 Ледяная глыба упала с крыши в центре Харькова - травмированы двое прохожих

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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