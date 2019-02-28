 Член набсовета "Укроборонпрома" из США Тетер имеет допуск ко всем аспектам деятельности концерна, кроме гостайны, - Букин

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

"По функционалу он (Энтони Тетер. - Ред.) – рядовой член набсовета, но фактически у нас без общего консенсуса решения не принимаются. Если Тони – против каких-то вопросов, то они откладываются либо не принимаются", - отметил он.

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Букин добавил, что американец имеет допуск ко всем аспектам деятельности наблюдательного совета, кроме информации под грифом гостайны.

"То, что находится под грифом гостайны, на набсовет не выносится. На совете обсуждаются и принимаются вопросы стратегии развития, принятия ключевых решений, в том числе кадровых", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.