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Все про:несчастный_случай (224) Харьков (4185)

 Ледяная глыба упала с крыши в центре Харькова - травмированы двое прохожих

В результате падения ледяной глыбы с крыши дома по ул.Пушкинская в Харькове два человека получили травмы и были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114279
 
 
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Виноват Порошенко, потому что не посадил Кернеса.
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Виноват Порошенко, потому что не посадил Кернеса.
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йому ніколи , він працює -
Петька пошел вразнос - алкаш дергает своих холопов за нос (Видео)
Барин Порошенко совсем берега попутал. Он не только требует, чтобы холопы с непокрытой головой его встречали (даже бабы), но и выборочно бьет их и дергает с улыбкой за нос.
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Харьковчане, почему кернеса там не возят на его "катафалке"?
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у нас в Кропивницком уже все растаяло слава богу и с крыш не падает
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откуда глыбы? месяц температура выше нуля.
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На крыше Юля притаилась и сбрасывает глыбы льда на тех, кто не за батькивщину.
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Не иначе как сам ПАП, с ехидным лицом, специально высматривая пенсионеров
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Тільки хтів це спитати, у нас +16 сьогодні.
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Ну от чому вона на Гепу не гепнулася?
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Банда Гепы калечит.Пушкинская- одна из самых центральных улиц.На каждый кв метр этой улицы 2 коммунальных начальника и 1,5 дворовых рабочих.Их там больше .чем пешеходов.Однако......Радикальный способ борьбы с наледью-нагр.эл .кабель .Включив кот на определённое время можно недопустить образов глыб.Однако Гепа уже списал на Альпинистов миллионы,а людей калечит.У гепы команда алчных митрофанушек -недорослей.
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А нефиг далеко отходить от новых лавочек у подъездов! На лавочки поди не падает, их же лудший мер ставил.
"Быдло должно страдать!" (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛедяная глыба упала с крыши в центре Харькова - травмированы двое прохожих
 
 
 
 
 
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