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 Политика Украины
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Все про:ВР (22678) экология (1072) стратегия (117)

 Депутаты ВР приняли экологическую стратегию до 2030 года

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№8328) об основных принципах (стратегии) государственно экологической политики Украины на период до 2030 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко й на твиттер ВР, за закон проголосовал 241 народный депутат на пленарном заседании парламента 28 февраля.

В стратегии описаны существующие экологические проблемы Украины. Их основные причины – то, что в Украине экологические приоритеты подчинены экономической целесообразности, преобладают ресурсо- и энергоемких сферы в структуре экономики с преимущественно негативным влиянием на окружающую среду, основные фонды во всех сферах национальной экономики физически и морально изношены.

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Согласно стратегии в 2030 году Украина должна достичь уровня устойчивого развития, при котором зависимость от использования невозбновляемых природных ресурсов и загрязнение окружающей среды будут сведены к экосистемно приемлемым уровням.

Украина нацелена на то, что доля возобновляемых источников энергии к 2030 году достигнет 17% общего потребления. В 2015 году этот показатель составлял 4%, в 2020 году он достигнет 8%, а в 2025-м – 12%.

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Ожидается, что сократятся сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты. В 2015 году они находились на уровне 15,7% общего объема сбросов, в 2020-м должна сократиться до 13%, а к 2030-му – до 5%. Такие выбросы в морскую среду также составят 5%, а в 2020 году они ожидаются на уровне 11%.

Согласно данным стратегии в 2015 году половину всех отходов в Украине захороняли, в 2020 году захоронять планируют до 45%, а к 2030-му – не более 35%.

Основы государственной экологической политики предусматривают увеличение площади земель природно-заповедного фонда с 3,8 млн гектаров в 2015 до почти 9,1 млн гектаров в 2030 году.

Кроме того, электротранспорт составит 10% общего количества новых приобретенных автомобилей. По состоянию на 2020 год их будет 0,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3114295
 
 
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За экологию Украина может быть теперь спокойна...
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экология в олигархической стране?Не смешите людей,тут выжмут все что можно и на экологию им плевать,у них недвижимость в Лондоне и Альпах
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Хотя бы одно сделайте =Заставьте ублюдка Ахметова питьевую воду в украденных Водоканалах сделать качественной .
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Карпати вже побрили,бурштин викопали,тепер стратегію прийняли,буде пустеля?
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Кстати, а нет новостей не о "дровах" кругляке, ни о бурштыне. И то и другое перестали косить шоле？
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наша ДурРада на 2 недели не могет план начертить , а тут целая стратегия
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Депутанти боряться за екологю.
від озонових дир взялись світ рятувати,
зачистити українську територію,
населення достроково в могилу загнати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты ВР приняли экологическую стратегию до 2030 года
 
 
 
 
 
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