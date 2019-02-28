 В Раде зарегистрирован неотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащени

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Рроект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Украины Петра Порошенко определен как неотложный.
Текст законопроекта в данный момент на сайте Рады отсутствует.
Ранее в этот день П.Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.
"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.
Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.
Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
🤗
Янукович , который при помощи своих подручных судей тоже отменял законы для себя и к чему это привело? - известно - множеству погибших и утратой целостности территорий, а эти суди виновники такие же как и Янукович спокойно работают при "новой" власти или на пенсии 180 тыс. грн.
Правильно говорят, скажи кто твой друг , я скажу кто ты, а суди сейчас в друзьях у " новой " власти остались.
Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103).
ТОГДА БЫЛИ ПОДАНЫ НЕСКОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ЭТОГО ЗАКОНА НО порошенко И КОМПАНИЯ ВСЕХ ,,УБЕДИЛИ" ЧТО ИМЕННО ЕГО ЗАКОН САМЫЙ ,,ЗАКОННЫЙ ЗАКОН". 😂😅😂
И что, опять ВСЕ В СТРАНЕ ...... ЗАВОРОЖЕННО СМОТРИМ ЗА ШАЛОВЛИВЫМИ РУЧКАМИ НАШЕГО КАРАБАССА ....... И ЖДЁМ КОГДА ВЗОЙДУТ НАШИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ОТДАННЫЕ КОГДА ТО ВОЛОНТЁРАМ НА СПАСЕНИЕ АРМИИ И СТРАНЫ ???????
всё повторяется порошенко опять подаёт своему верному ..... самый законистый закон. 😂😅😂
https://gordonua.com/news/politics/huzhe-chem-pri-yanukoviche-centr-protivodeystviya-korrupcii-raskritikoval-zakonoproekt-poroshenko-o-nezakonnom-obogashchenii-774246.html
Следите за руками катал из бпп.......разгорается скандал с "укроборонпромом"...сильный.....чтобы загасить и отвлечь внимание,КС ВДРУГ отменяет закон о "незаконном обогащении",НО поднимается волна недовольства и скорее всего с Запада попрошенке прилетело очередное "возмущение"....кубло почесало репу и решило,а давайте мы типа НОВЫЙ закон сообразим.
НО дело сделано и.......30 лучших друзей оушена- потроха получили типа амнистии.
Все это дымовая завеса по беспределу.