? у вас их еще много?
может уже закончатся скоро и перейдете на другой уровень... балансировки..
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А чему удивиляться если Конституционный суд коррумпированный?! Вот они и стоят на страже коррупционеров.
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а вот и первые овации соевым шулерам , и это только начало .. на хитрую жопу есть ххх с винтом!
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фу......., таки захвилювались, ну хвала всевишньому, тепер все буде добре... .
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Эй там на верху, не пускайте Петю выше 2 этажа, может выпрыгнуть, загнали су.......... ки в угол. Шо внутри, шо снаружи.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис
 
 
 
 
 
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