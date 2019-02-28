 Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров

Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть продление обязанностей по залогу, возложенных на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Обязанности по залогу истекают 3 марта.
Заседание не состоялось из-за неявки прокуроров. Одна из обвинителей попросила перенести заседание, заявив, что не может присутствовать из-за участия в других процессуальных действиях.
Адвокаты Мангера, свое очередь, заявили, что прокуратура затягивает дело, ведь явиться не смог ни один из 17 прокуроров.
Читайте на Цензор.НЕТ: Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер
Защитники заявили отвод судье, но суд продолжил заслушивать мнения сторон. В итоге заседание перенесли на неопределенный срок.
Сегодня же Апелляционный суд Киева должен рассмотреть 2 жалобы по делу Мангера: жалобу адвокатов на меру пресечения их клиенту и жалобу прокуратуры об отмене подозреваемому залога.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
В САП отметили, что новость о решении КС особенно "ожидаема" в четырех делах - в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Государственной аудиторской службы Украины (Госаудит) Лидии Гавриловой. Обвинительные акты по этим делам переданы в суд в течение 2016-2019 годов.
Питання в іншому: хто автор тих статей Крим. кодексу, та хто їх підписав? куча юристів біля влади, а елементарні речі прогледіли...
И вообще разве же у щикаладных мародеров хоть что то залежится? Эти крысы все сожрут, и еще попросят!
Токаря за прогул можно уволить.
Водителя за прогул можно уволить.
Почему прокуроры тупо не приходят на работу и им за это народ еще и деньги платит?
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Я хотел бы нанять адвокта!
- Для кого?
- Для сына моего.
- Вам дорогого прислать?
- Ну, давайте баксов за пять. Или шесть.
А разве дороже есть?
- По восемь..
- По восемь? Он что золотой?
Да сколько работы там той...