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Все про:Нацполиция (9010) таможенный контроль (28) евробляхи (114)

 Мошенник обманул 10 владельцев "евроблях" во Львовской области, - полиция

Полиция Львовской области расследует мошеннические действия во время таможенного оформления импортных автомобилей на европейских номерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

"По состоянию на 28 февраля в полицию поступили 10 заявлений от жителей Львовской области, которые сообщили, что передавали мужчине, выдавшему себя за таможенного брокера, оригиналы документов на автомобили и деньги в размере от 2 тыс. до 4 тыс. долл. за содействие в таможенном оформлении автомобилей", - рассказал начальник полиции.

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По данным полиции, по этим фактам открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

По данным главного управления ГФС во Львовской области, с 25 ноября 2018 года Львовская таможня оформила 12569 "евроблях".

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Источник: https://censor.net.ua/n3114296
 
 
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есть мошенник почище который развел владельцев евроблях на 15 млрд и ничего
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Жнива... А шо, государству можно, а этому нет?
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А что, евробляхеров жаба давит, что кто-то смог себе на тачку напарить ? Чем воры хуже евробляхеров, тем, что не бузят под ВР, требуя амнистии ?
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Не амнистии, а доступной растаможки. Почему цена в соседней Польше и у нас на один и тот же автомобиль может отличаться в 2-3 раза? И что означает слово "напарить" в даном контексте?
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Передайте лохам, что "льготная растаможка" закончилась 22 февраля.
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Кто, как не украинец порадуется беде другого украинца.
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Так самі ж придумали схему розводу при розмитненні "митний брокер".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМошенник обманул 10 владельцев "евроблях" во Львовской области, - полиция
 
 
 
 
 
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