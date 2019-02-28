 Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров

Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть продление обязанностей по залогу, возложенных на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Обязанности по залогу истекают 3 марта.

Заседание не состоялось из-за неявки прокуроров. Одна из обвинителей попросила перенести заседание, заявив, что не может присутствовать из-за участия в других процессуальных действиях.

Адвокаты Мангера, свое очередь, заявили, что прокуратура затягивает дело, ведь явиться не смог ни один из 17 прокуроров.

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Защитники заявили отвод судье, но суд продолжил заслушивать мнения сторон. В итоге заседание перенесли на неопределенный срок.

Сегодня же Апелляционный суд Киева должен рассмотреть 2 жалобы по делу Мангера: жалобу адвокатов на меру пресечения их клиенту и жалобу прокуратуры об отмене подозреваемому залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.