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 Политика Украины
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Все про:ВР (22678) законопроект (2021) КС (1250) уголовный_кодекс (208) незаконное обогащение (1)

 В Раде зарегистрирован неотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащени

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Рроект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Украины Петра Порошенко определен как неотложный.

Текст законопроекта в данный момент на сайте Рады отсутствует.

Ранее в этот день П.Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114284
 
   
 Топ комментарии
 
Пізно.. Ніщо і ніхто вже не допоможе петі прошмигнути на другу каденцію..
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Украине нужен не новый законопроект,а вменяемый президент
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Разводка стара как мир - выходит Педро весь в белом и решает проблемы которые сам же и создал.
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тобі 🍫 і всім лайкнувшим 😛 теж 🍫...
🤗
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Не раз я писал, что панамские патриоты - уроды и наперсточники! Им нельзя верить ни одному слову! Всегда разведут , как котят и еще виноватыми сделают! А известно людям, что после отмены этого закона, все, кто наворовал и ворует сейчас АМНИСТИРОВАНЫ!!! К ним нельзя будет применить новый закон! Так с кем мы имеем дело? Не с наперсточниками??? Радуйтесь все светлому шоколадному будущему и жити по-новому!...........
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Была бы воля вменяемого лидера, что применить найдется.
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Они ещё позавидуют Николае Чаушеску (тот легко отделался - без мучений).
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Поздно. Все уже давно все поняли, точнее те кто умеет думать.
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По словам Холодницького 70 справ відносно корупціонерів з рішенням КС - КОТУ ПІД ХВІСТ. Дармоїди на шиї у народу.
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Будут извлечены из под хвоста, если будет Украина...
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Эти сволочи думают, что запрятались...
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Прошенко зарабатывает на «армії, мові і вірі»… Вся эта шизофрения украинских властей, когда война то есть, то её нет, теперь наконец-то обрела грязный, мерзкий, но смысл.
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Мальдивский главнокомандующий озаботился... А зря... Все равно его не изберут, а новый президент, дай Боже, найдет способ, как прижучить шоколадную банду. На ней уже давно клейма негде ставить.
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Проблема в том , что так званная элита, выбранная народом , которая без его и медяка не стоит , как черви в организме спрятались за народов и сосут из его кровь и что бы их "достать"надо травить организм, так и они обманывают народ на выборах, дорываются до гос.службы и грабят страну , и достать их тяжело только когда власть переизбирается, если у их честные намерения служить народу будьте любезны подть декларацию о имущественном состоянии и отчитайся , что не используешь государство - народ в корыстных целях, не воруешь у народа, так зачем они туда идут? , теперь понятно - грабить государство.
Янукович , который при помощи своих подручных судей тоже отменял законы для себя и к чему это привело? - известно - множеству погибших и утратой целостности территорий, а эти суди виновники такие же как и Янукович спокойно работают при "новой" власти или на пенсии 180 тыс. грн.
Правильно говорят, скажи кто твой друг , я скажу кто ты, а суди сейчас в друзьях у " новой " власти остались.
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Предсмертные конвульсии брехуна. С утра встал и до вечера 100 раз сбрехал.
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28.02.19 12:09

Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103).
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Твою Юлу-суку-воровку, могут только терпилы слшать..Эта тварь должна быть повешана на площади.
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Пеца спешит на помощь,порохососы зацените его цинизм
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Почему никто нехочет помнить что - ОТМЕНЁННЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ И ПРИЗНАННЫЙ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ БЫЛ ТАК ЖЕ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОДАН порошенкой. ???????

ТОГДА БЫЛИ ПОДАНЫ НЕСКОЛЬКО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ЭТОГО ЗАКОНА НО порошенко И КОМПАНИЯ ВСЕХ ,,УБЕДИЛИ" ЧТО ИМЕННО ЕГО ЗАКОН САМЫЙ ,,ЗАКОННЫЙ ЗАКОН". 😂😅😂

И что, опять ВСЕ В СТРАНЕ ...... ЗАВОРОЖЕННО СМОТРИМ ЗА ШАЛОВЛИВЫМИ РУЧКАМИ НАШЕГО КАРАБАССА ....... И ЖДЁМ КОГДА ВЗОЙДУТ НАШИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ОТДАННЫЕ КОГДА ТО ВОЛОНТЁРАМ НА СПАСЕНИЕ АРМИИ И СТРАНЫ ???????
всё повторяется порошенко опять подаёт своему верному ..... самый законистый закон. 😂😅😂
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ну, єсі всє равни, то всє льготи нада отмєніть
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Как это по нашему: сначала обосраться по саму маковку, потом с горящим веником в жопе метаться и изображать типа деятельность))
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Вся эта возня за законопроектом - судорожные потуги Петра Алексеевича спасти рейтинг. Главное, чего добивались казнокрады, сделано - закон отменен, теперь они могут спать спокойно, потому как пока тот новый закон примут... - а все дела по казнокрадству УЖЕ похерены...
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До 27 02 2019 года,я был уверен,что проголосую за пороха,с 27-хрен ему.
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Было бы хорошо, чтобы эксперты сравнили законопроекты Порошенко и Тимошенко.
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"Хуже, чем при Януковиче". Центр противодействия коррупции раскритиковал законопроект Порошенко о незаконном обогащении
https://gordonua.com/news/politics/huzhe-chem-pri-yanukoviche-centr-protivodeystviya-korrupcii-raskritikoval-zakonoproekt-poroshenko-o-nezakonnom-obogashchenii-774246.html
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"....даю доручення зареєструвати...."???? а аппарат не в курсе??)) пороховатки, какается, да, не смотря на "процент" вашевсё??))
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Судді КС сказали ітого, - те що ми і наші подільники за 5 років вкрали, узаконюється а ви дурні далі працюйте на нас. Ну а те що нанесли міліардні збитки , ну так підвищим платіжки , потягнете, їсти менше будете.
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петруня и сам себя амнистировал , фсе что незаконно нажито за последнюю пятилетку легализировано , и кто бы не пришел к власти уж ничего не накопает , ну второго тура ему уж невидать теперь точно !!
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Тупой развод, рассчитанный на непуганного лоха. В конце марта кстати будет их перепись. Одно что плохо, с такими подходами на Украину могут махнуть рукой западные партнеры, поняв что не в коня корм.
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Ну красавцы ! Не, ну не власть у нас а золото ! Проституционный Суд отменил статтью "Про незаконне збагачення ", новой нет и уверен долго не будет - И ОНИ ТЕПЕРЬ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ, С НАШИМИ МИЛИАРДАМИ В КАРМАНАХ !!! НАРОД, НУ ШО ПЕТЮ ЕЩЕ НА ПЯТИЛЕТКУ ????
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угу..."неотложный"!!!!!!
Следите за руками катал из бпп.......разгорается скандал с "укроборонпромом"...сильный.....чтобы загасить и отвлечь внимание,КС ВДРУГ отменяет закон о "незаконном обогащении",НО поднимается волна недовольства и скорее всего с Запада попрошенке прилетело очередное "возмущение"....кубло почесало репу и решило,а давайте мы типа НОВЫЙ закон сообразим.
НО дело сделано и.......30 лучших друзей оушена- потроха получили типа амнистии.
Все это дымовая завеса по беспределу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрирован неотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащени
 
 
 
 
 
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