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 Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров

На заседание суда, на котором должны были рассматривать продление обязанностей Мангера по залогу, не смог явиться ни один из 17 прокуроров по делу. Защита говорит о затягивании процесса и заявляет отвод судье.

Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть продление обязанностей по залогу, возложенных на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Обязанности по залогу истекают 3 марта.

Заседание не состоялось из-за неявки прокуроров. Одна из обвинителей попросила перенести заседание, заявив, что не может присутствовать из-за участия в других процессуальных действиях.

Адвокаты Мангера, свое очередь, заявили, что прокуратура затягивает дело, ведь явиться не смог ни один из 17 прокуроров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Защитники заявили отвод судье, но суд продолжил заслушивать мнения сторон. В итоге заседание перенесли на неопределенный срок.

Сегодня же Апелляционный суд Киева должен рассмотреть 2 жалобы по делу Мангера: жалобу адвокатов на меру пресечения их клиенту и жалобу прокуратуры об отмене подозреваемому залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3114272
 
 
 Топ комментарии
 
Ни один из 17 прокуроров? А ведь еще вчера Луценко заявил, что все доказательства у него есть, остался только один квадратик выяснить на схеме... Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 467 Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 467 Неужели за это ничего не бывает, если прокуроры в таком резонансном деле не являются на суд?
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Хрена себе, 17 прокуроров на одного подозреваемого. Юга, о сокращении штата не думал?
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Ні дня без зашквару. 17...бляха-муха
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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опасаются, что из-за решения Конституционного суда Украины о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении в трех резонансных делах будет утрачена возможность доказать преступление и по другой статье - декларирование недостоверной информации. Об этом в четверг, 28 февраля, ведомство сообщает на своей странице в соцсети Facebook.
В САП отметили, что новость о решении КС особенно "ожидаема" в четырех делах - в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Государственной аудиторской службы Украины (Госаудит) Лидии Гавриловой. Обвинительные акты по этим делам переданы в суд в течение 2016-2019 годов.
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так ці статті були зразу неконституційними - це було ясно! пан Ситник, вступаючи на посаду директор НАБУ заявляв, що буде робити спроби внесення змін до законодавства.
Питання в іншому: хто автор тих статей Крим. кодексу, та хто їх підписав? куча юристів біля влади, а елементарні речі прогледіли...
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Хрена себе, 17 прокуроров на одного подозреваемого. Юга, о сокращении штата не думал?
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так все нужные знатные будкострои и брюликохраны Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 7909
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гже ж они все харчеватся будут - вон к ставицкому в израиль целых 2 прокуВоров послали = за госсчет отдохнуть и потрахатся заодно (баба и мужик) Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 1908
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"Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров" - идёт откровенный, бесстыдный саботаж бандой Рошен+Барыга, и одновременно испытывают и изучают терпение народа.
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Ни один из 17 прокуроров? А ведь еще вчера Луценко заявил, что все доказательства у него есть, остался только один квадратик выяснить на схеме... Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 467 Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 467 Неужели за это ничего не бывает, если прокуроры в таком резонансном деле не являются на суд?
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а что им будет - они же памятник прокуВоротуре - им главное бабло скирдовать Суд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров - Цензор.НЕТ 9376
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Значит, уже договорились щиколадные и как обычно насрали на общественное мнение.
И вообще разве же у щикаладных мародеров хоть что то залежится? Эти крысы все сожрут, и еще попросят!
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не состоялся из-за неявки прокуроров...

Токаря за прогул можно уволить.
Водителя за прогул можно уволить.
Почему прокуроры тупо не приходят на работу и им за это народ еще и деньги платит?
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Им не только народ платит. Им подозреваемый доплачивает так, что основная работа кажется шабашкой...
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***
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Я хотел бы нанять адвокта!
- Для кого?
- Для сына моего.
- Вам дорогого прислать?
- Ну, давайте баксов за пять. Или шесть.
А разве дороже есть?
- По восемь..
- По восемь? Он что золотой?
Да сколько работы там той...
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Ну от якщо і правда є докази вини - у чому справа соєві... Чи пошуміли, посрали по тіві і на цьому все...
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Вот и всё, приплыли прокурорские...млять, придётся искать другого виноватого, а Юга уже об этом успел отчитаться и ловит лыбу покгупнее.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд по залогу Мангера не состоялся из-за неявки прокуроров
 
 
 
 
 
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