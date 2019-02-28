 Депутаты ВР приняли экологическую стратегию до 2030 года

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко й на твиттер ВР, за закон проголосовал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента 28 февраля.

В стратегии описаны существующие экологические проблемы Украины. Их основные причины – то, что в Украине экологические приоритеты подчинены экономической целесообразности, преобладают ресурсо- и энергоемких сферы в структуре экономики с преимущественно негативным влиянием на окружающую среду, основные фонды во всех сферах национальной экономики физически и морально изношены.

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Согласно стратегии в 2030 году Украина должна достичь уровня устойчивого развития, при котором зависимость от использования невозбновляемых природных ресурсов и загрязнение окружающей среды будут сведены к экосистемно приемлемым уровням.

Украина нацелена на то, что доля возобновляемых источников энергии к 2030 году достигнет 17% общего потребления. В 2015 году этот показатель составлял 4%, в 2020 году он достигнет 8%, а в 2025-м – 12%.

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Ожидается, что сократятся сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты. В 2015 году они находились на уровне 15,7% общего объема сбросов, в 2020-м должна сократиться до 13%, а к 2030-му – до 5%. Такие выбросы в морскую среду также составят 5%, а в 2020 году они ожидаются на уровне 11%.

Согласно данным стратегии в 2015 году половину всех отходов в Украине захороняли, в 2020 году захоронять планируют до 45%, а к 2030-му – не более 35%.

Основы государственной экологической политики предусматривают увеличение площади земель природно-заповедного фонда с 3,8 млн гектаров в 2015 до почти 9,1 млн гектаров в 2030 году.

Кроме того, электротранспорт составит 10% общего количества новых приобретенных автомобилей. По состоянию на 2020 год их будет 0,1%.