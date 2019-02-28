 Ледяная глыба упала с крыши в центре Харькова - травмированы двое прохожих

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Петька пошел вразнос - алкаш дергает своих холопов за нос (Видео)
Барин Порошенко совсем берега попутал. Он не только требует, чтобы холопы с непокрытой головой его встречали (даже бабы), но и выборочно бьет их и дергает с улыбкой за нос.
"Быдло должно страдать!" (с)