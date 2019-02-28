 Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис

Об этом в четверг, 28 февраля, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил на встрече со студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я должен сказать, что у нас есть некоторые опасения относительно решения Конституционного суда о незаконном обогащении. Конечно, нам необходимо изучить это решение подробно, но стоит отметить, что принцип правовой презумпции и того, что лицо, имеющее в своем распоряжении активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своего состояния, – это принцип, установленный на международном уровне. Поэтому надо понять, какие именно опасения возникли у Конституционного суда и как это повлияет на эффективность борьбы с коррупцией", – сказал Домбровскис.

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26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

28 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, авторства президента Петра Порошенко.

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