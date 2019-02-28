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 Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин

Член набсовета "Укроборонпрома" американец Энтони Тетер в курсе всех событий, которые касаются деятельности концерна, за исключением информации под грифом гостайны.

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"По функционалу он (Энтони Тетер. - Ред.) – рядовой член набсовета, но фактически у нас без общего консенсуса решения не принимаются. Если Тони – против каких-то вопросов, то они откладываются либо не принимаются", - отметил он.

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Букин добавил, что американец имеет допуск ко всем аспектам деятельности наблюдательного совета, кроме информации под грифом гостайны.

"То, что находится под грифом гостайны, на набсовет не выносится. На совете обсуждаются и принимаются вопросы стратегии развития, принятия ключевых решений, в том числе кадровых", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114276
 
   
 Топ комментарии
 
Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин

А гостайна это схемы воровства Порошенко из Укроборонпрома.
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И что это дает право шоколадной команде обворовывать бюджет? Вон Саакашвили сколько кричал, что вор на воре и вором поганяет... И что? Так и здесь.
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Знайшли "посаженого генерала" на весіллі і хотять цим прикритись Член наглядової ради "Укроборонпрому" зі США Тетер має допуск до всіх аспектів діяльності концерну, крім держтаємниці, - Букін - Цензор.НЕТ 5735
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Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин

А гостайна это схемы воровства Порошенко из Укроборонпрома.
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ну да == а то порохня без рук и ног останется - а это негуманно
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это как - типа траки танков знать может а целиком танк нет?
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И что это дает право шоколадной команде обворовывать бюджет? Вон Саакашвили сколько кричал, что вор на воре и вором поганяет... И что? Так и здесь.
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Вилетів у теплі еуропські краї )) Туди, де його будуть цінувати і любити. Він випередив свій час. Не готові українці грітись під променями його генія. Гість із майбутнього ))))
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Вот он главный подозреваемый, "Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел" Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин - Цензор.НЕТ 5303 Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин - Цензор.НЕТ 6539
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И что это меняет ? Он что бухгалтер или завсклад
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Энтони Тетер (Anthony Tether) проработал директором DARPA свыше семи лет.
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что это меняет? У нас на каждом заводе СБУшник, много он насбушил?
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они это еще вчера пели, там повязаны все
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От дибіли.Кради скільки влізе і тобі нічого не буде, бо статті такої нема. Дурдом. Член наглядової ради "Укроборонпрому" зі США Тетер має допуск до всіх аспектів діяльності концерну, крім держтаємниці, - Букін - Цензор.НЕТ 7899




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А у него нет допуска к гостайне, то есть к махинациям и воровству Порошенко в Укроборонпроме...
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Ого. Представляю как он на эту клоунаду смотрит.
Для справки Дарпа курировало создание интернета, gps, дронов и еще сотен подобных изобретений изменивших цивилизацию.
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Типа раз американец значит чист и вне подозрений и они типа рядом с ним....рядом, но с Манафортом.
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xocet na amerikanca vsio svalyt Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин - Цензор.НЕТ 5613 .Neponimaju sto etot amerikanec tam mozet delat?
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Кримінальні справи будуть. Проти інженерів, які здійснювали вхідний контроль, та слюсарів, котрі встановлювали деталі. Сядуть ці тєрпіли надовго. А ті, хто проводив тендери, організовував контрабанду, примушував персонал встановлювати негодні запчастини, отримають ордени. Звичайно, якщо ця влада залишиться в кріслах. Якщо переможе Юлька, чи Зєдя, то всяке може бути. Якось парєшают. Якщо переможе Гриценко, то організатори посідають.
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Драсте, дураки они светиться перед США. Усё намертво засекречено, типа комар не подточит, что там свиные рыла натырили. Только, чего следствие открыто и уже на финишной прямой, как заявил главный плокулол?
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Происхождение запчастей не может быть гостайной от Тетера. Потому что американцы дают деньги на поддержку армии.Он туда и поставлен для контроля и развития. Вкумекал?
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Директор ДАРПА курировал поставку ворованных бракованных запчастей для бтр ?
Ну эти сказки только для украинцев и русских сойдут.
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Не курировал, а был в курсе. А чему ты удивляешься? Он же не Зеля, пони понимает, что это лучший вариант для Украины.
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Тогда вообще плохи ваши дела. Просто печальны. Производство "Джавелинов" накрылось из-за подельников Петручо.
Неофициально же знающие люди говорят, что Энтони Тетер будет выполнять еще две функции: во-первых, инспектировать реальное положение дел в украинском госконцерне, во-вторых, сообщать американскому минобороны и DARPA о той технологической помощи, в которой нуждается «Укроборонпром»...также он дал понять, что США позаботятся о том, чтобы Украина научилась производить собственные «Джавелины».
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Какое уж тут производство "Джавелинов" когда в БТР вставляют сломанные ворованные запчасти.
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Очччень убедительно. Не смеши, мои тапки....
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Похоже корупционеры поставили цель разворовать вот этот проект
https://m.antikor.com.ua/articles/121763-zachem_ukroboronpromu_entoni_teter
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это примерно одно и то же. очень высокотехнологичная разработка, как только они получат возможность её продать налево....
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Продать её вряд ли удастся, её им попросту не продадут, а лицензированным особо не наторгуешь. Так что скорее её прикроют, под видом нерентабельной.
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Вот вот. После того как прикроют и начнётся жара - торговля с арабами и Китаем всеми технологиями и чертежами которые добыли у американцев. Понятно, что девайсы в сборе скорее всего продавать не будут. Хотя были уже такие прецеденты.
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Знайшли "посаженого генерала" на весіллі і хотять цим прикритись
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Правильно,ви прикрившись держтаємницею і крадете сотнями мільйонів.Прикрившись депутатською недорканіст'ю породили для себе безвідповідальнісь,безкарність і кругову поруку.Так десятками років обкрадаєте Україну.І поки не буде смертної кари в цій країні надіятись на справедливість не варто. Член наглядової ради "Укроборонпрому" зі США Тетер має допуск до всіх аспектів діяльності концерну, крім держтаємниці, - Букін - Цензор.НЕТ 2714
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлен набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин
 
 
 
 
 
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