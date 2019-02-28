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 Политика Украины
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Все про:ВР (22678) законопроект (2017) КС (1238) уголовный_кодекс (207) незаконное обогащение (1)

 Неотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащении зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Рроект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Украины Петра Порошенко определен как неотложный.

Текст законопроекта в данный момент на сайте Рады отсутствует.

Ранее в этот день П.Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114284
 
   
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Пізно.. Ніщо і ніхто вже не допоможе петі прошмигнути на другу каденцію..
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Украине нужен не новый законопроект,а вменяемый президент
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Разводка стара как мир - выходит Педро весь в белом и решает проблемы которые сам же и создал.
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Предсмертные конвульсии брехуна. С утра встал и до вечера 100 раз сбрехал.
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28.02.19 12:09

Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащении зарегистрирован в Раде
 
 
 
 
 
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